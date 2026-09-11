Ένα τέταρτο του αιώνα έχει περάσει από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, με τη Νέα Υόρκη να τιμά σήμερα τα θύματα στην κεντρική εκδήλωση μνήμης στο Σημείο Μηδέν, όπου έχουν τεθεί σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993.

Κατά τη διάρκεια της τελετής θα τηρηθεί έξι φορές ενός λεπτού σιγή: τις ώρες που τα αεροσκάφη έπληξαν τους δύο Δίδυμους Πύργους και το Πεντάγωνο, συνετρίβη το αεροσκάφος της πτήσης 93 στην Πενσιλβάνια και κατέρρευσαν οι δύο Πύργοι. Για πρώτη φορά φέτος θα προστεθεί έβδομη περίοδος σιγής, προς τιμή όσων έχασαν αργότερα τη ζωή τους από ασθένειες που συνδέονται με την 11η Σεπτεμβρίου.

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν το απόγευμα με διαθρησκειακή επιμνημόσυνη τελετή στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Νικολάου, δίπλα στο Σημείο Μηδέν, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, και με ειδική συναυλία της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης μαζί με τη χορωδία μουσικού συγκροτήματος του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Ρόναλντ Ο. Πέρελμαν.

New York Commemorates 25th Anniversary of 9/11 Attackshttps://t.co/FXIkI6z8eX — WilluChill U.S. News. (@Will466513) September 10, 2026

Μετά τη δύση του ηλίου θα ανάψει ξανά το “Tribute in light”, η φωταγώγηση με τις δύο κάθετες δέσμες φωτός που συμβολίζουν τους Δίδυμους Πύργους, ενώ κτίρια και σημεία όπως το Empire State Building, το One World Observatory, το Rockefeller Center, το Intrepid Museum και εγκαταστάσεις στα αεροδρόμια JFK και LaGuardia θα φωτιστούν σε μπλε χρώμα.

Ιδιαίτερα ενισχυμένη θα είναι η αστυνομική παρουσία στο Κάτω Μανχάταν. Η αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, ανακοίνωσε ότι η ανάπτυξη δυνάμεων γύρω από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με προηγούμενες επετείους, παρότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη απειλή κατά της πόλης.

Over New York Harbor, 2,977 drones lit up the sky in the shape of the World Trade Center’s Twin Towers — one drone for each victim of the September 11 attacks.



Never forget. 🇺🇸



VIA: @Drone_Wars_ pic.twitter.com/hXMbMPdRK5 — Breaking911 (@Breaking911) September 10, 2026

Στην επιχείρηση συμμετέχουν η αστυνομία της Νέας Υόρκης, η υπηρεσία προστασίας υψηλών προσώπων και άλλες ομοσπονδιακές και πολιτειακές υπηρεσίες, με μονάδες αντιτρομοκρατίας, εξειδικευμένες ομάδες και δυνατότητες εντοπισμού και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Περίμετρος ασφαλείας θα στηθεί γύρω από το Μνημείο, ενώ από τις 06:00 θα ισχύουν εκτεταμένοι κυκλοφοριακοί περιορισμοί στο Κάτω Μανχάταν.

Στην τελετή θα παραστούν ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, και η κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, ενώ την κυβέρνηση Τραμπ στη Νέα Υόρκη θα εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παρευρεθεί στην τελετή στο Σημείο Μηδέν, θα μεταβεί στο Πεντάγωνο, στη Βιρτζίνια, για την τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί εκεί. Η αμερικανική κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα τρία σημεία που συνδέονται με τις επιθέσεις: στη Νέα Υόρκη, στο Πεντάγωνο και στο Σάνκσβιλ της Πενσιλβάνια, όπου συνετρίβη το αεροσκάφος της πτήσης 93.

Η φετινή επέτειος συνοδεύεται και από νέες αποκαλύψεις για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο Κάτω Μανχάταν μετά την κατάρρευση των Πύργων. Ο δήμος της Νέας Υόρκης έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες από 170.000 σελίδες δημοτικών αρχείων σχετικά με την ποιότητα του αέρα, τη σκόνη και τον περιβαλλοντικό κίνδυνο μετά τις επιθέσεις.

Τα στοιχεία επαναφέρουν ερωτήματα για το τι γνώριζαν οι δημοτικές αρχές σχετικά με την παρουσία αμιάντου και άλλων επικίνδυνων ρύπων και για το πόσο γρήγορα ενημερώθηκαν εργαζόμενοι, κάτοικοι και διασώστες για τους κινδύνους.

Ο δήμαρχος Μαμντάνι παρουσιάζει τη δημοσιοποίηση των αρχείων ως κίνηση διαφάνειας και λογοδοσίας, σε μια επέτειο κατά την οποία η μνήμη των σχεδόν 3.000 θυμάτων συνδέεται όλο και περισσότερο και με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στην υγεία χιλιάδων ανθρώπων.

πηγή: ΑΠΕ