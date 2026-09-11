Το πρωταρχικό καθήκον κάθε κυβέρνησης, όπως έχουν τονίσει επί δεκαετίες αμέτρητοι ηγέτες, είναι να προστατεύει τον πληθυσμό της. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχαν παταγωδώς σε αυτό. Οι πληροφορίες υπήρχαν, όμως κανείς δεν κατάφερε έγκαιρα να συνδέσει τα στοιχεία μεταξύ τους.

Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, όπως έμειναν γνωστές, καθόρισαν, μαζί με την απάντηση που ακολούθησε, την εξωτερική πολιτική, την πολιτική ασφάλειας και την πολιτική πληροφοριών για τις πρώτες δύο δεκαετίες του αιώνα.

Την ημέρα της επίθεσης, καθώς οι αυτόχειρες πιλότοι της Αλ Κάιντα έριχναν τα απαχθέντα αεροσκάφη πάνω στους Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, ένας δημοσιογράφος ολοκλήρωνε μια αποστολή στη Μέση Ανατολή. Καθώς ένας Παλαιστίνιος οδηγός ταξί τον μετέφερε μέσα από τους πευκόφυτους λόφους δυτικά της Ιερουσαλήμ προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, ανέβασε ξαφνικά την ένταση του ραδιοφώνου λέγοντας πως κάτι μεγάλο είχε συμβεί στην Αμερική. Δεν υπερέβαλε: εκείνη την ημέρα έχασαν τη ζωή τους 2.977 άνθρωποι.

Οι επιθέσεις δεν ήρθαν από το πουθενά. Η CIA γνώριζε για χρόνια πριν από το 2001 το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τον εξόριστο Σαουδάραβα ηγέτη της, Οσάμα Μπιν Λάντεν, διαθέτοντας μάλιστα ειδική ομάδα αφιερωμένη στον εντοπισμό του. Εννέα ημέρες μετά τις επιθέσεις, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους, ανακήρυξε τον «Πόλεμο κατά της Τρομοκρατίας».

Στα 25 χρόνια που ακολούθησαν καταγράφηκαν τόσο σημαντικές επιτυχίες όσο και αποτυχίες στις μυστικές υπηρεσίες και των δύο πλευρών του Ατλαντικού, με σχέδια επιθέσεων να ματαιώνονται και υπόπτους να συλλαμβάνονται, να δικάζονται και να καταδικάζονται. Ποια είναι όμως η μεγαλύτερη εικόνα; Πώς άλλαξε η συλλογή πληροφοριών, η αντιτρομοκρατία και ο στρατηγικός σχεδιασμός στο τέταρτο του αιώνα που ακολούθησε τη χειρότερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία των ΗΠΑ;

Μια κολοσσιαία αποτυχία πληροφοριών

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η 11η Σεπτεμβρίου αποτέλεσε μια τεράστια αποτυχία των μυστικών υπηρεσιών. Τόσο η CIA όσο και το FBI κατείχαν εκείνη την εποχή στοιχεία τα οποία, αν είχαν διασταυρωθεί σωστά, θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την τραγωδία, όπως αναφέρει το BBC.

Η επίσημη Έκθεση της Επιτροπής για την 11η Σεπτεμβρίου που ακολούθησε απέδωσε ευθύνες στην αμερικανική κυβέρνηση για «αποτυχίες φαντασίας, πολιτικής, δυνατοτήτων και διαχείρισης», καταλήγοντας ότι η CIA και το FBI απέτυχαν να αξιολογήσουν σωστά τις πληροφορίες, να τις μοιραστούν μεταξύ τους και να λάβουν επαρκή μέτρα για την ανατροπή του σχεδίου.

Αυτό το πιο βασικό δίδαγμα έχει πλέον διδαχθεί σε μεγάλο βαθμό, αν και όχι πλήρως, και η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις δυτικές μυστικές υπηρεσίες είναι σήμερα ασύγκριτα καλύτερη σε σχέση με το 2001. Οι παλιές αντιπαλότητες, όπως αυτή ανάμεσα στη βρετανική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας MI5 και την αντιτρομοκρατική αστυνομία, έχουν πλέον εξαλειφθεί, αρχικά μέσω περιφερειακών «κέντρων σύντηξης» σε όλη τη Βρετανία και πρόσφατα με τη δημιουργία του Κέντρου Επιχειρήσεων Αντιτρομοκρατίας υψηλής ασφαλείας στο Λονδίνο. Εκεί, αξιωματικοί της MI5 μπορεί να κάθονται δίπλα σε αστυνομικούς επιφορτισμένους με την εκτελεστική δράση κατά μιας τρομοκρατικής επιχείρησης, αλλά και δίπλα σε ομοσπονδιακούς πράκτορες του αμερικανικού FBI ή σε γλωσσομαθείς αναλυτές αποσπασμένους από τη βρετανική υπηρεσία υποκλοπών GCHQ.

Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, το αμερικανικό σύστημα πληροφοριών αναδιοργανώθηκε εκ βάθρων, με τη δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατικής Δράσης έξω από την Ουάσιγκτον και τη θέση του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, με στόχο να διασφαλιστεί η διακίνηση πληροφοριών ανάμεσα στις 18 διαφορετικές αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η σχέση ανάμεσα στη CIA και τη βρετανική Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών (γνωστή ως MI6) θεωρείται από τις στενότερες παγκοσμίως, ενισχυμένη επιπλέον από τη συμμαχία «Πέντε Μάτια», μέσω της οποίας ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία μοιράζονται πληροφορίες.

Ωστόσο, καταστροφικές αποτυχίες πληροφοριών, εκτίμησης και στρατηγικού σχεδιασμού συνέχισαν να συμβαίνουν και μετά την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων. Στην περίοδο πριν από την αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003, η MI6 επέτρεψε απερίσκεπτα την πολιτικοποίηση των πληροφοριών της, υφιστάμενη το χειρότερο πλήγμα στη φήμη της από την εποχή της προδοσίας του διπλού πράκτορα Κιμ Φίλμπι και άλλων σοβιετικών κατασκόπων τις δεκαετίες του 1950 και 1960.

Υπό τεράστια πολιτική πίεση από την Ουάσιγκτον να αποδειχθεί ότι το Ιράκ, υπό τον πρόεδρο Σαντάμ Χουσεΐν, διέθετε ακόμη Όπλα Μαζικής Καταστροφής, η MI6 παρείχε στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού, Τόνι Μπλερ, πληροφορίες που τελικά αποδείχτηκαν εσφαλμένες. Το Ιράκ είχε πράγματι διαθέσει στο παρελθόν τέτοια όπλα, όμως αυτά είχαν καταστραφεί μετά τον Πόλεμο του Κόλπου το 1991.

Μετά την εισβολή στο Ιράκ, η MI6 προχώρησε σε πλήρη αναδιαμόρφωση του τρόπου αξιολόγησης των ακατέργαστων πληροφοριών, γνωστών ως CX, που συγκεντρώνονται από πράκτορες στο πεδίο, δημιουργώντας σαφή διαχωρισμό ανάμεσα σε όσους διαχειρίζονται πράκτορες σε χώρες όπως το Ιράν, η Βόρεια Κορέα ή μέσα σε απαγορευμένες τρομοκρατικές οργανώσεις, και στην ομάδα ανάλυσης εκθέσεων, της οποίας ρόλος είναι να ελέγχει και να αμφισβητεί τις πληροφορίες αυτές, ζητώντας συχνά πρόσθετη τεκμηρίωση.

«Ο πόλεμος στο Ιράκ το 2003 βασίστηκε σε βαθιά εσφαλμένες πληροφορίες», δήλωσε ο στρατηγός Σερ Ρίτσαρντ Σίρεφ, ο οποίος υπηρέτησε στο Ιράκ ως διοικητής μεραρχίας, προσθέτοντας πως δεν έχουν διδαχθεί επαρκώς από αυτή την εμπειρία και ότι ήταν εξαρχής προφανές πως οδηγούνταν σε στρατηγική αποτυχία.

Ακολούθησε νέα ανεξάρτητη έρευνα, η Έκθεση Μπάτλερ, η οποία κατέληξε ότι οι βρετανικές πληροφορίες σχετικά με το εικαζόμενο πρόγραμμα ΟΜΚ του Ιράκ ήταν σοβαρά εσφαλμένες και βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε πηγές που δεν είχαν επαληθευτεί.

Ανάλογα προβλήματα, παράλληλα με αναμφισβήτητες επιτυχίες στη ματαίωση τρομοκρατικών σχεδίων, αντιμετώπισε και η βρετανική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας MI5. Ο Λόρδος Τζόναθαν Έβανς, επικεφαλής της υπηρεσίας από το 2007 έως το 2013, εξηγεί ότι μετά την 11η Σεπτεμβρίου η εκτίμηση ήταν πως η κυριότερη απειλή για την ασφάλεια της Βρετανίας προερχόταν από την τρομοκρατία της Αλ Κάιντα και συναφών ομάδων και ατόμων.

Ωστόσο, με μια βάση δεδομένων που τότε περιλάμβανε πάνω από 20.000 «πρόσωπα ενδιαφέροντος» και πλήθος παράλληλων ερευνών, η MI5 αντιμετώπιζε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει, την καθημερινή πρόκληση της ιεράρχησης στοιχείων, χωρίς πάντα να τα καταφέρνει. Το 2005 απέτυχε να αποτρέψει τις βομβιστικές επιθέσεις στο Λονδίνο στις 7 Ιουλίου, γνωστές ως 7/7, που κόστισαν τη ζωή σε 52 ανθρώπους. Η υπηρεσία γνώριζε τον Μοχάμεντ Σιντίκ Καν, τον άνθρωπο που αποδείχθηκε πρωτεργάτης της επίθεσης, όμως αγνοούσε τι επρόκειτο να κάνει. Η επίθεση στο Μάντσεστερ Αρίνα το 2017 αποτέλεσε άλλη μια πιο πρόσφατη παράλειψη.

Σήμερα, όπως σημειώνει ο Λόρδος Έβανς, η απειλή της τρομοκρατίας δεν έχει εξαφανιστεί, όμως το τοπίο έχει αλλάξει: οι απειλές από κράτη, Ρωσία, Ιράν, τους πληρεξούσιούς τους και την Κίνα, θεωρούνται πλέον τουλάχιστον εξίσου σοβαρές με εκείνες της μη κρατικής τρομοκρατίας.

Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι και η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να συμμετάσχει φέτος μαζί με το Ισραήλ σε επίθεση κατά του Ιράν αποτέλεσε μια νέα αποτυχία φαντασίας πληροφοριών, καθώς όλοι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο γνώριζαν τον σοβαρό κίνδυνο αντιποίνων μέσω κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ, κάτι που τελικά συνέβη, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Ηθικά διλήμματα

Στους μήνες που ακολούθησαν την 11η Σεπτεμβρίου επικρατούσε ευρέως ο φόβος για ένα «δεύτερο κύμα» επιθέσεων, με την ίδια την Αλ Κάιντα να απειλεί για ένα «σμήνος αεροσκαφών» εναντίον περισσότερων στόχων. Στην προσπάθεια πρόληψης, σημειώθηκαν πολυάριθμες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους: ύποπτοι συνελήφθησαν στο Αφγανιστάν ή στο Πακιστάν, συχνά βάσει ελάχιστα τεκμηριωμένων καταγγελιών, και εκατοντάδες μεταφέρθηκαν δεμένοι και με δεμένα μάτια στην αυτοσχέδια φυλακή της αμερικανικής ναυτικής βάσης στον Κόλπο του Γκουαντάναμο, στην Κούβα, όπου κρατήθηκαν χωρίς δίκη. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλαν τις πρακτικές αυτές ως στίγμα για την ηθική συνείδηση της χώρας.

Σκάνδαλα κακομεταχείρισης κρατουμένων σε αμερικανικές φυλακές στο Ιράκ και το Αφγανιστάν ήρθαν στο φως, με ορισμένους από τους εμπλεκόμενους να λογοδοτούν, αν και επικριτές σημειώνουν ότι πιο υψηλόβαθμα στελέχη γλίτωσαν τις συνέπειες. Η κράτηση χωρίς δίκη στο Γκουαντάναμο εξακολουθεί να εφαρμόζεται, ενώ το 2025 οι ΗΠΑ απέλασαν πάνω από 200 άνδρες στο αμφιλεγόμενο Κέντρο Κράτησης Τρομοκρατών του Ελ Σαλβαδόρ.

Ανάλογα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετώπισε και η Βρετανία στην περίοδο μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Το 2004, η MI6 εμπλέκεται στην απαγωγή και μεταφορά του Λίβυου ισλαμιστή, Αμπντελχακίμ Μπελχάτζ, και της συζύγου του από την Ταϊλάνδη στη Λιβύη, όπου κρατήθηκε επί χρόνια και βασανίστηκε από το καθεστώς του συνταγματάρχη, Μουαμάρ Καντάφι. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τελικά και οδήγησε σε επίσημη δημόσια συγγνώμη του Γενικού Εισαγγελέα προς το βρετανικό κοινοβούλιο το 2018. Έκτοτε, το νομικό τμήμα θεωρείται το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα εντός των βρετανικών υπηρεσιών.

Η άνοδος Ρωσίας και Κίνας

Ο Σερ Άλεξ Γιάνγκερ, επικεφαλής της MI6 από το 2014 έως το 2020, παραδέχτηκε αργότερα ότι οι δυτικές υπηρεσίες αφιέρωσαν τα πρώτα 20 χρόνια του αιώνα σχεδόν αποκλειστικά στην αντιτρομοκρατία και την αντιανταρσιακή δράση, με αποτέλεσμα να παραβλέψουν την άνοδο της Κίνας ως στρατιωτικής δύναμης και στρατηγικής πρόκλησης.

Αντίστοιχα, ο στρατηγός Σίρεφ είχε προβλέψει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στο πολιτικό μυθιστόρημά του «Πόλεμος με τη Ρωσία», που εξέδωσε το 2016.

Ενώ οι δυτικές χώρες ήταν απασχολημένες με τον πόλεμο κατά των Ταλιμπάν, του ISIS και με τη διαχείριση της προβληματικής κατοχής του Ιράκ, η Ρωσία και η Κίνα προχώρησαν σε τεράστια προγράμματα επανεξοπλισμού, με καινοτομίες όπως οι υπερηχητικοί πύραυλοι, που έχουν διαβρώσει σημαντικά το στρατιωτικό προβάδισμα του ΝΑΤΟ.

Ο Σαμ Όλσεν, επικεφαλής αναλυτής της εταιρείας ασφάλειας και πληροφοριών Σίμπιλιν, εκτιμά ότι το λάθος της Δύσης δεν ήταν απλώς ότι αποσπάστηκε η προσοχή της λόγω αντιτρομοκρατίας, αλλά ότι παρανόησε τη φύση της ανόδου της Κίνας, υποθέτοντας εσφαλμένα ότι η οικονομική ενσωμάτωση θα οδηγούσε σε πολιτική σύγκλιση.

Η Κίνα, όπως το Ιράν, η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα, θεωρείται «δύσκολος στόχος» για τη συλλογή πληροφοριών. Το 2001 η βιομετρική τεχνολογία βρισκόταν ακόμη σε νηπιακό στάδιο, όμως η μετέπειτα εξέλιξη της αναγνώρισης προσώπου, ίριδας και βάδισης έχει καταστήσει πολύ πιο δύσκολη τη διακίνηση πρακτόρων πέρα από σύνορα χωρίς να γίνονται αντιληπτοί.

Σήμερα, μαζί με τη Ρωσία, η Κίνα αποτελεί κορυφαίο στόχο για τη MI6. Ο Όλσεν σημειώνει ότι οι δυτικές υπηρεσίες γνωρίζουν πολλά για την Κίνα, όμως ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να βλέπουν μεμονωμένα κομμάτια χωρίς πάντα να κατανοούν τι σημαίνουν συνολικά, καθώς η κινεζική ισχύς δεν βασίζεται πια μόνο σε πλοία, πυραύλους και στρατεύματα, αλλά ολοένα περισσότερο σε ημιαγωγούς, κρίσιμα ορυκτά, μπαταρίες, λιμάνια, τηλεπικοινωνίες και βιομηχανική ικανότητα. Το πρόβλημα, καταλήγει, είναι λιγότερο θέμα συλλογής πληροφοριών και περισσότερο θέμα στρατηγικής ερμηνείας.

Πριν από 25 χρόνια, την ημέρα των επιθέσεων, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατείχαν, σύμφωνα με τη μεταφορά που προτιμούν οι ίδιοι οι κατάσκοποι, τα κομμάτια του παζλ, αλλά απέτυχαν συλλογικά να τα συνδυάσουν και να διακρίνουν έγκαιρα τι ερχόταν. Καμία συλλογή πληροφοριών, όσο καλή κι αν είναι, δεν έχει αξία, αν δεν μεταφράζεται σε στρατηγικό όφελος.

Ένας κόσμος πέρα από κάθε αναγνώριση

Ο κόσμος της αντικατασκοπείας και της αντιτρομοκρατίας έχει αλλάξει σχεδόν ολοκληρωτικά στο τέταρτο του αιώνα από εκείνο το ανέφελο πρωινό του Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Με την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και του κβαντικού υπολογισμού, οι αλλαγές αυτές αναμένεται να επιταχυνθούν ακόμη περισσότερο.

Ωστόσο, σε έναν κόσμο γεμάτο αντικρουόμενες αφηγήσεις και συμφέροντα, οι δυτικές χώρες δεν έχουν το μονοπώλιο στις αποτυχίες πληροφοριών ή στα στρατηγικά λάθη υπολογισμού. Άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα περιλαμβάνουν την καταστροφική ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, καθώς και αυτό που ορισμένοι έχουν χαρακτηρίσει ως «δική της 11η Σεπτεμβρίου» για το Ισραήλ: την επίθεση της Χαμάς από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου 2023.