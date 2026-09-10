Νέες λεπτομέρειες αποκαλύπτονται για τον ένορκο που «τίναξε στον αέρα» τη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι που δολοφόνησε τα τρία παιδιά της, με αποτέλεσμα να πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.

Ένορκοι της δίκης μίλησαν σε αμερικανικά ΜΜΕ και αποκάλυψαν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας προχώρησε σε αναπαράσταση των δολοφονιών, ανατριχιάζοντας όσους βρίσκονταν μέσα στην αίθουσα.

Ο Νικ Ντάργκι, ο 10ος ένορκος της δίκης, αποκάλυψε στο ABC, πως ο άνδρας χρησιμοποίησε ένα μπουκάλι νερού ως παιδί και το τύλιξε με ιμάντες γυμναστικής, αναπαριστώντας ακριβώς τον τρόπο που διαπράχθηκαν οι τρεις δολοφονίες.

«Έκανε αναπαράσταση των στραγγαλισμών. Είχε κάθε δικαίωμα να έχει τη δική του άποψη, αλλά η αναπαράσταση με τη χρήση των ίδιων δολοφονικών μέσων μας άφησε άφωνους», είπε στο αμερικανικό δίκτυο, επικρίνοντας την πράξη του άνδρα.

«Ήμουν τόσο σοκαρισμένος. Δεν είμαστε εδώ για να παίζουμε τους ντετέκτιβ. Δεν είναι παιχνίδι τύπου Clue. Το θέμα είναι σοβαρό», είπε και πρόσθεσε: «Τον ρώτησα “γιατί το κάνεις αυτό; Αυτή η ταινία χρησιμοποιήθηκε για να στραγγαλίσει ένα παιδί. Είναι αηδιαστικό”».

Νικ Ντάργκι

Επίσης, κατηγόρησε τον ένορκο που «τίναξε» τη δίκη, ότι ήταν αδιάφορος κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, αναφέροντας ότι συχνά κοιτούσε το κινητό του ενώ του μιλούσαν. Όταν πιέστηκε να εξηγήσει την άρνησή του να υποχωρήσει, ο Ντάργκι είπε ότι δεν έκανε καμία προσπάθεια να εξηγήσει τους λόγους του.

«Δεν υπήρχε ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο ή κατάθεση που να χρησιμοποίησε για να αποδείξει γιατί σκεφτόταν με αυτόν τον τρόπο», είπε ο 10ος ένορκος της δίκης. «Διαφορετικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν κάποιος έχει μια εντελώς αντίθετη άποψη… αυτό θα οδηγούσε σε αδιέξοδο της επιτροπής. Έτσι ακριβώς λειτουργεί το δικαστικό μας σύστημα», πρόσθεσε ο Ντάργκι.

Αυτό ήταν που οδήγησε την κριτική επιτροπή να στείλει ένα σημείωμα στον δικαστή Γουίλιαμ Σάλιβαν, ενημερώνοντάς τον ότι παρέμεναν σε αδιέξοδο μετά από 38 ώρες διαβουλεύσεων.

Έπειτα, υποστήριξε πως όσοι ψήφισαν υπέρ της αθώωσης της Κλάνσι λόγω παραφροσύνης ένιωσαν «ηττημένοι» μετά τη μη έκδοση ετυμηγορίας.

Ωστόσο, η 5η ένορκος, μία από τις εννέα γυναίκες της επιτροπής, μιλώντας ανώνυμα έδωσε μια διαφορετική εκδοχή των πραγμάτων.

Η Λίντσεϊ Κλάνσι με τα τρία παιδιά της που δολοφόνησε και τον σύζυγο της

«Η εισαγγελία δεν είχε καμία αποδεικτική απόδειξη. Δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της υπόθεσης όπου θα μπορούσε κανείς να πει: “Ναι, είμαι 100% σίγουρος ότι το έκανε” ή ότι δεν το έκανε. Υπήρχαν πάρα πολλές ασαφείς πτυχές. Στο τέλος της ημέρας, υπήρχαν τόσες πολλές αμφιβολίες», είπε στο ABC.

Μάλιστα, υπερασπίστηκε τον ένορκο που διαφώνησε, αναφέροντας ότι κι άλλοι ενστερνίστηκαν τους προβληματισμούς τους, χωρίς όμως να αλλάξουν την απόφασή τους.

«Ο εν λόγω ένορκος δεν ήταν ο μόνος που δεν ήταν διατεθειμένος να δει τα πράγματα από την άλλη πλευρά. Γι’ αυτό, κατά κάποιον τρόπο, θα υπερασπιστώ αυτό το άτομο. Υπήρχαν μερικές ισχυρές προσωπικότητες σε εκείνη την αίθουσα. Όμως, τελικά, έχω την αίσθηση ότι όλοι κατέληξαν στην αδυναμία να ξεπεράσουν, κατά κάποιον τρόπο, τις πεποιθήσεις τους».