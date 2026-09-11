Αίτημα αποφυλάκισης επικαλούμενη σοβαρούς λόγους υγείας υπέβαλε η Σίλια Φλόρες, σύζυγος του Νικολάς Μαδούρο, η οποία κρατείται μαζί του στη Νέα Υόρκη και αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες στις ΗΠΑ για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Η Φλόρες ζητά να εγκαταλείψει τη φυλακή και να παραμείνει υπό περιοριστικούς όρους σε προσωρινό κατάλυμα, καθώς, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά την Πέμπτη, αντιμετωπίζει πλέον καρδιολογικά προβλήματα.

Πριν από την αιχμαλώτισή της από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην αρχή της χρονιάς, η Σίλια Φλόρες, 69 ετών, ήταν «καλά στην υγεία της» και «δεν υποβαλλόταν σε καμιά μακρόχρονη θεραπεία, πέρα από μια μηνιαία ένεση», ανέφερε συνήγορός της, ο Μαρκ Ντόνελι, σε έγγραφο που υπέβαλε στην αμερικανική δικαιοσύνη προχθές Τετάρτη.

Φυλακισμένη σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν, έχει παρουσιάσει ωστόσο σοβαρά καρδιακά προβλήματα, που απαιτούν εξέταση της στεφανιαίας και πιθανόν επέμβαση, σύμφωνα με την υπεράσπισή της.

Κρίνοντας ότι οι συνθήκες ζωής της στη φυλακή δεν επιτρέπουν την προσήκουσα θεραπεία, ο συνήγορος ζητεί την κράτησή της σε τόπο προσωρινής διαμονής της στις ΗΠΑ, με την τήρηση εξαιρετικά αυστηρών περιοριστικών μέτρων — φρούρησή της από ένοπλους φύλακες 24 ώρες το 24ωρο, ηλεκτρονικό βραχιολάκι, κατάσχεση του διαβατηρίου της…

Μετά την αιχμαλώτισή τους στην αιματηρή επιχείρηση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας και τη φυλάκισή τους την 3η Ιανουαρίου, ο πρώην αρχηγός του κράτους, 63 ετών, κι η πρώην πρώτη κυρία άκουσαν να τους απαγγέλλονται κατηγορίες για διακίνηση τόνων κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ.

Το ζευγάρι απορρίπτει τις κατηγορίες. Ο Νικολάς Μαδούρο δηλώνει «αιχμάλωτος πολέμου» των ΗΠΑ.