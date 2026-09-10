Σε τροχιά πλήρους ολοκλήρωσης εισέρχεται η παρουσία των διεθνών δυνάμεων στο Ιράκ, καθώς ο αντιτζιχαντιστικός συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ξεκίνησε την αποχώρησή του από το Ιρακινό Κουρδιστάν. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τελευταίο και πλέον κρίσιμο στάδιο πριν από την οριστική λήξη της πολυετούς στρατιωτικής αποστολής στη χώρα.



Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις Κούρδου αξιωματούχου, η διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η αποχώρηση κλείνει έναν μεγάλο κύκλο επιχειρήσεων κατά του Ισλαμικού Κράτους, επανακαθορίζοντας τις ισορροπίες ασφαλείας στη Μέση Ανατολή.

Αφού ολοκλήρωσε την αποχώρησή του από τις άλλες βάσεις του Ιράκ, τον Ιανουάριο, ο συνασπισμός διατηρούσε παρουσία μόνο στο Κουρδιστάν.



Το τέλος της αποστολής εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ έχει οριστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου, με βάση τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν το 2024 η Βαγδάτη με την Ουάσιγκτον.



«Η διαδικασία (αποχώρησης των δυνάμεων) ξεκίνησε στην περιοχή του Κουρδιστάν, οι δυνάμεις αυτές μεταφέρονται καθημερινά σε άλλες τοποθεσίες, εκτός του Ιράκ», είπε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών του Κουρδιστάν, Ρεμπάρ Άχμεντ. Στρατιώτες του συνασπισμού παραμένουν μόνο στο διεθνές αεροδρόμιο του Αρμπίλ.

Kurdistan Region of Iraq: Withdrawal of US-led Coalition Forces from Erbil Begins



Reber Ahmed, Minister of Interior of the Kurdistan Region of Iraq:

The international coalition forces under the command of Washington have begun their official withdrawal from the Kurdistan Region. pic.twitter.com/vlPzb9xBwA — EZKAFERNO (@Ezkaferno1373) September 10, 2026

Νωρίτερα φέτος, οι δυνάμεις του συνασπισμού αποχώρησαν και από τη γειτονική Συρία. Είχαν αναπτυχθεί το 2014 σε αυτές τις δύο χώρες για να αποκρούσουν το Ισλαμικό Κράτος, το οποίο κατέλαβε μεγάλες εκτάσεις στη Συρία και το Ιράκ, διαπράττοντας σφαγές και άλλες ωμότητες. Η οργάνωση αυτή ηττήθηκε στο Ιράκ το 2017 και το 2019 στη Συρία.



Αν και μέλη του ΙΚ παραμένουν ακόμη σε ορεινές τοποθεσίες και στην έρημο, οι επιθέσεις τους έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ο ιρακινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις εναντίον τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.