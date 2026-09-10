Ένα τέταρτο του αιώνα μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, το Αφγανιστάν βρίσκεται ξανά υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν, οι οποίοι προσπαθούν να παρουσιάσουν μια πιο σύγχρονη εικόνα προς τον έξω κόσμο, χωρίς όμως να έχουν εγκαταλείψει τον ιδεολογικό τους πυρήνα.

Από το ίδιο έδαφος όπου πριν από 25 χρόνια ο Οσάμα μπιν Λάντεν σχεδίαζε τις επιθέσεις της Αλ Κάιντα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Ταλιμπάν κυβερνούν ξανά μια χώρα άνω των 45 εκατομμυρίων κατοίκων, επιχειρώντας να πείσουν τη διεθνή κοινότητα ότι αποτελούν πλέον μια διαφορετική δύναμη.

Παρά τη νέα εικόνα που προβάλλουν, οι ανησυχίες για την παρουσία τρομοκρατικών οργανώσεων στο Αφγανιστάν παραμένουν έντονες. ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΗΕ και άλλες κυβερνήσεις εκτιμούν ότι ένοπλες ομάδες εξακολουθούν να δρουν στη χώρα, δημιουργώντας φόβους για την εμφάνιση νέων απειλών.

Η νέα εικόνα των Ταλιμπάν και οι παλιές σκιές

Οι Ταλιμπάν εμφανίζονται πλέον ως μια κυβέρνηση που επιδιώκει διεθνείς σχέσεις. Χρησιμοποιούν σύγχρονη τεχνολογία, διατηρούν επαφές με ξένους διπλωμάτες, ταξιδεύουν σε χώρες όπως η Τουρκία και τα κράτη του Κόλπου, ενώ προωθούν εμπορικές συμφωνίες με γειτονικά κράτη.

Στην Καμπούλ, οι αξιωματούχοι τους υποδέχονται ξένες αντιπροσωπείες σε πολυτελή γραφεία και υποστηρίζουν ότι επιθυμούν ειρηνικές σχέσεις με τη διεθνή κοινότητα.

Ωστόσο, οι δεσμεύσεις τους θυμίζουν εκείνες που είχαν δοθεί πριν από την 11η Σεπτεμβρίου 2001, όταν ο τότε ηγέτης των Ταλιμπάν, μουλάς Μοχάμεντ Ομάρ, διαβεβαίωνε ότι ο Μπιν Λάντεν δεν θα χρησιμοποιούσε το αφγανικό έδαφος για επιθέσεις.

Η ιστορία έδειξε διαφορετικά.

Η Αλ Κάιντα παραμένει στο Αφγανιστάν

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ και ειδικών σε θέματα ασφαλείας, η Αλ Κάιντα δεν διαθέτει πλέον τη δύναμη που είχε πριν από το 2001, ωστόσο εξακολουθεί να έχει παρουσία στη χώρα.

Ο αριθμός των μελών της υπολογίζεται σε μερικές δεκάδες, με ορισμένα στελέχη να βρίσκονται ακόμη στην Καμπούλ και σε περιοχές κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι περίπου 15.000 έως 20.000 μαχητές από περίπου 20 διαφορετικές οργανώσεις βρίσκονται στο Αφγανιστάν. Ανάμεσά τους είναι το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν (ISIS-K), οι Ταλιμπάν του Πακιστάν (TTP), αλλά και άλλες μικρότερες ένοπλες ομάδες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι η απειλή από την Αλ Κάιντα βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες, όμως οι υπηρεσίες ασφαλείας προειδοποιούν ότι η χώρα παραμένει ένα περιβάλλον όπου νέες απειλές μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς έγκαιρη ανίχνευση.

Ασφάλεια στους δρόμους, αλλά αυστηρός έλεγχος στην κοινωνία

Οι Ταλιμπάν προβάλλουν ως μεγαλύτερη επιτυχία τους την αποκατάσταση της τάξης. Πολλοί Αφγανοί αναφέρουν ότι οι δρόμοι είναι πλέον ασφαλέστεροι, οι αγορές λειτουργούν και οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις έχουν σταματήσει.

Όμως η καθημερινότητα παραμένει δύσκολη για εκατομμύρια ανθρώπους.

Η φτώχεια είναι εκτεταμένη, μεγάλο μέρος του πληθυσμού χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ οι γυναίκες έχουν αποκλειστεί από πολλές πτυχές της δημόσιας ζωής. Οι περιορισμοί στην εκπαίδευση και την εργασία των γυναικών αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα σημεία σύγκρουσης με τη διεθνή κοινότητα.

Παράλληλα, η χώρα εξακολουθεί να είναι γεμάτη από όπλα και εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου. Περίπου τα δύο τρίτα του Αφγανιστάν παραμένουν μολυσμένα από νάρκες και άλλα επικίνδυνα υλικά.

Η δύσκολη σχέση με τις ένοπλες οργανώσεις

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους Ταλιμπάν είναι η σχέση τους με άλλες εξτρεμιστικές οργανώσεις.

Ενώ συγκρούονται με το ISIS-K, το οποίο θεωρούν εχθρό τους, η στάση τους απέναντι στην Αλ Κάιντα παραμένει διαφορετική. Οι δύο οργανώσεις έχουν ιστορικούς δεσμούς που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1990.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι Ταλιμπάν δεν θέλουν να επιτρέψουν μια νέα διεθνή τρομοκρατική επίθεση από αφγανικό έδαφος, καθώς γνωρίζουν το κόστος που είχε η φιλοξενία του Μπιν Λάντεν. Ωστόσο, η ιδεολογική συγγένεια, η έλλειψη ελέγχου και οι εσωτερικές ισορροπίες δυσκολεύουν την πλήρη απομάκρυνση των οργανώσεων αυτών.

Το Αφγανιστάν ξανά στο επίκεντρο των ανησυχιών

Πέντε χρόνια μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, το Αφγανιστάν εμφανίζεται πιο ήρεμο σε σχέση με την περίοδο του πολέμου, αλλά όχι απαραίτητα πιο ασφαλές για τη διεθνή κοινότητα.

Οι συγκρούσεις με το Πακιστάν, οι επιθέσεις αντιπολιτευόμενων ομάδων και η παρουσία εξτρεμιστικών δικτύων δημιουργούν ένα εύθραυστο σκηνικό.

Για πολλούς ειδικούς, η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι το Αφγανιστάν μπορεί να έχει σταματήσει να είναι πεδίο ενός μεγάλου πολέμου, αλλά να μετατραπεί ξανά σε χώρο όπου νέες απειλές γεννιούνται μακριά από τα βλέμματα της Δύσης.