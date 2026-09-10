Σκληρή στάση απέναντι στα «έξυπνα» γυαλιά που μπορούν να καταγράφουν εικόνα, ήχο και δεδομένα λαμβάνει ο δήμος του Όσλο, απαγορεύοντας τη χρήση τους σε όλα τα σχολεία της νορβηγικής πρωτεύουσας.

Η απόφαση αφορά όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, με τον δήμο να επικαλείται λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας των μαθητών και περιορισμού της ανεξέλεγκτης συλλογής προσωπικών δεδομένων.

«Δεν θα δεχθούμε τα παιδιά μας να γίνουν βουβά πρόσωπα στη συγκέντρωση δεδομένων της Meta», δήλωσε η αντιδήμαρχος Εκπαίδευσης Ζούλι Ρέμεν Μιντγκάρτεν, εξαπολύοντας επίθεση στο επιχειρηματικό μοντέλο πίσω από τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Όπως ανέφερε, τα «έξυπνα» γυαλιά αποτελούν προϊόντα που μπορούν να καταστήσουν δύσκολο για κάποιον να αντιληφθεί ότι βρίσκεται μπροστά σε κάμερα που καταγράφει.

«Μία από τις πιο πλούσιες επιχειρήσεις στον κόσμο λάνσαρε ένα προϊόν, το οικονομικό μοντέλο του οποίου συνίσταται στο να καθιστά αδύνατο να γνωρίζει ο άλλος ότι καταγράφεται με κάμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανησυχία για την αναγνώριση προσώπου και την τεχνητή νοημοσύνη

Η απόφαση του δήμου Όσλο έρχεται την ώρα που αυξάνονται διεθνώς οι συζητήσεις για τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, καμερών και αναγνώρισης προσώπου σε δημόσιους χώρους.

Η Μιντγκάρτεν άσκησε κριτική στην κεντρική κυβέρνηση της Νορβηγίας, η οποία μέχρι στιγμής έχει ανακοινώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγορεύσει μόνο τη λειτουργία αναγνώρισης προσώπου στα συγκεκριμένα γυαλιά.

«Αυτά τα γυαλιά πωλούνται στη Νορβηγία, χρησιμοποιούνται σε μαθήματα στα νορβηγικά σχολεία και το πρόβλημα είναι εδώ, τώρα. Το να εξετάζουμε ένα ζήτημα δεν είναι δράση», υποστήριξε.

Τι μπορούν να κάνουν τα «έξυπνα» γυαλιά

Τα σύγχρονα smart glasses διαθέτουν μια σειρά από δυνατότητες που προκαλούν προβληματισμό για τη χρήση τους σε σχολικά περιβάλλοντα.

Οι συσκευές αυτές μπορούν να:

τραβούν φωτογραφίες και βίντεο ,

, πραγματοποιούν και να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις ,

, αναπαράγουν μουσική ,

, μεταφράζουν κείμενο σε άλλες γλώσσες,

προβάλλουν πληροφορίες στο οπτικό πεδίο του χρήστη,

συνεργάζονται με βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης.

Η Meta έχει ήδη αναπτύξει λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης για τα «έξυπνα» γυαλιά της, ενώ έχει παρουσιαστεί και τεχνολογία που μπορεί να ενσωματώσει δυνατότητες αναγνώρισης προσώπου.

Νέα μάχη για τα προσωπικά δεδομένα

Η απόφαση του Όσλο αναμένεται να τροφοδοτήσει τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα όρια της τεχνολογίας στα σχολεία.

Οι υποστηρικτές της απαγόρευσης υποστηρίζουν ότι οι μαθητές δεν πρέπει να μετατρέπονται σε αντικείμενα συνεχούς καταγραφής, ενώ οι επικριτές φοβούνται ότι αυστηροί περιορισμοί μπορεί να εμποδίσουν την αξιοποίηση νέων εκπαιδευτικών εργαλείων.

Το ζήτημα, πάντως, φαίνεται πως μόλις ανοίγει, καθώς η εξάπλωση των συσκευών τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα φέρνει όλο και πιο έντονα ερωτήματα για την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων.