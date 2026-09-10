Άσκηση με θέμα την «Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή σε Υποθέσεις Οικονομικού Εγκλήματος» μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια. Την πρωτοβουλία της άσκησης αυτής είχε η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βόρεια Μακεδονία, σε συνεργασία με την Αποστολή του ΟΑΣΕ.

Η άσκηση αποσκοπεί στην προώθηση της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων θεσμών των δύο χωρών, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση υποθέσεων που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα και τις διασυνοριακές εγκληματικές δραστηριότητες. Για το σκοπό αυτό είχε προσκληθεί και συντόνισε την άσκηση ο κ. Στυλιανός Μπίος, Πρόεδρος Πρωτοδικών, ο οποίος διετέλεσε αποσπασμένος Εθνικός Εμπειρογνώμονας στην Eurojust κατά την περίοδο Φεβρουαρίου 2022-Ιανουαρίου 2024. Οι συμμετέχοντες από τη Βόρεια Μακεδονία ήταν υψηλόβαθμα στελέχη από το υπουργείο Οικονομικών, το χώρο της Δικαιοσύνης και άλλους φορείς που εμπλέκονται με το θέμα της καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος.

Κατά την έναρξη της άσκησης απηύθυναν χαιρετισμούς ο Έντουρντ Άντερσον, επικεφαλής της Μονάδας Ποινικής Δικαιοσύνης και Μεταρρύθμισης της Αστυνομίας εκ μέρους της Αποστολής του ΟΑΣΕ στα Σκόπια, ο διευθυντής του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας του υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων της Βόρειας Μακεδονίας, Αλεξάνταρ Γιάνεφ και η επιτετραμμένη της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, Χριστίνα Βασιλάτου.

Η τελευταία τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα και η Βόρεια Μακεδονία είναι γειτονικές χώρες και σύμμαχοι, συνεργαζόμενες τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο σημαντικών Διεθνών Οργανισμών, όπως ο ΟΑΣΕ.

«Κατά τα προηγούμενα χρόνια, η Ελληνική Πρεσβεία έχει επενδύσει σημαντικά στην προώθηση της τομεακής συνεργασίας στη βάση της προώθησης αμοιβαίων συμφερόντων. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερη χαρά που σήμερα, με την ‘Άσκηση επί Χάρτου για την Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή σε Υποθέσεις Οικονομικού Εγκλήματος, εγκαινιάζεται μια νέα σειρά δράσεων που θα υποστηρίξει η Πρεσβεία τους επόμενους μήνες, αντικατοπτρίζοντας την ευρύτερη δέσμευση της Ελλάδας για σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς και για πρακτική συνεργασία με τη Βόρεια Μακεδονία, προσανατολισμένη σε συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα» πρόσθεσε.

«Η επιλογή της σημερινής άσκησης υπαγορεύεται από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες στον ιδιαίτερα σημαντικό και ευαίσθητο για τη ζωή όλων των πολιτών τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Η Ελλάδα, ως γειτονικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζει την ευθυγράμμιση της Βόρειας Μακεδονίας με το κοινοτικό κεκτημένο. Υπό αυτή την έννοια, η διμερής συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας αποτελεί επίσης μια γέφυρα: έναν χώρο, στον οποίο οι θεσμοί μας μπορούν να δημιουργήσουν διαύλους συνεργασίας, που θα καταστήσουν πιο ομαλή και πιο φυσική τη μελλοντική συνεργασία» κατέληξε η επιτετραμμένη της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια.

Η άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο της σχετικής Συμφωνίας που υπέγραψαν, τον Μάιο 2026, η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βόρεια Μακεδονία και η Αποστολή του ΟΑΣΕ στα Σκόπια για την έναρξη ενός κοινού έργου με στόχο τη βελτίωση της αντιμετώπισης του οικονομικού διασυνοριακού εγκλήματος.