Για δεκαετίες παρέμενε κλειδωμένος στα ελβετικά αρχεία. Τώρα, ένας φάκελος περίπου 200 σελίδων για τον Γιόζεφ Μένγκελε, έναν από τους διαβόητους εγκληματίες του ναζιστικού καθεστώτος, έρχεται στο φως, αποκαλύπτοντας στοιχεία για τις κινήσεις του στην Ελβετία και τις προσπάθειες των αρχών να εξακριβώσουν εάν ο καταζητούμενος «Άγγελος του Θανάτου» είχε επιστρέψει στη χώρα ενώ βρισκόταν σε φυγή.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών της Ελβετίας δημοσιοποίησε τον φάκελο την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, έπειτα από μια μακρά διαμάχη για την πρόσβαση στο υλικό, το οποίο κανονικά θα παρέμενε υπό καθεστώς προστασίας έως το τέλος του 2071.

Switzerland releases secret Josef Mengele files that may reveal how Nazi doctor evaded capture



The 200-page dossier includes reports that Auschwitz’s ‘Angel of Death’ may have entered Switzerland under false identitie…https://t.co/T339KxWILY pic.twitter.com/UhUJiQYRRw — Ynet Global (@ynetnews) September 10, 2026

Τα έγγραφα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή αγγίζουν ένα ερώτημα που απασχολεί εδώ και χρόνια τους ιστορικούς: πόσο στενή ήταν πραγματικά η σχέση του Μένγκελε με την Ελβετία μετά τον πόλεμο και εάν κατάφερε να επιστρέψει στη χώρα ενώ είχε ήδη αρχίσει το διεθνές ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

Οι διακοπές στις Άλπεις με πλαστή ταυτότητα

Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά επεισόδια της μεταπολεμικής ζωής του Μένγκελε δεν αποτελεί πλέον απλή υποψία. Το 1956, περίπου μία δεκαετία μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο πρώην γιατρός των SS ταξίδεψε στην Ελβετία.

Εκείνη την εποχή ζούσε ήδη στη Νότια Αμερική και χρησιμοποιούσε την πλαστή ταυτότητα «Χέλμουτ Γκρέγκορ». Ταξίδεψε μέσω Νέας Υόρκης στη Γενεύη και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο Ένγκελμπεργκ, γνωστό χειμερινό θέρετρο στις ελβετικές Άλπεις.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας έδωσε το 1985 στη δημοσιότητα φωτογραφία άνδρα που πιστεύεται ότι ήταν ο Γιόζεφ Μένγκελε, στο σπίτι όπου φέρεται να είχε ζήσει στο Σάο Πάολο.

Εκεί πέρασε περίπου δέκα ημέρες κάνοντας διακοπές και σκι μαζί με μέλη της οικογένειάς του.

Ανάμεσά τους ήταν και ο γιος του, Ρολφ, ο οποίος εκείνη την εποχή δεν γνώριζε ότι ο άνδρας που βρισκόταν μαζί τους ήταν ο πατέρας του. Ο Μένγκελε παρουσιαζόταν ως «θείος Φριτς», καθώς το παιδί πίστευε ότι ο πραγματικός πατέρας του είχε εξαφανιστεί στον πόλεμο.

Έτσι, ένας από τους πλέον καταζητούμενους ναζί εγκληματίες κατάφερε να περάσει ημέρες σε ελβετικό τουριστικό θέρετρο χωρίς να συλληφθεί.

Der Bankier und der Nazi

Die Spur des Josef Mengele in der Schweiz



Ein Schweizer Geschäftsmann, Geld aus Paraguay und die Frage, ob einer der meistgesuchten NS-Verbrecher der Welt zeitweise in der Schweiz untergetaucht sein könnte.



Neu zugänglich gewordene beziehungsweise… pic.twitter.com/s84Q6bhdMU — REC-TV (@Recherche_RecTv) September 10, 2026

Το μυστήριο του Κλότεν το 1961

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα συνέβησαν πέντε χρόνια αργότερα.

Το 1961 οι ελβετικές αρχές ερευνούσαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Μένγκελε ενδέχεται να είχε εμφανιστεί ξανά στη χώρα, αυτή τη φορά στο Κλότεν, κοντά στη Ζυρίχη.

Η υπόθεση συνδεόταν με τη σύζυγό του, Μάρτα, η παρουσία της οποίας στην περιοχή είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον των αρχών.

Το κρίσιμο ερώτημα ήταν εάν ο Μένγκελε είχε καταφέρει να συναντήσει την οικογένειά του στην Ελβετία, παρά το γεγονός ότι πλέον καταζητούνταν διεθνώς.

Οι υποψίες ενισχύθηκαν από αναφορές για έναν άγνωστο άνδρα που φέρεται να είχε θεαθεί στην περιοχή. Ωστόσο, η ταυτότητά του δεν εξακριβώθηκε και τα στοιχεία που είναι σήμερα διαθέσιμα δεν αποδεικνύουν ότι επρόκειτο για τον ίδιο τον Μένγκελε.

Μία πληροφορία που είχε προκαλέσει ιδιαίτερο θόρυβο προερχόταν από δημοσιογράφο της γερμανικής «Bild», ο οποίος υποστήριζε ότι είχε εντοπίσει τον φυγά ναζί σε διαμέρισμα στο Κλότεν. Η αστυνομική έρευνα, ωστόσο, κατέληξε ότι ο δημοσιογράφος παρακολουθούσε λάθος διαμέρισμα.

Το επεισόδιο αυτό αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες για τις οποίες οι ιστορικοί επιδίωκαν επί χρόνια να αποκτήσουν πρόσβαση στον ελβετικό φάκελο.

Εντολή να συλληφθεί εάν εμφανιζόταν

Τα στοιχεία δείχνουν παράλληλα ότι οι ελβετικές αρχές είχαν προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο να εμφανιστεί ο Μένγκελε στη χώρα.

Η αστυνομία του καντονιού της Ζυρίχης ζήτησε από τις ομοσπονδιακές αρχές άδεια να προχωρήσει στη σύλληψή του σε περίπτωση που εντοπιζόταν.

Παρότι εκείνη τη στιγμή δεν είχε ακόμη φτάσει επίσημο ένταλμα σύλληψης από τη Δυτική Γερμανία, η Βέρνη έδωσε οδηγίες στην αστυνομία της Ζυρίχης να τον θέσει υπό προσωρινή κράτηση με σκοπό την έκδοσή του, εφόσον εμφανιζόταν και επιβεβαιωνόταν η ταυτότητά του.

Τα στοιχεία αυτά αποδυναμώνουν τη θεωρία ότι οι ελβετικές αρχές γνώριζαν πως ο Μένγκελε βρισκόταν στη χώρα το 1961 και συνειδητά τον άφησαν να διαφύγει. Το εάν όμως είχε καταφέρει να εισέλθει κρυφά στην Ελβετία χωρίς να εντοπιστεί αποτέλεσε για δεκαετίες αντικείμενο έρευνας.

Από το Άουσβιτς στη Νότια Αμερική

Ο Γιόζεφ Μένγκελε υπήρξε γιατρός των SS στο στρατόπεδο εξόντωσης του Άουσβιτς, στην κατεχόμενη από τους ναζί Πολωνία. Περίπου 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι δολοφονήθηκαν στο στρατόπεδο, σχεδόν ένα εκατομμύριο από τους οποίους ήταν Εβραίοι.

Το όνομά του συνδέθηκε με απάνθρωπα πειράματα πάνω σε κρατούμενους, ακόμη και παιδιά, τα οποία πραγματοποιούνταν υπό τον μανδύα της επιστημονικής έρευνας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειχνε για δίδυμα, τα οποία χρησιμοποιούσε σε βάναυσες και συχνά θανατηφόρες διαδικασίες.

Μετά την κατάρρευση του Τρίτου Ράιχ κατάφερε να αποφύγει τη σύλληψη. Χρησιμοποιώντας ψεύτικη ταυτότητα και ταξιδιωτικά έγγραφα του Ερυθρού Σταυρού εγκατέλειψε τελικά την Ευρώπη και κατέφυγε στη Νότια Αμερική.

Για χρόνια κινήθηκε μεταξύ χωρών της περιοχής, την ώρα που οι διεθνείς αρχές και κυνηγοί ναζί προσπαθούσαν να εντοπίσουν τα ίχνη του.

Δεν οδηγήθηκε ποτέ σε δίκη.

Το 1979 πέθανε στη Βραζιλία, όταν υπέστη πρόβλημα ενώ κολυμπούσε και πνίγηκε. Ο θάνατός του παρέμεινε άγνωστος για χρόνια και η πραγματική ταυτότητα των λειψάνων του επιβεβαιώθηκε αργότερα.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας έδωσε το 1985 στη δημοσιότητα φωτογραφία άνδρα που πιστεύεται ότι ήταν ο Γιόζεφ Μένγκελε, στο σπίτι όπου φέρεται να είχε ζήσει στο Σάο Πάολο.

Ο φάκελος που θα έμενε κλειστός μέχρι το 2071

Τα ελβετικά έγγραφα είχαν συγκεντρωθεί από την αστυνομική υπηρεσία της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας, έναν από τους θεσμικούς προδρόμους της σημερινής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Το αρχείο παραδόθηκε στα Ομοσπονδιακά Αρχεία της Ελβετίας το 2001 και τέθηκε υπό παρατεταμένο καθεστώς προστασίας έως το τέλος του 2071.

Οι αιτήσεις ερευνητών για πρόσβαση απορρίπτονταν, μεταξύ άλλων λόγω της ανάγκης προστασίας πηγών και προσωπικών δεδομένων. Ακόμη και τον Φεβρουάριο του 2026 η ελβετική υπηρεσία πληροφοριών είχε αρνηθεί νέο αίτημα πρόσβασης.

Η κατάσταση άλλαξε όταν ο ιστορικός Ζεράρ Βέτσταϊν, ο οποίος ερευνούσε ειδικά τις πιθανές παρουσίες του Μένγκελε στην Ελβετία, προσέφυγε κατά της απόφασης στο Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο.

Κατά την εξέταση της υπόθεσης διαπιστώθηκε μια κρίσιμη λεπτομέρεια: ο φάκελος είχε χρησιμοποιηθεί από την ανεξάρτητη Επιτροπή Μπέργκιερ, η οποία διερεύνησε τον ρόλο της Ελβετίας κατά την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Απόφαση του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου ήδη από το 2001 προέβλεπε πιο ελεύθερη πρόσβαση στα αρχεία που είχε εξετάσει η συγκεκριμένη επιτροπή. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε ούτε πλήρης κατάλογος ούτε ειδική σήμανση που να δείχνει ότι ο φάκελος Μένγκελε ανήκε σε αυτή την κατηγορία.

Η ίδια η Υπηρεσία Πληροφοριών παραδέχεται ότι μέχρι την πρόσφατη έρευνα δεν είχε τρόπο να γνωρίζει πως ο συγκεκριμένος φάκελος καλυπτόταν από εκείνη την απόφαση.

Στις 8 Σεπτεμβρίου εκδόθηκε νέα απόφαση και δύο ημέρες αργότερα οι περίπου 200 σελίδες έγιναν διαθέσιμες στο κοινό μέσω Διαδικτύου.

Τι παραμένει κρυφό

Ο φάκελος δεν δημοσιεύτηκε απολύτως αυτούσιος. Ορισμένα σημεία έχουν καλυφθεί προκειμένου να προστατευθούν πηγές των υπηρεσιών πληροφοριών, προσωπικά δεδομένα τρίτων και στοιχεία πρώην ή νυν υπαλλήλων των ελβετικών αρχών.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών υποστηρίζει πάντως ότι οι διαγραφές περιορίστηκαν στο απολύτως απαραίτητο και ότι το σύνολο των γεγονότων και των ενεργειών που καταγράφονται στα έγγραφα παραμένει κατανοητό.

Το αυθεντικό και χωρίς επεμβάσεις αρχείο εξακολουθεί να φυλάσσεται στα Ομοσπονδιακά Αρχεία.

Η δημοσιοποίηση δεν λύνει κάθε μυστήριο γύρω από τις κινήσεις του «Αγγέλου του Θανάτου». Φωτίζει, όμως, ένα από τα λιγότερο γνωστά κεφάλαια της φυγής του: την αποδεδειγμένη παρουσία του στην Ελβετία το 1956, τις υποψίες ότι επιχείρησε να επιστρέψει και την κινητοποίηση των αρχών αρκετά χρόνια μετά το τέλος του πολέμου για έναν άνθρωπο που τελικά κατάφερε να πεθάνει ελεύθερος, χωρίς ποτέ να λογοδοτήσει σε δικαστήριο για τα εγκλήματά του.