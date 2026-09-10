Ένας γάμος τελειώνει, αλλά η ένδειξη «διαζευγμένος» μπορεί να ακολουθεί κάποιον για δεκαετίες στις συναλλαγές του με τη διοίκηση. Αυτό θέλει να αλλάξει η ελβετική κυβέρνηση, στηρίζοντας πρόταση για την κατάργηση της συγκεκριμένης κατηγορίας οικογενειακής κατάστασης.

Την πρωτοβουλία ανέλαβε η βουλευτής Ναντίν Γκομπέ, του φιλελεύθερου Ελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, προτείνοντας οι διαζευγμένοι να επιστρέφουν στην κατηγορία «άγαμοι» στα επίσημα έντυπα και στις φόρμες.

Το επιχείρημά της είναι ότι η οικογενειακή κατάσταση πρέπει να αποτυπώνει τη σημερινή νομική θέση ενός ανθρώπου και όχι ολόκληρη την προσωπική του ιστορία. Όπως υποστηρίζει, η ένδειξη παραμένει ακόμη και χρόνια μετά το διαζύγιο, όταν δεν υπάρχουν πλέον δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό.

Η πρόταση έχει τη στήριξη ακόμη 12 μελών του Εθνικού Συμβουλίου από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες, η κυβέρνηση δήλωσε έτοιμη να την υλοποιήσει.

Για την Γκομπέ, το διαζύγιο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο νομικό γεγονός. Η απαίτηση να αυτοπροσδιορίζεται κάποιος διαρκώς ως «διαζευγμένος» σημαίνει, κατά την ίδια, ότι ένα ιδιωτικό γεγονός «διαιωνίζεται διοικητικά».

Η αλλαγή, πάντως, δεν θα σήμαινε διαγραφή του διαζυγίου από τα επίσημα αρχεία. Η σχετική καταχώριση θα παρέμενε στα μητρώα, ώστε οι αρμόδιες αρχές να εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία.

Η πρόταση δεν έχει ακόμη γίνει νόμος. Επόμενο βήμα είναι η απόφαση του κοινοβουλίου και, εφόσον εγκριθεί, η προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών αλλαγών.