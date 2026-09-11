Στιγμές αγωνίας έζησαν οι επιβάτες πτήσης της TUI με προορισμό την Πάφο, όταν το αεροσκάφος προσέκρουσε σε σμήνος πουλιών λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Κάρντιφ, με αποτέλεσμα οι πιλότοι να αποφασίσουν την άμεση επιστροφή του.

Η πτήση TOM5TN είχε αναχωρήσει την Τετάρτη από την πρωτεύουσα της Ουαλίας με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου. Λίγα λεπτά αφότου βρέθηκε στον αέρα, επιβάτες παρατήρησαν φλόγες στην περιοχή του κινητήρα κάτω από τη δεξιά πτέρυγα.

Το πλήρωμα άλλαξε πορεία και το αεροσκάφος επέστρεψε στο Κάρντιφ, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια περίπου στις 14:52.

On Wednesday, September 9, 2026, a TUI flight from Cardiff Airport to Paphos, Cyprus, made an emergency return landing after experiencing a bird strike shortly after takeoff.



The flight, TOM5TN, departed from Cardiff Airport in Rhoose in the afternoon. Minutes after leaving the… — MP (@Mp220Mp) September 10, 2026

Μυρωδιά καμένου και φλόγα κοντά στον κινητήρα

Επιβάτες ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού υπήρχε έντονη οσμή καμένου στο εσωτερικό της καμπίνας. Ένας από αυτούς σημείωσε ότι η αναχώρηση είχε ήδη καθυστερήσει περίπου 20 λεπτά και ότι η επιστροφή στο αεροδρόμιο έγινε πολύ σύντομα μετά την απογείωση.

Βίντεο που τραβήχτηκε μέσα από το αεροσκάφος φαίνεται να καταγράφει ομάδα πουλιών να περνά σε μικρή απόσταση από το αεροπλάνο και, λίγο αργότερα, μια στιγμιαία λάμψη που μοιάζει με φλόγα στην περιοχή του δεξιού κινητήρα.

Το αεροδρόμιο του Κάρντιφ επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος υπέστη πρόσκρουση με πουλιά κατά την αναχώρησή του.

Πυροσβεστικά οχήματα περίμεναν στον διάδρομο

Για προληπτικούς λόγους τέθηκε σε ετοιμότητα η υπηρεσία πυρόσβεσης και διάσωσης του αεροδρομίου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δύο πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονταν στο σημείο όταν το αεροσκάφος επέστρεψε.

«Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλείς», διαβεβαίωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Ο διάδρομος άνοιξε ξανά στις 15:22 και η λειτουργία του αεροδρομίου επανήλθε σε κανονικούς ρυθμούς.

Η πτήση προς την Πάφο, η οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες διαρκεί περίπου τέσσερις ώρες, επαναπρογραμματίστηκε. Η νέα πτήση αναχώρησε από το Κάρντιφ στις 12:25 το μεσημέρι της Πέμπτης.

Περισσότερες από 1.700 προσκρούσεις με πουλιά σε έναν χρόνο

Οι προσκρούσεις αεροσκαφών με πουλιά, γνωστές διεθνώς ως «bird strikes», δεν αποτελούν ασυνήθιστο φαινόμενο στην αεροπορία. Σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (CAA), περισσότερα από 1.700 τέτοια περιστατικά καταγράφηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο την περασμένη χρονιά.

Παρά τη συχνότητά τους, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν προκαλούνται σοβαρές συνέπειες. Περιστατικά που οδηγούν σε εκτεταμένες ζημιές σε αεροσκάφη ή σε ανθρώπινες απώλειες παραμένουν εξαιρετικά σπάνια σε παγκόσμιο επίπεδο.