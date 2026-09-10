Η αποκατάσταση του προστατευτικού στρώματος του όζοντος αποτελεί καρπό δεκαετιών διεθνούς συνεργασίας. Η πρόοδος, όμως, δεν σημαίνει ότι η προσπάθεια έχει ολοκληρωθεί. Η κλιματική αλλαγή, οι εκπομπές ισχυρών αερίων του θερμοκηπίου και η ανάγκη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία παραμένουν στο επίκεντρο της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Όζοντος.

Με σύνθημα «Παγκόσμια δράση για έναν πιο δροσερό πλανήτη», ο εορτασμός της 16ης Σεπτεμβρίου συμπίπτει με τη συμπλήρωση 39 ετών από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ και δέκα ετών από την Τροποποίηση του Κιγκάλι.

Όπως επισημαίνει η Διεθνής Επιτροπή Όζοντος, το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, στο οποίο συμμετέχουν όλες οι χώρες του κόσμου, υπήρξε καθοριστικό για τον περιορισμό των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Η συνεχής παρακολούθησή της επέτρεψε στους επιστήμονες να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων και να εισηγούνται τις αναγκαίες προσαρμογές.

Στην πορεία, ωστόσο, προέκυψε μια νέα πρόκληση. Οι υδροφθοράνθρακες, γνωστοί ως HFCs, χρησιμοποιήθηκαν ως υποκατάστατα ουσιών που έβλαπταν το όζον. Παρότι δεν καταστρέφουν οι ίδιοι τη στιβάδα του, είναι ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου και συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Αυτό το πρόβλημα επιχειρεί να αντιμετωπίσει η Τροποποίηση του Κιγκάλι, η οποία υιοθετήθηκε το 2016 στη Ρουάντα και προβλέπει τη σταδιακή μείωσή τους. Η σημασία της ενισχύεται όσο ανεβαίνει η παγκόσμια θερμοκρασία και αυξάνεται η ζήτηση για κλιματισμό και ψύξη.

Σύμφωνα με την επιστημονική αξιολόγηση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού και του Προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ για το 2022, η εφαρμογή της τροποποίησης εκτιμάται ότι μπορεί να αποτρέψει επιπλέον άνοδο της θερμοκρασίας κατά 0,3 έως 0,5 βαθμούς Κελσίου μέχρι το 2100.

Ο ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός, επίτιμο μέλος και τέως πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος, υπογραμμίζει ότι η εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης ανέδειξε την ανάγκη αντικατάστασης ακόμη και ορισμένων από τα υποκατάστατα που είχαν αρχικά επιλεγεί.

Παράλληλα, στρέφει την προσοχή στην έκθεση στον ήλιο, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα.

«Όσοι εκτίθενται στον ήλιο θα πρέπει να εξακολουθήσουν να λαμβάνουν μέτρα προστασίας των ματιών και του δέρματος από την ηλιακή ακτινοβολία», επισημαίνει, τονίζοντας την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στα παιδιά και περιορισμού της έκθεσης κατά τις ώρες έντονης ακτινοβολίας.

Ο ίδιος σημειώνει ότι εξακολουθούν να καταγράφονται σημαντικές επιπτώσεις από την υπεριώδη ακτινοβολία, μεταξύ των οποίων ορισμένες μορφές καρκίνου του δέρματος και περιπτώσεις καταρράκτη.

Η Διεθνής Επιτροπή Όζοντος επισημαίνει ακόμη ότι η αξιολόγηση του 2022 εντόπισε εκπομπές ορισμένων ελεγχόμενων ουσιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως χημικές πρώτες ύλες, σε μεγαλύτερες ποσότητες από τις αναμενόμενες. Η νέα Έκθεση Αξιολόγησης του Όζοντος αναμένεται να δημοσιευθεί στα τέλη του 2026.

Η συνέχιση των μετρήσεων και της επιστημονικής αξιολόγησης παραμένει επομένως απαραίτητη: τόσο για να αποτυπώνεται η πρόοδος όσο και για να εντοπίζονται εγκαίρως νέες απειλές για το όζον και το κλίμα.