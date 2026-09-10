Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στην ανατολική Ελβετία, όταν τουριστικό λεωφορείο ανατράπηκε στον δρόμο μεταξύ Ζέρνετς και Σους, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
Η αστυνομία του καντονιού Γκραουμπίντεν επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, χωρίς να δώσει ακόμη συγκεκριμένο απολογισμό, σύμφωνα με την ελβετική δημόσια ραδιοτηλεόραση.
Στις εικόνες από το σημείο διακρίνεται το λεωφορείο αναποδογυρισμένο, ενώ γύρω του επιχειρούν δυνάμεις διάσωσης. Σύμφωνα με την Blick, στην επιχείρηση συμμετέχουν πέντε ελικόπτερα, πολλά ασθενοφόρα και πολυάριθμοι διασώστες.
Ο δρόμος στο σημείο του δυστυχήματος έκλεισε πλήρως για την κυκλοφορία.
Το λεωφορείο φέρεται να ανήκει σε ολλανδική εταιρεία τουριστικών μεταφορών. Εκπρόσωπος της ολλανδικής ένωσης ταξιδιωτικών επιχειρήσεων ANVR δήλωσε: «Είμαστε πολύ λυπημένοι για όσα συνέβησαν. Είναι ένα φρικτό δυστύχημα».
Η ίδια ανέφερε ότι η ένωση βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με την εμπλεκόμενη εταιρεία και ότι γίνονται προσπάθειες ενημέρωσης των οικογενειών των επιβαινόντων.
Τα αίτια της ανατροπής παραμένουν αδιευκρίνιστα. Η αστυνομία δεν έχει ακόμη διευκρινίσει εάν στο δυστύχημα ενεπλάκη άλλο όχημα, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις για τον αριθμό των θυμάτων και τις συνθήκες του περιστατικού.