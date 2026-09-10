Συναγερμός σήμανε στα ανοικτά του Ομάν, έπειτα από αναφορά για πλήγματα εναντίον δύο πλοίων κοντά στο λιμάνι Κασάμπ.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), το συμβάν καταγράφηκε σε θαλάσσια περιοχή περίπου 4 ναυτικά μίλια δυτικά του Κασάμπ.

Αναφορά για τέσσερα άγνωστα βλήματα

Την πληροφορία μετέφερε πλοίαρχος τρίτου σκάφους που βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή. Όπως ανέφερε στην UKMTO, παρατήρησε τέσσερα αγνώστου προέλευσης βλήματα να χτυπούν δύο πλοία, σε απόσταση περίπου έξι ναυτικών μιλίων βόρεια από τη δική του θέση.

Μετά τα πλήγματα, φωτιά ξέσπασε στο ένα από τα δύο πλοία. Για το δεύτερο δεν υπήρχε άμεσα σαφής εικόνα σχετικά με την κατάστασή του ή την έκταση πιθανών ζημιών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία των δύο πλοίων, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο από πού προήλθαν τα βλήματα. Επίσης, δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για ενδεχόμενους τραυματισμούς ή θύματα.