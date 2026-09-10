Στην καταστροφή υπόγειων εγκαταστάσεων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο προχώρησε σήμερα το Ισραήλ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς. Οι συγκεκριμένες υποδομές αποδίδονται στο φιλοϊρανικό σιιτικό κίνημα.

Λίγο αργότερα καταγράφηκε στο σημείο σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών.

Η έκρηξη αυτή έγινε αισθητή από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στον Λίβανο, ενώ εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας έδειχναν μια πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό.

The Israel Defense Force (IDF) confirms that the Lebanese Hezbollah’s (LH) Ali al-Taher Ridge complex was destroyed, along with numerous drones, missiles, rockets, small arms, and other weapons. The underground facility, which the IDF says sprawled for more than 2 kilometers,… pic.twitter.com/QfGeXhTMrO — OSINTdefender (@sentdefender) September 10, 2026

«Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε σήμερα τις υπόγειες υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο ύψωμα Άλι Τάχερ, θέση στρατηγικής σημασίας για τη Χεζμπολάχ, ολοκληρώνοντας έτσι τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο», ανέφεραν ο Νετανιάχου και ο Κατς σε κοινή δήλωσή τους.

This is Lebanon



Isreal just Detonated 1,100 tons of Explosives, Triggering a 4.1 magnitude earthquake in southern Lebanon.



The world standsby and allows this to avoid career ending accusations. pic.twitter.com/IkyLtTl536 — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) September 10, 2026

«Πρόκειται για μια στρατηγική τρομοκρατική υποδομή που κατασκευάστηκε σε διάστημα δύο δεκαετιών, με ιρανική χρηματοδότηση και σχεδιασμό», πρόσθεσαν.

Στον Λίβανο, το επίσημο εθνικό πρακτορείο ειδήσεων (ANI στα γαλλικά, NNA στα αγγλικά) μετέδωσε ότι το Ισραήλ διεξήγαγε επιχείρηση ανατίναξης στην περιοχή όπου βρίσκεται το ύψωμα Άλι Τάχερ στη Ναμπατίγια.

Breaking | Earth tremors reported across southern Lebanon following massive Israeli occupation forces detonations in Ali al-Taher Ridge area. pic.twitter.com/dzDWdtP6iy — Quds News Network (@QudsNen) September 10, 2026

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκε τις δονήσεις προτού ακούσει μια ισχυρή έκρηξη, ενώ ένας άλλος ανέφερε ότι τα ωστικά κύματα έφτασαν στη νότια πόλη της Σιδώνας, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χλμ. από την πρωτεύουσα.

«Ένα κεντρικό συγκρότημα διοίκησης που ανήκε στη μονάδα Μπαντρ της Χεζμπολάχ βρισκόταν μέσα σε αυτές τις υπόγειες υποδομές, που περιελάμβαναν αίθουσες αποθήκευσης όπλων και διαμερίσματα που επέτρεπαν στους τρομοκράτες να κάνουν τη διαχείριση των πολεμικών επιχειρήσεων και να παραμένουν κάτω από τη γη για μεγάλες περιόδους», διευκρίνισε ο στρατός σε ανακοίνωση.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν στην περιοχή για να εμποδίσουν τη Χεζμπολάχ να αποκαταστήσει την παρουσία της και να ανασυγκροτήσει τις δυνατότητές της.