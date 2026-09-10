Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με drone στην περιοχή εμπορικού κέντρου στο Πάβλογκραντ, στην ανατολική-κεντρική Ουκρανία, το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Χάνζα, μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται τρία αγόρια, ηλικίας 13, 14 και 15 ετών. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περίθαλψη.

Ο απολογισμός αυξήθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς η προηγούμενη ανακοίνωση των αρχών έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και 34 τραυματίες.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 16:25, σύμφωνα με την ουκρανική γενική εισαγγελία, σε κεντρικό σημείο της πόλης. Από το πλήγμα ξέσπασε φωτιά, ενώ καταστήματα, εμπορικά περίπτερα και αυτοκίνητα καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές.

Στους τραυματίες περιλαμβάνονται και δύο μέλη της ουκρανικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με την υπηρεσία, τραυματίστηκαν κατά την επέμβασή τους για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επίθεσης και χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Οι εισαγγελικές αρχές καταγράφουν τα στοιχεία από το σημείο και έχουν κινήσει ποινική διαδικασία για ενδεχόμενο έγκλημα πολέμου, βάσει του ουκρανικού Ποινικού Κώδικα.