Είκοσι πέντε χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, η Αλ Κάιντα απέχει πολύ από την οργάνωση που, υπό την ηγεσία του Οσάμα μπιν Λάντεν, σχεδίασε και πραγματοποίησε το μεγαλύτερο τρομοκρατικό χτύπημα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Μπιν Λάντεν είναι νεκρός, όπως και ο διάδοχός του Αϊμάν αλ Ζαουάχρι. Η οργάνωση έχασε τις βάσεις που διέθετε στο Αφγανιστάν μετά την αμερικανική εισβολή, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν νέο και ιδιαίτερα ισχυρό ανταγωνιστή, το Ισλαμικό Κράτος.

Ωστόσο, η Αλ Κάιντα δεν εξαφανίστηκε.

Ένα τέταρτο του αιώνα μετά την 11η Σεπτεμβρίου, οργανώσεις που συνδέονται μαζί της εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου, με την Αφρική να έχει μετατραπεί πλέον στο σημαντικότερο πεδίο επέκτασης της επιρροής τους.

Από το Αφγανιστάν στην 11η Σεπτεμβρίου

Οι ρίζες της Αλ Κάιντα βρίσκονται στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Οσάμα μπιν Λάντεν, ο Σαουδάραβας που είχε συμμετάσχει στην υποστήριξη Αράβων εθελοντών οι οποίοι πολεμούσαν τις σοβιετικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν.

Σταδιακά δημιουργήθηκε ένα διεθνές τζιχαντιστικό δίκτυο, γύρω από το οποίο συγκεντρώθηκαν μαχητές με κοινό ιδεολογικό προσανατολισμό και εχθρότητα απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και κυβερνήσεις της περιοχής που συνεργάζονταν με την Ουάσιγκτον.

Ο Μπιν Λάντεν έχασε τη σαουδαραβική υπηκοότητά του το 1994 και δύο χρόνια αργότερα εκδιώχθηκε από το Σουδάν, βρίσκοντας καταφύγιο στο Αφγανιστάν.

Η Αλ Κάιντα είχε ήδη αρχίσει να οργανώνει επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων. Το 1998, φορτηγά παγιδευμένα με εκρηκτικά χτύπησαν τις πρεσβείες των ΗΠΑ στην Κένυα και την Τανζανία, προκαλώντας τον θάνατο 224 ανθρώπων.

Τρία χρόνια αργότερα ήρθε η 11η Σεπτεμβρίου.

Δεκαεννέα αεροπειρατές κατέλαβαν τέσσερα επιβατικά αεροσκάφη. Δύο έπεσαν στους Δίδυμους Πύργους στη Νέα Υόρκη και ένα στο Πεντάγωνο, ενώ το τέταρτο συνετρίβη σε χωράφι στην Πενσιλβάνια μετά την προσπάθεια επιβατών να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Το ανθρωποκυνηγητό για τον Μπιν Λάντεν

Λιγότερο από έναν μήνα μετά τις επιθέσεις, οι ΗΠΑ εισέβαλαν στο Αφγανιστάν. Το καθεστώς των Ταλιμπάν ανατράπηκε και η Αλ Κάιντα έχασε το βασικό καταφύγιο από το οποίο λειτουργούσε.

Τον Δεκέμβριο του 2001 οι βάσεις της στα βουνά της Τόρα Μπόρα καταλήφθηκαν, όμως ο Μπιν Λάντεν κατάφερε να διαφύγει.

Παρέμεινε καταζητούμενος για σχεδόν μία δεκαετία, μέχρι τον Μάιο του 2011, όταν Αμερικανοί κομάντος τον εντόπισαν και τον σκότωσαν στο κρησφύγετό του στο Αμποταμπάντ του Πακιστάν.

Ο Χαλίντ Σεΐχ Μοχάμεντ, ο οποίος έχει αυτοχαρακτηριστεί ως ο εγκέφαλος των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, είχε συλληφθεί στο Πακιστάν το 2003. Παραμένει κρατούμενος στο Γκουαντάναμο και, έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες δικαστικών εμπλοκών, έχει οριστεί να δικαστεί μαζί με τρεις συγκατηγορουμένους του τον Ιούνιο του 2028.

Την ηγεσία της Αλ Κάιντα μετά τον θάνατο του Μπιν Λάντεν ανέλαβε ο Αϊμάν αλ Ζαουάχρι. Και εκείνος σκοτώθηκε, τον Ιούλιο του 2022, από αμερικανικό πλήγμα με drone στην Καμπούλ.

Ποιος θεωρείται σήμερα επικεφαλής

Ο άνθρωπος που θεωρείται σήμερα de facto ηγέτης της Αλ Κάιντα είναι ο Αιγύπτιος Σεΐφ αλ Αντέλ, βετεράνος της οργάνωσης και ένα από τα πλέον καταζητούμενα στελέχη της.

Η οργάνωση, ωστόσο, δεν βασίζεται πλέον στον ίδιο βαθμό σε μία κεντρική ηγετική φυσιογνωμία όπως την εποχή του Μπιν Λάντεν.

Σύμφωνα με τον Αντόνιο Τζουστότσι, ανώτερο ερευνητή του βρετανικού Royal United Services Institute (RUSI), η Αλ Κάιντα έχει εξελιχθεί σε ένα περισσότερο αποκεντρωμένο δίκτυο, το οποίο στηρίζεται σε στελέχη χαμηλού προφίλ που είναι δυσκολότερο να εντοπιστούν και να αποτελέσουν στόχο.

Οι επιθέσεις που ακολούθησαν την 11η Σεπτεμβρίου

Η απώλεια της βάσης της στο Αφγανιστάν δεν έβαλε τέλος στην επιρροή της οργάνωσης.

Τα επόμενα χρόνια, παρακλάδια της Αλ Κάιντα ή εξτρεμιστές που είχαν επηρεαστεί από την ιδεολογία της πραγματοποίησαν σειρά πολύνεκρων επιθέσεων.

Το 2002, επίθεση σε νυχτερινά κέντρα στο Μπαλί στοίχισε τη ζωή σε 202 ανθρώπους. Το 2004, περισσότεροι από 190 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις βομβιστικές επιθέσεις σε τρένα στη Μαδρίτη, ενώ το 2005 οι επιθέσεις αυτοκτονίας στο δίκτυο μεταφορών του Λονδίνου άφησαν πίσω τους 52 νεκρούς.

Παράλληλα, νέα παρακλάδια δημιουργήθηκαν από τη Μέση Ανατολή έως τη Βόρεια Αφρική και την Αραβική Χερσόνησο.

Η μεγάλη σύγκρουση με το Ισλαμικό Κράτος

Η μεγαλύτερη πρόκληση για την κυριαρχία της Αλ Κάιντα στον χώρο του διεθνούς τζιχαντισμού εμφανίστηκε μέσα από τις ίδιες της τις τάξεις.

Ο Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι αποσχίστηκε από την Αλ Κάιντα και το 2014 ανακήρυξε το λεγόμενο «χαλιφάτο» του Ισλαμικού Κράτους σε τεράστιες περιοχές του Ιράκ και της Συρίας.

Η εκρηκτική άνοδος του ISIS επισκίασε την Αλ Κάιντα και δημιούργησε έναν ανταγωνισμό που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Παρότι το Ισλαμικό Κράτος έχασε τελικά σχεδόν το σύνολο των εδαφών που ήλεγχε σε Ιράκ και Συρία, οργανώσεις που συνδέονται με τα δύο δίκτυα εξακολουθούν να συγκρούονται, ιδιαίτερα στη Δυτική Αφρική, διεκδικώντας εδάφη, μαχητές και επιρροή.

Ένα ακόμη σημαντικό πλήγμα για την Αλ Κάιντα ήρθε το 2016, όταν το Μέτωπο αλ Νούσρα αποσχίστηκε από την οργάνωση. Ο τότε ηγέτης του, Άχμεντ αλ Σάρα –γνωστός εκείνη την εποχή ως Αμπού Μοχάμεντ αλ Γκολάνι– ακολούθησε εντελώς διαφορετική πορεία και, μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ το 2024, έγινε πρόεδρος της Συρίας.

Η Αφρική το νέο επίκεντρο

Σήμερα, το σημαντικότερο πεδίο δράσης οργανώσεων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα βρίσκεται στην Αφρική.

Η Αλ Σαμπάμπ παραμένει ισχυρή στη Σομαλία, ενώ η Τζαμάατ Νουσράτ αλ Ισλάμ ουαλ Μουσλιμίν (JNIM) έχει διευρύνει την παρουσία της στο Σαχέλ.

Σε ορισμένες περιοχές, οι οργανώσεις αυτές δεν περιορίζονται σε επιθέσεις, αλλά έχουν αποκτήσει επιρροή πάνω σε σημαντικές εκτάσεις και τοπικούς πληθυσμούς.

Στο Πακιστάν, παράλληλα, οι Πακιστανοί Ταλιμπάν (TTP) έχουν εντείνει την εξέγερσή τους εναντίον του Ισλαμαμπάντ. Έκθεση του ΟΗΕ αναφέρει ότι η οργάνωση έχει δεχθεί ιδεολογική καθοδήγηση, εκπαίδευση και υποστήριξη από την Αλ Κάιντα.

Οι προειδοποιήσεις του ΟΗΕ για το Αφγανιστάν

Ιδιαίτερη ανησυχία εξακολουθεί να προκαλεί η κατάσταση στο Αφγανιστάν, όπου οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία το 2021 μετά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων.

Έκθεση του ΟΗΕ τον Φεβρουάριο ανέφερε ότι η Αλ Κάιντα εξακολουθεί να απολαμβάνει την προστασία των de facto αρχών της χώρας και ότι η πρόθεσή της να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις εκτός Αφγανιστάν παραμένει αμείωτη.

Οι Ταλιμπάν απορρίπτουν τις συγκεκριμένες εκτιμήσεις και υποστηρίζουν ότι η Αλ Κάιντα δεν δρα από το αφγανικό έδαφος.

Είκοσι πέντε χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου, η οργάνωση που ίδρυσε ο Οσάμα μπιν Λάντεν δεν διαθέτει πλέον τη δύναμη και την παγκόσμια προβολή που είχε στην κορύφωσή της. Οι ειδικοί, ωστόσο, προειδοποιούν ότι η μετάλλαξή της σε ένα περισσότερο αποκεντρωμένο δίκτυο την έχει καταστήσει δυσκολότερο στόχο.

«Έχουν περάσει την κορύφωσή τους, αλλά εξακολουθούν να έχουν αξιοσημείωτη επιρροή», εκτιμά ο Τζουστότσι.