Αποτροπιασμό προκαλούν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για την τραγική υπόθεση της 39χρονης από την Αυστρία, η οποία κακοποιούνταν σεξουαλικά κατ’ επανάληψη από τον σύζυγό της και έναν γείτονά τους, και οι δύο 51 ετών. Σύμφωνα με τις έρευνες, ο σύζυγός της την είχε οδηγήσει αρχικά σε ημιλιπόθυμη κατάσταση χορηγώντας της μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, προτού ξεκινήσει η βάναυση κακοποίηση.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον και η αδελφή του 51χρονου, η οποία κατέθεσε στην αστυνομία όσα της αποκάλυψε ο ίδιος ο αδελφός της. Μια κατάθεση που φωτίζει νέες, σοκαριστικές πτυχές της υπόθεσης.

Τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει επίσης το γεγονός ότι η 15χρονη κόρη της ήταν εκείνη που βρήκε νεκρή τη μητέρα της πάνω σε ένα κρεβάτι νερού, λίγες ώρες μετά τα μεσάνυχτα. Η γυναίκα φέρεται να είχε υποστεί τόσο σοβαρούς εσωτερικούς τραυματισμούς, που η έκτασή τους δύσκολα περιγράφεται με λόγια.

Η σοκαριστική ομολογία του συζύγου

Η αδελφή του συζύγου, σε μια υπόθεση που η εισαγγελία χαρακτηρίζει ως «δεύτερη υπόθεση Πελικό», είχε πάει στο σπίτι της μητέρας τους για να του εκφράσει τα συλλυπητήριά της. Όταν ετοιμαζόταν να φύγει, εκείνος την ακολούθησε γελώντας και, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ερώτηση, της αποκάλυψε τι είχε συμβεί στη σύζυγό του.

«Μου είπε ότι η (…) πέθανε κατά τη διάρκεια του σεξ και ότι αυτός τη σκότωσε. Τον ρώτησα πώς ήταν δυνατόν να συνέβη κάτι τέτοιο και μου είπε ότι την “πήρε καλά” και ότι έκανε πολύ άσχημα πράγματα. Μου είπε ότι “ήταν όπως πάντα”», ανέφερε η αδελφή του, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Του είπα ότι, αν επιβεβαιωθεί πως αυτός τη σκότωσε -κάτι που προσωπικά πιστεύω- τότε, για μένα, θα είναι ο χειρότερος άνθρωπος που υπάρχει», είπε η αδελφή του βασικού υπόπτου.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο 51χρονος από την Αυστρία δεν συνελήφθη αμέσως μετά τον θάνατο της συζύγου του. Τότε κανείς δεν γνώριζε ακόμη την πραγματική έκταση της υπόθεσης και ότι πίσω από τον θάνατο της 39χρονης κρυβόταν μια ολόκληρη σειρά βιασμών.

Ο σύζυγος, οδηγός φορτηγού έδινε στην 39χρονη τεράστιες ποσότητες αλκοόλ, ώστε να την καταστήσει ανήμπορη και στη συνέχεια να την «πουλάει» σε άλλους άνδρες.

«Ξένοι άνδρες μπαινόβγαιναν συνεχώς στο σπίτι του ζευγαριού», κατέθεσε η μικρότερη από τα πέντε αδέλφια. «Μου έδειξε στο κινητό του πρόστυχες φωτογραφίες της και μου είπε ότι η (…) έβγαζε 500 ευρώ για κάθε σεξουαλική πράξη. Με αυτά τα χρήματα επιβίωναν. Δεν μπορώ να διαβεβαιώσω αν η γυναίκα το έκανε αυτό με τη θέλησή της ή αν την εξανάγκαζε», τόνισε η αδελφή του βασικού υπόπτου.

Ένας από εκείνους τους «πελάτες», ο οποίος φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό και ιδιαίτερα βάναυσο ρόλο στη σειρά των βιασμών, είναι ένας 51χρονος γείτονας του ζευγαριού. «Οι δύο άνδρες κανόνιζαν τους βιασμούς σαν να πρόκειται για “επαγγελματικά ραντεβού“, κάτι που αποτυπώνεται σε αμέτρητες συνομιλίες τους, οι οποίες ήταν κάτι παραπάνω από απάνθρωπες», σημειώνεται στα αστυνομικά έγγραφα, σύμφωνα με το kroken.

Το σοκαριστικό -εκτός των άλλων- είναι ότι σε αυτές τις συνομιλίες «η γυναίκα χαρακτηρίζεται ως “νεκρό κρέας” και ως “μικρή βρόμικη π…”. Ο σύζυγος φαίνεται πως προτιμούσε περισσότερο να βρίσκεται στο διπλανό δωμάτιο και να ακούει τις κραυγές της γυναίκας του». Χαρακτηριστικό είναι ένα ανατριχιαστικό απόσπασμα από τις συνομιλίες των δύο ανδρών: «Θα τη μεθύσω για τα καλά. Μετά μπορείς να την (…) ξανά. Ο τρόπος που παραπονιόταν την τελευταία φορά ήταν απίστευτος».

Οι ποινές που αντιμετωπίζουν

Ο δικηγόρος του βασικού κατηγορούμενου αντέδρασε με έντονο τρόπο στις τελευταίες αποκαλύψεις, επιμένοντας ότι πρόκειται για «σεξουαλικό ατύχημα, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο».

Υποστήριξε ακόμη ότι εκείνη τη νύχτα πιθανότατα υπήρξε «τρίο», το οποίο, όπως ανέφερε, «δεν απαγορεύεται στην Αυστρία». Σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες μεταξύ των δύο ανδρών, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και ότι «οι δύο τους αντάλλασσαν απλώς τις φαντασιώσεις τους σε ένα φόρουμ με σεξουαλικό περιεχόμενο».

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, σύμφωνα με την Εισαγγελία, έχει ομολογήσει και δηλώνει μετανιωμένος. Σε βάρος του διεξάγεται έρευνα για δύο περιπτώσεις κακοποίησης ανυπεράσπιστου ή μειωμένης ικανότητας ατόμου, εκ των οποίων η μία αφορά πράξη που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα εξευτελιστική για το θύμα. Το προβλεπόμενο πλαίσιο ποινής για τις συγκεκριμένες πράξεις κυμαίνεται από 5 έως 15 χρόνια κάθειρξης.

Σε βάρος του συζύγου, ο οποίος μέχρι στιγμής τηρεί σιγή απέναντι στις κατηγορίες, διεξάγεται έρευνα για κακοποίηση ανυπεράσπιστου ή μειωμένης ικανότητας ατόμου με θανατηφόρο αποτέλεσμα. Για τη συγκεκριμένη πράξη προβλέπεται το ίδιο πλαίσιο ποινής με αυτό της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δηλαδή κάθειρξη από 10 έως 20 χρόνια ή ισόβια.

Οι δύο άνδρες παραμένουν υπό κράτηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Στις συνομιλίες τους έχουν εντοπιστεί αναφορές και σε άλλους υπόπτους.