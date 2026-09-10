Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζει η πολιτική αντιπαράθεση στη Βραζιλία, καθώς η τελευταία δημοσκόπηση των AtlasIntel και Bloomberg αποτυπώνει μια αμφίρροπη μάχη για την προεδρία της χώρας. Ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου εμφανίζεται να διατηρεί ένα ισχνό προβάδισμα έναντι του απερχόμενου προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.



Η έρευνα, που δόθηκε στη δημοσιότητα ενόψει των εκλογών του επόμενου μήνα, τοποθετεί τους δύο μονομάχους σε κατάσταση στατιστικής ισοπαλίας στο σενάριο του δεύτερου γύρου.



Τα ευρήματα αυτά φουντώνουν το ενδιαφέρον για την τελική αναμέτρηση, καθιστώντας αβέβαιο το αποτέλεσμα.

Ο μεγαλύτερος γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου θα συγκέντρωνε το 46,4% των ψήφων σε έναν επαναληπτικό δεύτερο γύρο, έναντι 46,2% του Λούλα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, ο Λούλα διατηρούσε προβάδισμα 4,5 μονάδων έναντι του ακροδεξιού γερουσιαστή, με ποσοστό 47,1% έναντι 42,6%.

#FlávioBolsonaro (PL) e #Lula (PT) estão tecnicamente empatados no 2º turno, aponta AtlasIntel/Bloomberg. Flávio tem 46,4%, contra 46,2% de Lula. No 1º turno, Lula lidera com 43%, seguido por Flávio, com 37,4%. A margem de erro é de 1 ponto.https://t.co/gCvoLpBVJU pic.twitter.com/jnhotn2jKk — Congresso em Foco (@congressoemfoco) September 10, 2026

Στον πρώτο γύρο ο Λούλα εμφανίζεται να προηγείται λαμβάνοντας ποσοστό 43%, έναντι 37,4% για τον Μπολσονάρου, 6,6% για το Αουγκούστο Κούρι και 6,5% του Ρενάν Σάντος. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση το ποσοστό ήταν σχεδόν το ίδιο για τον Λούλα (43,4%) αλλά σημαντικά χαμηλότερο για τον Μπολσονάρου (33,7%).



Στην περίπτωση που κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει ποσοστό πάνω από 50% στον πρώτο γύρο, στις 4 Οκτωβρίου, οι δύο επικρατέστεροι θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στον επαναληπτικό γύρο, στις 25 Οκτωβρίου.



Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στο διάστημα 4-9 Σεπτεμβρίου, σε δείγμα 5.000 ατόμων και το περιθώριο στατιστικού σφάλματος ανέρχεται στη 1 μονάδα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.