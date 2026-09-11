Ένας αγρότης στην Κένυα κατεδάφισε την κουζίνα του σπιτιού του, αφού ο ισχυρισμός της συζύγου του ότι είδε την εικόνα της Παναγίας προσέλκυσε χιλιάδες προσκυνητές στην κατοικία τους.

Ο Τσαρλς Ονσόμπι επέστρεψε το Σάββατο στο σπίτι του από ένα ολονύκτιο ταξίδι στη Μομπάσα και βρήκε την οικία του περικυκλωμένη από ανθρώπους που ήλπιζαν να συναντήσουν τη σύζυγό του, Μαίρη, ή να βιώσουν κάτι θεϊκό. Το χωριό Γκετάρε, στην κομητεία Κισίι, στη νοτιοδυτική Κένυα, μετατράπηκε γρήγορα σε πόλο έλξης για πιστούς, αφού διαδόθηκε η είδηση ότι η Μαίρη είχε δει όραμα της Παναγίας την προηγούμενη ημέρα.

Η σύζυγος του αγρότη ισχυρίστηκε ότι είδε μια εικόνα να σχηματίζεται στην αιθάλη που καλύπτει τον πήλινο τοίχο της κουζίνας, ενώ μαγείρευε την Παρασκευή. Σύμφωνα με την ίδια, η εικόνα άρχισε να παίρνει τη μορφή μιας γυναίκας με μακρύ πέπλο, με τα χέρια ενωμένα σε στάση προσευχής – κάτι που έπεισε την ευσεβή Καθολική ότι βίωνε μια θεϊκή παρέμβαση.

Πλήθη πιστών κατέκλυσαν το σπίτι

Σοκαρισμένη από αυτό που είδε, η Μαίρη έτρεξε να ενημερώσει τους γείτονές της. Οι κάτοικοι του Γκετάρε, με τα κινητά τους τηλέφωνα στα χέρια, έσπευσαν στο σημείο και σύντομα η είδηση έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέχρι να επιστρέψει ο σύζυγός της, Τσαρλς, χιλιάδες άνθρωποι είχαν διανύσει χιλιόμετρα από τη δυτική περιοχή του Σιράρε, κοντά στα σύνορα με την Τανζανία, μέχρι το Χόμα Μπέι στη Λίμνη Βικτόρια, ελπίζοντας να αντικρίσουν οι ίδιοι την εικόνα.

Ενώ κάποιοι έφυγαν απογοητευμένοι, άλλοι υποστήριξαν ότι είδαν καθαρά το πρόσωπο στον τοίχο. «Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Είδα την εικόνα και πιστεύω ότι ήταν εκείνη», δήλωσε ο ντόπιος κάτοικος Μπράιαν Νιανγκάου στο τοπικό ειδησεογραφικό κανάλι Citizen TV. Άλλος κάτοικος ανέφερε στο K24 ότι «αυτή είναι η μητέρα του Ιησού που ήρθε εδώ», ενώ ορισμένοι ζήτησαν να χτιστεί εκκλησία στο σημείο.

Πλήθη προσκυνητών έφταναν με μηχανές, ταξί και λεωφορεία, ενισχυμένοι από ιερείς που έφεραν μαζί τους ολόκληρες κυριακάτικες εκκλησιαστικές κοινότητες και κήρυτταν γύρω από το σπίτι. Ο συνωστισμός ήταν τέτοιος που απαιτήθηκε αστυνομική παρουσία.

Η αντίδραση του αγρότη

Ο 65χρονος Ονσόμπι, έχοντας διανύσει 644 χιλιόμετρα για να επιστρέψει στο σπίτι του, βρέθηκε προβληματισμένος μπροστά σε αυτό που αντίκρισε. Δήλωσε στον τοπικό Τύπο: «Η σύζυγός μου είδε κάτι, αλλά αν το εξετάσεις προσεκτικά, μάλλον έγινε κάποιο λάθος».

Ενώ ορισμένες φωτογραφίες έδειχναν έναν φαινομενικά κενό πήλινο τοίχο, άλλες παρουσίαζαν μια σχεδόν τέλεια απεικόνιση της Παναγίας. Ο Ονσόμπι υποστήριξε ότι η εικόνα που έγινε viral ήταν πιθανότατα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη. «Όταν άρχισαν να έρχονται οι άνθρωποι, να βγάζουν φωτογραφίες και τα λοιπά, αυτό που βλέπω στο ίντερνετ δεν είναι ακριβώς αυτό που υπάρχει εδώ», πρόσθεσε.

Η κατεδάφιση της κουζίνας

Παρά τις διαμαρτυρίες του, το κύμα επισκεπτών συνεχίστηκε και το βράδυ της Κυριακής, οδηγώντας τον Ονσόμπι στα όριά του. Ο εξοργισμένος αγρότης, οπλισμένος με τη σκαπάνη του, χτύπησε τον τοίχο και τον μετέτρεψε σε σωρό από χαλάσματα.

«Είπε ότι η σύζυγός του… είχε μετατρέψει το σπίτι του σε αγορά», δήλωσε στην Daily Nation η Κάλεν Κεμούντο, μικροπωλήτρια ζαχαροκάλαμου. «Κατεδάφισε ο ίδιος την κουζίνα, αφού νιώθει συντετριμμένος από το πλήθος, και προειδοποίησε όλους να μην ξαναπατήσουν στην αυλή του».

Ωστόσο, οι προσπάθειες του Ονσόμπι να αποτρέψει τα πλήθη αποδείχθηκαν μάταιες, καθώς ο κόσμος συνέχισε να κατακλύζει τον άτυπο τόπο προσκυνήματος. Εξαγριωμένος, ο αγρότης πήρε ένα μαχαίρι και απείλησε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με το όπλο αυτό. Φώναξε στους σοκαρισμένους προσκυνητές: «Αν θέλετε αυτόν τον κατεδαφισμένο πηλό, πείτε μου και τότε μπορώ να σας τον βάλω σε σακούλες».

Ένας κάτοικος της περιοχής δήλωσε στην Daily Nation: «Έχει τρελαθεί, κυνηγάει τον καθένα που βλέπει… Λέει ότι δεν υπάρχει καμία εικόνα της Παναγίας στην κουζίνα του».

Χωρίς να έχουν πλέον κάτι να δουν, οι επισκέπτες μειώθηκαν σταδιακά τις επόμενες ημέρες. Παρ’ όλα αυτά, κάποιοι υποστήριξαν ότι ο Ονσόμπι «έχασε μια ευκαιρία» να κερδίσει χρήματα από το περιστατικό.