Μια 42χρονη γυναίκα και ένας 60χρονος άνδρας συνελήφθησαν στο Λονδίνο στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενες παραβιάσεις του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας που συνδέονται με το Ιράν, ανακοίνωσε την Πέμπτη η βρετανική αστυνομία.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, οι συλλήψεις έγιναν την Τετάρτη, με την υποψία ότι τα δύο άτομα παρείχαν βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών. Αμφότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση μέχρι ημερομηνία που έχει οριστεί για τα τέλη Οκτωβρίου.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη έρευνα δεν συνδέεται με τα περιστατικά και τις επιθέσεις που σημειώθηκαν νωρίτερα μέσα στη χρονιά σε χώρους και κτίρια συνδεδεμένα με τις εβραϊκές και ιρανικές κοινότητες του Λονδίνου.

Από τον Μάρτιο έως τον Μάιο είχε καταγραφεί σειρά επιθέσεων, με πρώτη τον εμπρησμό ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας.

Ακολούθησαν περιστατικά με στόχους μια συναγωγή, μια πρώην συναγωγή, τον περσόφωνο δημοσιογραφικό οργανισμό «Iran International» και έναν τοίχο μνήμης αφιερωμένο σε ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο Ιράν.