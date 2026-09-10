Μια γυναίκα πλησιάζει στο μικρόφωνο και καταγγέλλει ότι ο πάστορας της εκκλησίας είχε σεξουαλική σχέση μαζί της όταν εκείνη ήταν μόλις 16 ετών. Εκείνος το παραδέχεται. Λίγο αργότερα, μέλη του εκκλησιάσματος συγκεντρώνονται γύρω του, τον αγκαλιάζουν και προσεύχονται.

Η σκηνή εκτυλίχθηκε στις 22 Μαΐου 2022, στην εκκλησία New Life Christian Church, στην πόλη Γουόρσο της Ιντιάνα. Την υπόθεση επαναφέρει δημοσίευμα της International Business Times, περιγράφοντας τόσο την καταγγελία όσο και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η στάση των πιστών.

Ο πάστορας Τζον Μπ. Λόου Β΄ είχε αρχικά παρουσιάσει την υπόθεση ως μοιχεία. Μιλώντας στο εκκλησίασμα, ανέφερε ότι είχε συνάψει σεξουαλική σχέση σχεδόν δύο δεκαετίες νωρίτερα, αναγνώρισε ότι αυτή διήρκεσε υπερβολικά πολύ και ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τα ποιμαντικά του καθήκοντα.

Ζήτησε συγχώρεση, λέγοντας ότι δεν είχε καμία δικαιολογία. Στο βίντεο της λειτουργίας διακρίνονται πιστοί να χειροκροτούν μετά την τοποθέτησή του, ενώ ορισμένοι σηκώνονται όρθιοι καθώς απομακρύνεται από το βήμα.

Η γυναίκα, όμως, πλησίασε μαζί με τον σύζυγό της και έδωσε μια διαφορετική διάσταση στην υπόθεση: κατήγγειλε ότι η σχέση ξεκίνησε όταν ήταν ανήλικη και συνεχίστηκε για χρόνια.

«Δεν είσαι εσύ το θύμα εδώ», του είπε.

Περιέγραψε ότι επί 27 χρόνια ζούσε με ψέματα και ντροπή, κατηγορώντας τον πάστορα ότι την είχε χειραγωγήσει. Ανέφερε ακόμη ότι για μεγάλο διάστημα κατηγορούσε τον εαυτό της για όσα είχαν συμβεί.

Ο σύζυγός της αμφισβήτησε επίσης τον τρόπο με τον οποίο ο Λόου είχε παρουσιάσει την υπόθεση, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορούσε να περιγράφεται απλώς ως μοιχεία, καθώς αφορούσε μια έφηβη.

Όταν μέλη του εκκλησιάσματος κάλεσαν τον πάστορα να επιστρέψει στο μικρόφωνο και να απαντήσει, εκείνος παραδέχθηκε ότι είχε σεξουαλική σχέση με τη γυναίκα και επιβεβαίωσε ότι ήταν 16 ετών όταν αυτή ξεκίνησε.

Στη συνέχεια, πιστοί συγκεντρώθηκαν γύρω του και ένας άνδρας άρχισε να προσεύχεται. Η εικόνα προκάλεσε έντονες επικρίσεις στο διαδίκτυο, με χρήστες να καταλογίζουν στο εκκλησίασμα ότι έστρεψε την προσοχή στον πάστορα, ενώ η γυναίκα μόλις είχε περιγράψει την εμπειρία της.

Η εκκλησία ανακοίνωσε ότι ο Λόου παραιτήθηκε επισήμως από τα καθήκοντά του στις 23 Μαΐου 2022. Σε δήλωσή της εξέφρασε τη θλίψη της για τη γυναίκα και την οικογένειά της, αναφέροντας παράλληλα ότι το προσωπικό δεν γνώριζε προηγουμένως τις καταγγελίες.

Η υπόθεση αναφέρθηκε στις αρχές και στην έρευνα ενεπλάκη η Πολιτειακή Αστυνομία της Ιντιάνα. Το δημοσίευμα δεν αναφέρει μεταγενέστερη άσκηση ποινικής δίωξης. Η παραδοχή του πάστορα για τη σεξουαλική σχέση και την ηλικία της γυναίκας καταγράφεται στο βίντεο, ενώ οι ευρύτερες καταγγελίες της δεν παρουσιάζονται ως δικαστικά διαπιστωμένα γεγονότα.