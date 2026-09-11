Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν την έγκρισή τους για πιθανή πώληση τεσσάρων στρατιωτικών ελικοπτέρων UH-60L Black Hawk στην Αργεντινή, στο πλαίσιο ενός εξοπλιστικού πακέτου η αξία του οποίου μπορεί να φτάσει τα 140 εκατομμύρια δολάρια.

Η έγκριση αφορά πιθανή συμφωνία μέσω του αμερικανικού προγράμματος πωλήσεων στρατιωτικού υλικού σε ξένες κυβερνήσεις και, επομένως, δεν σημαίνει ότι η σύμβαση έχει ήδη υπογραφεί ή ότι το τελικό κόστος θα φτάσει υποχρεωτικά το ανώτατο ποσό που ανακοινώθηκε.

Τέσσερα Black Hawk μαζί με εξοπλισμό και υποστήριξη

Το πακέτο που έχει ζητήσει το Μπουένος Άιρες περιλαμβάνει τέσσερα UH-60L Black Hawk, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό, την τεχνική και υλικοτεχνική υποστήριξη και τις συναφείς υπηρεσίες που απαιτούνται για την αξιοποίηση των ελικοπτέρων.

Βασικός ανάδοχος της πιθανής συμφωνίας θα είναι η Sikorsky, η κατασκευάστρια των Black Hawk και θυγατρική της Lockheed Martin.

Τα UH-60 ανήκουν σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες οικογένειες στρατιωτικών ελικοπτέρων των ΗΠΑ. Πρόκειται για ελικόπτερα πολλαπλών αποστολών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για μεταφορά προσωπικού και υλικού, επιχειρήσεις υποστήριξης και άλλες στρατιωτικές αποστολές.

Στενότερη αμυντική συνεργασία Ουάσιγκτον – Μπουένος Άιρες

Η κίνηση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Αργεντινής να ανανεώσει τις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεών της και έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση του Χαβιέρ Μιλέι έχει ενισχύσει σημαντικά τις πολιτικές και αμυντικές σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Μπουένος Άιρες έχει ήδη στραφεί τα τελευταία χρόνια σε αμερικανικής προέλευσης οπλικά συστήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αγορά 24 μεταχειρισμένων μαχητικών F-16 από τη Δανία, συμφωνία που αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα βήματα για τον εκσυγχρονισμό της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας.

Η Ουάσιγκτον έχει παρουσιάσει αντίστοιχες εξοπλιστικές συμφωνίες με την Αργεντινή ως μέσο ενίσχυσης της ασφάλειας ενός εταίρου στη Νότια Αμερική και βελτίωσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των δύο χωρών.

Το «πράσινο φως» δεν ισοδυναμεί με ολοκληρωμένη αγορά

Η αμερικανική έγκριση αποτελεί απαραίτητο στάδιο για να μπορεί να προχωρήσει η πώληση, ωστόσο δεν συνεπάγεται από μόνη της την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Ο αριθμός του εξοπλισμού, η τελική διαμόρφωση του πακέτου και το συνολικό τίμημα μπορούν να μεταβληθούν κατά τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν.

Εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί, τα τέσσερα Black Hawk θα προστεθούν στο ευρύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Αργεντινής, σε μια περίοδο κατά την οποία το Μπουένος Άιρες επιδιώκει στενότερη στρατηγική συνεργασία με την Ουάσιγκτον.