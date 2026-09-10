Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία μετέφερε στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία τμήμα λειψάνου του μεσαιωνικού πρίγκιπα Δημητρίου Ντονσκόι, υποστηρίζοντας ότι θα προσφέρει «πνευματική ενίσχυση» στους Ρώσους στρατιώτες και θα συμβάλει στη νίκη τους.

Το λείψανο, που αποτελεί τμήμα από το δεξί χέρι του Δημητρίου Ντονσκόι, μεταφέρθηκε στις ρωσικά κατεχόμενες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας και πλέον κινείται κατά μήκος της γραμμής του μετώπου.

Το λείψανο του πρίγκιπα στο πεδίο της μάχης

Ο Δημήτριος Ντονσκόι ήταν πρίγκιπας της Μόσχας τον 14ο αιώνα και αποτελεί σημαντική ιστορική μορφή στη Ρωσία, κυρίως λόγω της νίκης του απέναντι στη Χρυσή Ορδή των Μογγόλων το 1380 στη μάχη του Κουλίκοβο.

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ανακοίνωσε ότι:

«Ο άγιος διοικητής πηγαίνει εκεί όπου σήμερα αποφασίζεται η τύχη της πατρίδας, ώστε αόρατα να πάρει τη θέση του στις ίδιες γραμμές μάχης με τους υπερασπιστές μας».

Το λείψανο μεταφέρθηκε αρχικά την Τρίτη στο μνημείο πολέμου Σάουρ-Μογκίλα, στην κατεχόμενη περιοχή του Ντονέτσκ, όπου ανώτεροι κληρικοί πραγματοποίησαν τελετή προσευχής μαζί με εκπροσώπους του ρωσικού στρατού.

«Θα βοηθήσει στη νίκη επί του εχθρού»

Ο διορισμένος από τη Ρωσία μητροπολίτης Ντονέτσκ και Μαριούπολης, Βλαντίμιρ, δήλωσε ότι η παρουσία του λειψάνου θα βοηθήσει στρατιώτες και πολίτες να «κινητοποιήσουν τις δυνάμεις τους» και να επιτύχουν τη νίκη απέναντι στον αντίπαλο.

Η κίνηση αυτή αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της στενής σχέσης ανάμεσα στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και το Κρεμλίνο, με την ηγεσία της Εκκλησίας να έχει επανειλημμένα παρουσιάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα από θρησκευτικό και ιδεολογικό πλαίσιο.

Η Εκκλησία στο πλευρό της πολεμικής προσπάθειας

Από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό στη ρωσική πολεμική προσπάθεια.

Ιερείς έχουν σταλεί σε στρατιωτικές μονάδες και κατεχόμενες περιοχές, ενώ εκκλησίες σε ολόκληρη τη Ρωσία έχουν κληθεί να τελούν προσευχές για τη νίκη των ρωσικών δυνάμεων.

Ο Πατριάρχης Κύριλλος, επικεφαλής της Ρωσικής Εκκλησίας, έχει επανειλημμένα στηρίξει τις θέσεις του Κρεμλίνου για τον πόλεμο.

Η αποκάλυψη του λειψάνου και η σύνδεση με τον Πούτιν

Τα λείψανα του Δημητρίου Ντονσκόι αποκαλύφθηκαν επίσημα μόλις τον περασμένο μήνα, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης στον Καθεδρικό Ναό του Αρχαγγέλου μέσα στο Κρεμλίνο, όπου βρίσκονται οι τάφοι πολλών Ρώσων ηγεμόνων.

Στην τελετή για την αποκάλυψη παρευρέθηκε προσωπικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος κατά τη διάρκεια της πολυετούς εξουσίας του έχει ενισχύσει σημαντικά τις σχέσεις του με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Κριτική για την εκταφή του μεσαιωνικού πρίγκιπα

Η απόφαση να ανοιχτεί ο αιώνων τάφος του Ντονσκόι προκάλεσε αντιδράσεις από επικριτές, οι οποίοι υποστήριξαν ότι παραβιάστηκαν θρησκευτικές παραδόσεις.

Ο τάφος του πρίγκιπα ήταν γνωστός εδώ και χρόνια, όμως η Εκκλησία δεν είχε προχωρήσει σε εκταφή μετά την αγιοποίησή του το 1988.

Ο ορθόδοξος ιερέας και ιστορικός Αλεξάντερ Ζανεμονέτς, ο οποίος βρίσκεται εκτός Ρωσίας, υποστήριξε ότι η απόφαση συνδέεται με τις ανάγκες της πολεμικής προπαγάνδας και του πατριωτικού συμβολισμού.

Όπως ανέφερε σε ανάλυσή του για το Carnegie, η ηγεσία της Εκκλησίας αναζητούσε νέους τρόπους να δείξει τη στήριξή της στη ρωσική «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Ο Ντονσκόι ως σύμβολο του Κρεμλίνου

Σύμφωνα με τους επικριτές, η ανάδειξη του Δημητρίου Ντονσκόι ως συμβόλου συνδέεται με την προσπάθεια του Κρεμλίνου να παρουσιάσει τη Ρωσία ως δύναμη που «υπερασπίζεται την πατρίδα» και όχι ως χώρα που διεξάγει επιθετικό πόλεμο.

Η επιλογή του συγκεκριμένου ιστορικού προσώπου δεν είναι τυχαία, καθώς ο Ντονσκόι θεωρείται στη ρωσική παράδοση πολεμικός ηγέτης που υπερασπίστηκε τη γη του απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, είχαν σταλεί επίσης στο μέτωπο λείψανα του Αλεξάντερ Νέφσκι, ενός ακόμη μεσαιωνικού πρίγκιπα και στρατιωτικού ήρωα που τιμάται από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.



