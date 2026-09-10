Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε στην Ατλάντα των ΗΠΑ, όπου αυτοκίνητο πέρασε πάνω από το προστατευτικό στηθαίο γέφυρας και κατέληξε σφηνωμένο πάνω από τον αυτοκινητόδρομο, με τον οδηγό να γλιτώνει χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 23:20 τοπική ώρα, σε ράμπα που οδηγεί στον αυτοκινητόδρομο I-20 East από τον κόμβο των I-75 και I-85.

Πέρασε πάνω από το στηθαίο και έμεινε στον αέρα

Σύμφωνα με την αστυνομία της Ατλάντα, ο 21χρονος οδηγός μιας Mercedes-Benz GLC έχασε τον έλεγχο του οχήματος ενώ κινούνταν στη ράμπα.

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο τσιμεντένιο διαχωριστικό και πέρασε πάνω από το προστατευτικό της γέφυρας, πριν ανατραπεί και καταλήξει σφηνωμένο ανάμεσα σε τσιμεντένιες δοκούς.

Η Mercedes δεν έπεσε στον δρόμο που βρισκόταν από κάτω, αλλά παρέμεινε σε εξαιρετικά επικίνδυνη θέση, κρεμασμένη πάνω από τον αυτοκινητόδρομο.

Βίντεο που τραβήχτηκε μετά το τροχαίο δείχνει τα πόδια του οδηγού να κρέμονται έξω από το όχημα, την ώρα που άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο τού φώναζαν να παραμείνει ακίνητος, φοβούμενοι ότι οποιαδήποτε κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει την πτώση του αυτοκινήτου.

Γλίτωσε χωρίς σοβαρό τραυματισμό

Παρά τη σφοδρότητα και τις εντυπωσιακές εικόνες του ατυχήματος, ο 21χρονος κατάφερε να βγει από το όχημα με ασφάλεια.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Grady Memorial για ιατρική εξέταση, χωρίς να έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι αρχές απέκλεισαν τμήμα του δρόμου, ενώ για την απομάκρυνση της Mercedes από το σημείο χρειάστηκε η επέμβαση ειδικού οχήματος και γερανού.

Οι εικόνες από το τροχαίο διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το αυτοκίνητο φαίνεται να ισορροπεί κυριολεκτικά στο κενό, με τον οδηγό να έχει γλιτώσει από μια πτώση που θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερη κατάληξη.