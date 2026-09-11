Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίσθηκαν από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην κεντρική ρωσική περιφέρεια της Τούλα, ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης.

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από την περιφέρεια αυτή 26 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο κυβερνήτης Ντμίτρι Μιλιάγεφ.

Στο μεταξύ, ρωσικές αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν σήμερα το πρωί τον τραυματισμό οκτώ ανθρώπων και πυρκαγιά σε πολυκατοικία εννέα ορόφων στο Κίεβο, ανακοίνωσαν μέσω του Telegram οι αρχές της πόλης, καθώς η Μόσχα επανέλαβε τις επιθέσεις εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας έπειτα από μια σύντομη ανάπαυλα για την επίσκεψη των αμερικανών απεσταλμένων.

Η Ρωσία επανέλαβε αυτή την εβδομάδα τις σχεδόν συνεχείς αεροπορικές επιθέσεις της στο Κίεβο, έπειτα από μια σύντομη διακοπή στη διάρκεια της επίσκεψης στη Μόσχα και το Κίεβο των διαπραγματευτών του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που επιδιώκουν να βάλουν τέλος στον πόλεμο που άρχισε το Κρεμλίνο εισβάλοντας το 2022 στην Ουκρανία.

Στη Ρωσία, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν ζημιές σε πολιτική υποδομή στην πόλη Σαράτοφ, στον ποταμό Βόλγα, ανέφερε επίσης μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Ρομάν Μπουσάργκιν, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Η ρωσική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon ανακοίνωσε μέσω του Telegram ότι επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκες της στο Σαράτοφ. Ήδη έχουν πληγεί προσφάτως περισσότερες από 20 αποθήκες που ανήκουν στην Ozon και την κορυφαία ανταγωνίστριά της, την Wildberries.

Στην περιφέρεια του Σαράτοφ, η οποία αποτελεί συχνό στόχο ουκρανικών αεροπορικών επιδρομών, περιλαμβανομένης μιας επίθεσης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, βρίσκονται ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Rosneft, καθώς και αριθμός άλλων βιομηχανικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Στην πόλη Βόλγκογκραντ, νότια του Σαράτοφ και επίσης στον ποταμό Βόλγα, πυραυλική επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ανθρώπων πλήττοντας κτίριο κατοικιών, ενώ συντρίμμια του πυραύλου προκάλεσαν επίσης ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση, ανακοίνωσαν μέσω του Telegram οι τοπικές αρχές.

Στην ανάρτηση δεν αναφέρονται λεπτομέρειες για τη βιομηχανική εγκατάσταση. Το διυλιστήριο πετρελαίου του Βόλγκογκραντ, το οποίο διαχειρίζεται η Lukoil και είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας, βρίσκεται στα περίχωρα της πόλης.

Το Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες. Η Ρωσία και η Ουκρανία αρνούνται ότι στοχοθετούν εσκεμμένα αμάχους.