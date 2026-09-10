Σε μια ριζοσπαστική απόφαση για την προστασία των ανήλικων παιδιών προχωρά η Δανία, βάζοντας οριστικό τέλος στη χρήση κινητών τηλεφώνων στη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε επίσημα την πρόθεση της κυβέρνησης να απαγορεύσει πλήρως την παρουσία έξυπνων συσκευών στις σχολικές αίθουσες των δημοτικών και των γυμνασίων.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για τον περιορισμό της ψηφιακής εξάρτησης των νέων. Μάλιστα, η απόφαση αυτή έρχεται να συμπληρώσει το ήδη εξαγγελθέν μέτρο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όλους τους μαθητές κάτω των 15 ετών.

«Αυτή η κυβέρνηση προτείνει την πλήρη απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων», δήλωσε η Μέτε Φρεντέρικσεν κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.



Η απαγόρευση, η οποία αφορά μαθητές από την Α΄ Δημοτικού έως και το τέλος του Γυμνασίου, θα ισχύει τόσο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και στο προαύλιο, διευκρίνισε.



Η ανακοίνωση αυτή λαμβάνει χώρα την ώρα που η απόδοση των νεαρών Δανών έχει καταγράψει ραγδαία πτώση στις διεθνείς κατατάξεις PISA, μια μελέτη που δημοσιεύεται κάθε τρία χρόνια από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και η οποία έχει γίνει παγκόσμιο βαρόμετρο για την απόδοση των εκπαιδευτικών συστημάτων.



Με βαθμολογία 478, η Δανία βρίσκεται λίγο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 482 βαθμών.

«Τα αποτελέσματα στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες είναι τα χειρότερα που έχουν ποτέ καταγραφεί», επισήμανε ο υπουργός Παιδείας Μάγκνους Χέουνικε, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας.



«Είμαι και εγώ η ίδια πεπεισμένη πως τα αποτελέσματα συνδέονται στενά με το γεγονός ότι στη Δανία, έχουμε μία από τις πιο συνδεδεμένες με το διαδίκτυο γενιές παιδιών», δήλωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Δανίας.



«Εμείς, οι ενήλικες, επιτρέψαμε στα παιδιά και τους νέους να περνούν πάρα πολλές ώρες την ημέρα μπροστά από μία οθόνη», πρόσθεσε η ίδια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.