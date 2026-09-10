Σε έκτακτη προειδοποίηση για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων σε περιοχές του νότιου τμήματος της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Υεμένη, προχώρησε σήμερα η Σαουδική Αραβία.

Η προειδοποίηση είχε περιορισμένη χρονική ισχύ και αφορούσε περιοχές που είχαν ήδη βρεθεί αυτή την εβδομάδα στο στόχαστρο των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Ο συναγερμός αφορούσε την πόλη Άμπχα και την περιοχή κοντά στο Χαμίς Μουσάιτ και άρθηκε γρήγορα, σύμφωνα με την πολιτική άμυνα.

Οι Χούθι είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι έγιναν στόχος δεκάδων σαουδαραβικών αεροπορικών επιδρομών τις τελευταίες 24 ώρες.