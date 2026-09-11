25 χρόνια από τη μοιραία 11η Σεπτεμβρίου, μια από τις πιο συγκλονιστικές εικόνες εκείνης της ημέρας αποκτά ανθρώπινο πρόσωπο μέσα από τη μαρτυρία ενός στενού συγγενικού προσώπου. Πρόκειται για τη φωτογραφία γνωστή ως «Falling Man», που απεικονίζει έναν άνδρα να πέφτει στο κενό από τους Δίδυμους Πύργους και η αδελφή του φερόμενου ως πρωταγωνιστή της αποφάσισε τώρα να μιλήσει ανοιχτά τόσο για την ταυτότητά του όσο και για μια ιδιαίτερη στιγμή που έζησαν μαζί λίγο πριν από την τραγωδία.

Το πρόσωπο που εικάζεται ότι απεικονίζεται στο στιγμιότυπο είναι ο Τζόναθαν Μπρίλεϊ, ο οποίος τότε ήταν 43 ετών και συγκαταλέγεται στα 2.977 θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης που εξαπέλυσε η Αλ Κάιντα εκείνη τη μέρα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Sun η αδελφή του, Γκουέν, η πεποίθησή της είναι ξεκάθαρη: όσοι επέλεξαν να πηδήξουν εκείνη την ημέρα δεν χάθηκαν πνευματικά, καθώς οι ψυχές τους σώθηκαν από τον ίδιο τον Θεό.

Η συγκεκριμένη λήψη εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της τραγωδίας, αντιπροσωπεύοντας συνολικά το δράμα όσων έχασαν τη ζωή τους εκείνο το πρωινό. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως, κανείς δεν γνώριζε ποιος ήταν πραγματικά ο άνθρωπος στη φωτογραφία.

Το αίνιγμα φαίνεται πως λύθηκε χάρη στην έρευνα του δημοσιογράφου Τομ Τζούνοντ, ο οποίος εργαζόταν για το περιοδικό Esquire. Έπειτα από συζήτηση με τον φωτογράφο Ρίτσαρντ Ντριού, δημιουργό της εικόνας που τραβήχτηκε μέσα από διαδοχικά καρέ, ο Τζούνοντ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο άνδρας που φαίνεται να πέφτει προς τον θάνατό του ήταν, με μεγάλη πιθανότητα, ο Τζόναθαν Μπρίλεϊ. Καθοριστικό στοιχείο στάθηκε ένα πορτοκαλί μπλουζάκι που διακρινόταν κάτω από το πουκάμισό του, το οποίο είχε ανοίξει από τον αέρα κατά την πτώση.

Ο Τζόναθαν εργαζόταν ως ηχολήπτης στο εστιατόριο Windows on the World, που στεγαζόταν στον 106ο και τον 107ο όροφο του Βόρειου Πύργου, μια λεπτομέρεια που συνηγορούσε υπέρ αυτής της ταυτοποίησης.

Σε δηλώσεις της στη Daily Mail, η Γκουέν παραδέχτηκε πως η οικογένειά της είχε «πληγωθεί πολύ» όταν διαδόθηκε ότι ο Τζόναθαν ήταν το πρόσωπο της φωτογραφίας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η ίδια ποτέ δεν επιδίωξε επίμονα να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει αν επρόκειτο πράγματι για εκείνον.

Παρ’ όλα αυτά, δεν παρέλειψε να παραδεχτεί: «Για να πω την αλήθεια, έμοιαζε με εκείνον». Παράλληλα, επεσήμανε πως η εικόνα είχε προκαλέσει έντονο ψυχικό φορτίο σε πολλούς ανθρώπους που αναζητούσαν απαντήσεις σχετικά με την ταυτότητα του θύματος.

Αναφερόμενη στο θρησκευτικό υπόβαθρο του ζητήματος, θυμήθηκε: «Θυμάμαι ότι άκουσα για μια βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια και σύμφωνα με τον καθολικισμό, αυτός ο άνθρωπος που πήδηξε είχε διαπράξει αυτοκτονία, κάτι που θεωρείται ασυγχώρητη αμαρτία».

Σε αυτή τη θέση, ωστόσο, η Γκουέν αντιτάχθηκε με σαφήνεια, λέγοντας: «Δεν πιστεύω στην ασυγχώρητη αμαρτία. Ο Θεός είναι υπερβολικά μεγαλόψυχος. Είναι υπερβολικά υπέροχος. Πιστεύω ότι η μόνη ασυγχώρητη αμαρτία είναι να μην πιστεύεις σε Εκείνον. Πιστεύω ότι όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που πήδηξαν, τελικά πιάστηκαν από το Θεό. Οι ψυχές τους διασώθηκαν».

Πέρα από το θέμα της ταυτότητας, η Γκουέν μοιράστηκε επίσης μια πολύτιμη ανάμνηση: μόλις μία εβδομάδα πριν από την επίθεση, είχε καταφέρει να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στη Φλόριντα μαζί με τον σύζυγό της και τον αδελφό της, μια εμπειρία που περιέγραψε ως «δώρο Θεού».

Περιγράφοντας εκείνες τις στιγμές, εξομολογήθηκε: «Ήμασταν ακριβώς δίπλα στον ωκεανό και ξυπνούσαμε, πίναμε Kahlúa με καφέ και βλέπαμε την ανατολή του ήλιου. Ήταν πραγματικά ξεχωριστό, γιατί αποφάσισε να έρθει μαζί μας την τελευταία στιγμή».

Για την ίδια, το ζήτημα του ποιος ήταν πραγματικά ο «Άνδρας που πέφτει» περνάει σε δεύτερη μοίρα. Θεωρεί πως πέρα από τη συγκεκριμένη ταυτότητα, η εικόνα αντιπροσωπεύει συλλογικά όλους όσους βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη φρίκη εκείνης της μέρας.

Σήμερα, η φωτογραφία ανήκει στην προσωπική συλλογή του Σερ Έλτον Τζον, ο οποίος την έχει περιγράψει ως «μία από τις πιο τέλειες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν ποτέ».