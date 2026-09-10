Για λίγα λεπτά, οι Δίδυμοι Πύργοι εμφανίστηκαν ξανά στον νυχτερινό ουρανό της Νέας Υόρκης. Αυτή τη φορά, τους σχημάτισαν 2.977 φωτεινά drones: ένα για κάθε άνθρωπο που έχασε τη ζωή του στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Το θέαμα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου πάνω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης, δύο ημέρες πριν από την 25η επέτειο των επιθέσεων. Τα συντονισμένα φώτα αναδημιούργησαν τη χαρακτηριστική εικόνα των δύο πύργων, μετατρέποντας τον ουρανό σε χώρο μνήμης.

Η εναέρια εγκατάσταση, με τίτλο «2,977 Lights Over New York Harbor», ήταν ελεύθερη για το κοινό. Τα drone υψώθηκαν πάνω από το νερό και σταδιακά πήραν τις θέσεις τους, αποτυπώνοντας τους Δίδυμους Πύργους στην πραγματική αρχιτεκτονική τους κλίμακα.

Πίσω από το αφιέρωμα βρίσκονταν άνθρωποι με προσωπικούς δεσμούς με την τραγωδία: επιζώντες, συγγενείς θυμάτων και διασώστες που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις εκείνης της ημέρας.

Στη δημιουργία του συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, η πυροσβέστρια και καλλιτέχνιδα Μπρέντα Μπέρκμαν, ο πυροσβέστης Τιμ Μπράουν και η Τέρι Στράντα, πρόεδρος της οργάνωσης 9/11 Families United, η οποία έχασε τον σύζυγό της στις επιθέσεις.

Συμμετείχαν επίσης ο Τζιμ Σμιθ, σύζυγος της αστυνομικού Μόιρα Σμιθ που σκοτώθηκε την 11η Σεπτεμβρίου, και η Ζενεβιέβ Σίλερ, κόρη του πυροσβέστη Στίβεν Σίλερ.

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η μνήμη, ο αναστοχασμός και η ενότητα, με κάθε φωτεινό σημείο να αντιστοιχεί σε μία από τις ζωές που χάθηκαν.