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Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 67 τραυματίστηκαν από επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους εναντίον εμπορικού κέντρου στο Πάβλογκραντ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ουκρανικές αρχές.

«Πριν από περίπου μία ώρα, οι Ρώσοι έπληξαν ένα εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στο κέντρο του Πάβλογκραντ. Ήταν μέρα μεσημέρι, ενώ οι δρόμοι ήταν γεμάτοι κόσμο», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ιβάν Βιγκίβσκι στο Telegram.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Χάνζα ανακοίνωσε απόψε επικαιροποιημένο απολογισμό με πέντε νεκρούς και 67 τραυματίες, εκ των οποίων οκτώ παιδιά.