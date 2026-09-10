Η Ευρώπη στρέφεται όλο και περισσότερο στην ισραηλινή αμυντική τεχνολογία για την προστασία της από σύγχρονες απειλές, με συστήματα αντιμετώπισης πυραύλων, drones, κυβερνοεπιθέσεων και ηλεκτρονικού πολέμου να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των νέων αμυντικών συμφωνιών.

Η συμφωνία ύψους 3 δισ. ευρώ μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για το σύστημα «Achilles Shield» αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα αυτής της τάσης. Το πρόγραμμα προβλέπει την παροχή ισραηλινών τεχνολογιών που θα ενισχύσουν την ελληνική άμυνα απέναντι σε πυραύλους, αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Η συμφωνία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη εικόνα: ενώ η Ευρώπη παραδοσιακά βασίζεται στις ΗΠΑ για μεγάλα οπλικά συστήματα, όπως αεροσκάφη και τεθωρακισμένα, στρέφεται πλέον στο Ισραήλ για πιο εξειδικευμένες τεχνολογίες που καθορίζουν το σύγχρονο πεδίο μάχης.

Η Ελλάδα και το «Achilles Shield» στην πρώτη γραμμή

Στις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, ελληνική στρατιωτική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα βρέθηκε στο Τελ Αβίβ για την υπογραφή της μεγάλης αμυντικής συμφωνίας.

Το πρόγραμμα Achilles Shield θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά εγχειρήματα Ελλάδας και Ισραήλ και αφορά ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας από πολλαπλές απειλές.

Ωστόσο, η ελληνική πλευρά επιχείρησε να περιορίσει τον κίνδυνο εξάρτησης από έναν μόνο προμηθευτή.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έχει επισημάνει ότι η Ελλάδα απαιτεί πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των συστημάτων, ώστε να μπορεί να συντηρεί και να αναβαθμίζει τις τεχνολογίες χωρίς να καταστεί «όμηρος» οποιασδήποτε χώρας.

Γιατί το Ισραήλ έχει πλεονέκτημα στην αμυντική τεχνολογία

Η δύναμη της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη σύνδεση ανάμεσα στον στρατό, την τεχνολογία και την ιδιωτική αγορά.

Νέοι μηχανικοί που υπηρετούν σε επίλεκτες μονάδες πληροφοριών, κυβερνοασφάλειας και ηλεκτρονικού πολέμου αποκτούν εμπειρία πάνω σε πραγματικές απειλές.

Μετά την αποχώρησή τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις, πολλοί μετακινούνται σε μεγάλες αμυντικές εταιρείες ή δημιουργούν νεοφυείς επιχειρήσεις ασφαλείας.

Το αποτέλεσμα είναι ένας συνεχής κύκλος:

στρατιωτική εμπειρία → τεχνολογική ανάπτυξη → εμπορικό προϊόν → εξαγωγές.

Οι εταιρείες που κυριαρχούν

Οι τρεις μεγαλύτερες ισραηλινές αμυντικές εταιρείες:

Israel Aerospace Industries (IAI) ,

, Rafael Advanced Defense Systems ,

, Elbit Systems,

έχουν στενούς δεσμούς με το ισραηλινό αμυντικό οικοσύστημα.

Οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως:

αντιπυραυλικά συστήματα ,

, συστήματα αεράμυνας ,

, drones ,

, κυβερνοασφάλεια ,

, συστήματα διοίκησης και ελέγχου πεδίου μάχης.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών της Εσθονίας, Kaupo Rosin, χαρακτήρισε το Ισραήλ «εξαιρετικό παράδειγμα» ενσωμάτωσης κρατικών δομών και ιδιωτικών εταιρειών.

Η Ευρώπη αυξάνει την εξάρτησή της από το Ισραήλ

Η πραγματική έκταση της ισραηλινής παρουσίας στην ευρωπαϊκή άμυνα είναι δύσκολο να αποτυπωθεί πλήρως, καθώς πολλές συμφωνίες δεν δημοσιοποιούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ωστόσο, στοιχεία ευρωπαϊκών διαγωνισμών δείχνουν αυξανόμενη παρουσία ισραηλινών εταιρειών σε:

στρατιωτικές επικοινωνίες,

παρακολούθηση,

ηλεκτρονικό πόλεμο,

κυβερνοάμυνα.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επέλεξαν απευθείας αναθέσεις χωρίς ανοικτούς διαγωνισμούς, επικαλούμενες ειδικές τεχνικές ανάγκες ή λόγους ασφαλείας.

Οι ανησυχίες για νέα εξάρτηση

Η αυξανόμενη συνεργασία προκαλεί όμως και πολιτικές αντιδράσεις.

Κριτικοί υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να αντικαταστήσει μια εξάρτηση από τις ΗΠΑ με μια νέα εξάρτηση από το Ισραήλ, την ώρα που επιδιώκει μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία.

Η ευρωβουλευτής Li Andersson υποστήριξε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να ενισχύσει την ανεξαρτησία της δημιουργώντας νέες εξαρτήσεις.

Παράλληλα, επικριτές αναφέρονται και στη χρήση ισραηλινών τεχνολογιών σε επιχειρήσεις στα παλαιστινιακά εδάφη, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ζητήματα σχετικά με το διεθνές δίκαιο.

Η πολιτική ένταση δεν σταματά τις αμυντικές συμφωνίες

Παρά τις πολιτικές διαφωνίες για τον πόλεμο στη Γάζα, η αμυντική συνεργασία συνεχίζεται.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Γερμανία και Ισραήλ συμφώνησαν για ανάπτυξη συστήματος κυβερνοάμυνας,

συμφώνησαν για ανάπτυξη συστήματος κυβερνοάμυνας, Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος δημιούργησαν Κέντρο Θαλάσσιας Κυβερνοασφάλειας στη Λευκωσία,

δημιούργησαν Κέντρο Θαλάσσιας Κυβερνοασφάλειας στη Λευκωσία, η Ιταλία έδωσε ειδική προτεραιότητα σε ισραηλινές λύσεις κυβερνοασφάλειας στις δημόσιες προμήθειες.

Για χώρες που αισθάνονται άμεση απειλή, όπως η Φινλανδία λόγω της γειτνίασης με τη Ρωσία, το κριτήριο είναι κυρίως η αποτελεσματικότητα.

«Αγοράζουμε άμυνα, όχι πολιτική ταυτότητα»

Ο Γερμανός βουλευτής Niclas Herbst υποστήριξε ότι η Ευρώπη χρειάζεται το ισραηλινό τεχνολογικό πλεονέκτημα, ειδικά σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια και η αεράμυνα.

Απαντώντας στην κριτική ότι ορισμένες τεχνολογίες έχουν δοκιμαστεί σε πραγματικές επιχειρήσεις, τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες αγοράζουν κυρίως αμυντικά συστήματα, αισθητήρες και εξειδικευμένο λογισμικό.

«Το ερώτημα είναι τι θέλουμε να αγοράσουμε; Θέλουμε να αγοράσουμε καλή συνείδηση ή θέλουμε να αγοράσουμε αμυντικά προϊόντα;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση για τη σχέση Ευρώπης και Ισραήλ στην άμυνα αναμένεται να ενταθεί, καθώς η ήπειρος προσπαθεί να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες σε ένα ολοένα πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον.



