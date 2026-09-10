Η Πολωνία απέτρεψε μια άμεση απειλή σε συνοριακό σημείο διέλευσης με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ρωσία ενδέχεται να στοχεύσει αντίστοιχες υποδομές σε χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Οι δηλώσεις του Πολωνού πρωθυπουργού έγιναν μετά την επίθεση με drone σε συνοριακό σημείο μεταξύ Ουκρανίας και Μολδαβίας, στην περιοχή της Οδησσού, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

«Αποτράπηκε άμεση απειλή» στα σύνορα με την Ουκρανία

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας, ο Ντόναλντ Τουσκ ανέφερε ότι η συνεργασία των πολωνικών και ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας απέτρεψε ένα επικίνδυνο περιστατικό.

«Την περασμένη νύχτα, χάρη στη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών μας και των αντίστοιχων ουκρανικών υπηρεσιών, απετράπη μία άμεση απειλή σε ένα από τα συνοριακά σημεία διέλευσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το είδος της απειλής ή τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε.

Προειδοποίηση για επιθέσεις σε εμπορικούς δρόμους

Ο Τουσκ υποστήριξε ότι η Ρωσία έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιεί επιθέσεις εναντίον συνοριακών υποδομών και εμπορικών διαδρομών, με στόχο να πλήξει την οικονομική αντοχή της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία ήδη προσφεύγει σε προκλητικές επιθέσεις σε συνοριακά σημεία διέλευσης, για παράδειγμα στη Μολδαβία», ανέφερε.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι παρόμοιες ενέργειες ενδέχεται να σημειωθούν σε σημεία διέλευσης μεταξύ Πολωνίας και Ουκρανίας, αλλά και σε άλλες χώρες.

Η Μόσχα δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε σχόλιο σχετικά με τις δηλώσεις του Πολωνού πρωθυπουργού.

Η Πολωνία φοβάται νέες ρωσικές προκλήσεις

Ο Ντόναλντ Τουσκ έχει επανειλημμένα καλέσει τις χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ να ενισχύσουν την ετοιμότητά τους απέναντι σε πιθανές ρωσικές ενέργειες.

Η Πολωνία θεωρείται μία από τις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής ασφάλειας, λόγω της γειτνίασής της με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, με τον πόλεμο να συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Αναφορά από τη CIA για πιθανά γεγονότα τους επόμενους μήνες

Ο Πολωνός πρωθυπουργός αποκάλυψε επίσης ότι έχει λάβει ενημέρωση από τη CIA σχετικά με πιθανά σενάρια των επόμενων μηνών.

Όπως είπε, η αναφορά αυτή «συνάδει με όσα λέω και για τα οποία προειδοποιώ εδώ και μήνες».

«Πρέπει να προβλέψουμε διάφορα σενάρια. Τόσο η Πολωνία όσο και ολόκληρη η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένες για διαφορετικές πιθανότητες, όχι μόνο στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο αλλά και κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της ΕΕ», τόνισε.

Οι δηλώσεις Τουσκ ενισχύουν την ανησυχία στην Ευρώπη για πιθανή επέκταση των υβριδικών επιχειρήσεων, με στόχο κρίσιμες υποδομές, μεταφορές και εμπορικούς διαδρόμους που συνδέουν την Ουκρανία με τη Δύση.



