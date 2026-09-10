Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στην ανατολική Ελβετία, όταν τουριστικό λεωφορείο ανατράπηκε στον δρόμο μεταξύ Ζέρνετς και Σους, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η αστυνομία του καντονιού Γκραουμπίντεν επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, χωρίς να δώσει ακόμη συγκεκριμένο απολογισμό, σύμφωνα με την ελβετική δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Beim Unfall des Reisecars in Susch starben mehrere Personen. Ebenso wurden mehrere Personen verletzt. Weitere Informationen folgen. — Kantonspolizei GR (@KapoGR) September 10, 2026

Στις εικόνες από το σημείο διακρίνεται το λεωφορείο αναποδογυρισμένο, ενώ γύρω του επιχειρούν δυνάμεις διάσωσης. Σύμφωνα με την Blick, στην επιχείρηση συμμετέχουν πέντε ελικόπτερα, πολλά ασθενοφόρα και πολυάριθμοι διασώστες.

Ο δρόμος στο σημείο του δυστυχήματος έκλεισε πλήρως για την κυκλοφορία.

Το λεωφορείο φέρεται να ανήκει σε ολλανδική εταιρεία τουριστικών μεταφορών. Εκπρόσωπος της ολλανδικής ένωσης ταξιδιωτικών επιχειρήσεων ANVR δήλωσε: «Είμαστε πολύ λυπημένοι για όσα συνέβησαν. Είναι ένα φρικτό δυστύχημα».

Am Donnerstag kommt es zwischen Zernez und Susch zu einem schweren Verkehrsunfall. Bilder zeigen einen umgekippten Reisecar und ein Grossaufgebot an Rettungskräften. https://t.co/cOxDo1xpNM pic.twitter.com/hSVkIsFSCE — Blick (@Blickch) September 10, 2026

Η ίδια ανέφερε ότι η ένωση βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με την εμπλεκόμενη εταιρεία και ότι γίνονται προσπάθειες ενημέρωσης των οικογενειών των επιβαινόντων.

Τα αίτια της ανατροπής παραμένουν αδιευκρίνιστα. Η αστυνομία δεν έχει ακόμη διευκρινίσει εάν στο δυστύχημα ενεπλάκη άλλο όχημα, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις για τον αριθμό των θυμάτων και τις συνθήκες του περιστατικού.