Σε τροχιά σημαντικών ανατροπών εισέρχεται το πολιτικό σκηνικό στη Γερμανία, καθώς η Εναλλακτική για τη Γερμανία διατηρεί σαφές προβάδισμα ενόψει των κρατιδιακών εκλογών στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία. Οι κάλπες της 20ής Σεπτεμβρίου αναμένεται να επανακαθορίσουν τις ισορροπίες, με την ακροδεξιά παράταξη να καταγράφει υψηλά ποσοστά.

Τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων προκαλούν έντονο προβληματισμό στα παραδοσιακά κόμματα. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα καταγράφει κατακόρυφη πτώση, ενώ σοβαρές πιέσεις δέχεται και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, χάνοντας δυνάμεις σε ένα από τα ιστορικά του προπύργια.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Insa για λογαριασμό της εφημερίδας BILD, η AfD συγκεντρώνει ποσοστό 36%, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στις εκλογές του 2021 είχε λάβει 16,7%.



Το SPD ακολουθεί με 33% (+4 από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά -6,6 από το 2021), ενώ το CDU περιορίζεται στο 7% (-3 από την τελευταία μέτρηση και -6,3 από το 2021). Η Αριστερά παραμένει στο 11% (+2,7 από το 2021) και οι Πράσινοι στο όριο του 5% (-1,3).

Mecklenburg-Vorpommern ist wahltechnisch gerade das verrückteste Bundesland:

• AfD 36 %

• SPD 33 %

• CDU 7 %



Das ist sonst in keinen Bundesland



Zwei starke Lager, eine Volkspartei am Boden pic.twitter.com/c0SuGNxagL — Ganesha 🇩🇪🇮🇳 (@DerGanesha) September 10, 2026

Σε άλλη δημοσκόπηση, του Ινστιτούτου Infratest-dimap για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, η AfD φθάνει στο 38% (+3 από την προηγούμενη μέτρηση), με το SPD στο 33% (+1) και το CDU στο 7% (-1).

Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern • Infratest dimap / ARD: AfD 38 % | SPD 33 % | DIE LINKE 9 % | CDU 7 % | GRÜNE 5 % | BSW 4 % | Sonstige 4 %

➤ Verlauf: https://t.co/KIoqpIb3h8

🗓️ Nächste Landtagswahl: 20. September 2026 #ltwmv pic.twitter.com/vrICqRsZQC — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) September 10, 2026

Στην ίδια έρευνα, το 55% δηλώνει πάντως ότι επιθυμεί για το κρατίδιο κυβέρνηση υπό το SPD και το 32% έναν συνασπισμό υπό την AfD. Τη σημερινή μάλιστα πρωθυπουργό Μανουέλα Σβέσιγκ (SPD) θα επέλεγε το 59% των ψηφοφόρων, εάν μπορούσε να επιλέξει απευθείας τον υποψήφιο.



Το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος υφίσταται ήδη έντονη κριτική μετά την ήττα στις εκλογές της περασμένης Κυριακής στην Σαξονία-‘Ανχαλτ.



Ο αντιπρόεδρος μάλιστα του CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία Τίνο Σόμαν έχει ζητήσει ήδη την παραίτηση του καγκελάριου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.