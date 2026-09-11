«Οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν πρέπει να υπεραναλύουν τόσο πολύ απειλές του παρελθόντος, αλλά να δεχτούν ότι ένα νέο στρατηγικό σοκ όπως οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 θα μπορούσε ήδη να ετοιμάζεται εκεί που δεν κοιτάμε», δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας κατασκοπείας της MI5.

Σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύεται σήμερα για τα 25 χρόνια αφότου μαχητές της Αλ Κάιντα οδήγησαν επιβατικά αεροπλάνα πάνω στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και στο Πεντάγωνο, ο γενικός διευθυντής της MI5, Κεν ΜακΚάλουμ, ανέφερε πως οι υπηρεσίες ασφαλείας πρέπει να είναι έτοιμες να προσαρμοστούν σε τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις.

«Ξέρουμε ότι το επόμενο στρατηγικό σοκ, εξ ορισμού, δεν θα μοιάζει με το τελευταίο. Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό μάθημα απ’ όλα», έγραψε ο ΜακΚάλουμ στο άρθρο για την εφημερίδα Independent.

«Πρέπει, βέβαια, πάντα να μαθαίνουμε από την τελευταία επίθεση, όμως πρέπει να έχουμε τον νου μας να μην προετοιμαζόμαστε για να πολεμήσουμε τον εχθρό του χθες, χρησιμοποιώντας μεθόδους του χθες, εναντίον του στόχου του χθες… Η άβολη αλήθεια είναι πως το επόμενο στρατηγικό σοκ μπορεί ήδη να παίρνει μορφή κάπου εκεί που δεν κοιτάμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Αλ Κάιντα, αν και αποδυναμωμένη, παραμένει απειλή, όπως και η επιδίωξη αυτής της οργάνωσης και άλλων μαχητών να εξαπολύσουν επιθέσεις που θα προκαλέσουν μαζικές απώλειες», είπε ο ΜακΚάλουμ.

«Αυτό επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από μια αποτυχημένη ισλαμιστική συνωμοσία για τη δολοφονία εκατοντάδων ανθρώπων σε επιθέσεις με όπλα στην εβραϊκή κοινότητα στην πόλη Μάντσεστερ, στη βόρεια Αγγλία», πρόσθεσε.

Όμως ο ΜακΚάλουμ είπε πως η MI5 αντιμετωπίζει επίσης αυξανόμενη, υποστηριζόμενη από κράτη, επιθετικότητα, από δολιοφθορές που πραγματοποιούν εγκληματίες πληρεξούσιοί τους μέχρι κυβερνοεπιθέσεις σε σταθμούς ενέργειας.

«Αντίθετα με το 2001, πολλά συστήματα και υπηρεσίες είναι στα χέρια του ιδιωτικού τομέα και θα απαιτήσουν από κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και ακαδημαϊκούς να εργαστούν όλοι από κοινού για να κλείσουν τις ευαλωτότητες και να απαντήσουν γρήγορα σε μία κρίση», είπε.

«Δεν μπορούμε να περιμένουμε το επόμενο σοκ για να ανακαλύψουμε ποιος έχει την ευαλωτότητα για να δράσουμε ή ποιος υποτίθεται ότι θα σηκώσει το τηλέφωνο», έγραψε.

«Χρωστάμε στα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και σε εκείνους που, σε αντίθετη περίπτωση, θα γίνουν τα θύματα της αυριανής επίθεσης, κάτι περισσότερο από ανάμνηση. Τους οφείλουμε προετοιμασία, σθένος και το θάρρος να προσαρμοστούμε, προτού φτάσει το νέο σοκ».