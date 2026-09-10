Δύο άτομα συνελήφθησαν στο Λονδίνο στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή εμπλοκή σε αδικήματα που σχετίζονται με το Ιράν, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δύο ύποπτοι να παρείχαν βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών στο πλαίσιο του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας.

Συνελήφθησαν άνδρας και γυναίκα

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για μία 42χρονη γυναίκα και έναν 60χρονο άνδρα, οι οποίοι τέθηκαν υπό κράτηση κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Και οι δύο αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι με εγγύηση μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δεν συνδέεται με τις επιθέσεις κατά εβραϊκών και ιρανικών στόχων

Η βρετανική αστυνομία ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν σχετίζεται με τα περιστατικά και τις επιθέσεις που σημειώθηκαν νωρίτερα μέσα στη χρονιά σε χώρους που συνδέονται με τις εβραϊκές και ιρανικές κοινότητες του Λονδίνου.

«Η έρευνα δεν συνδέεται με κανένα από τα περιστατικά ή τις επιθέσεις που σημειώθηκαν νωρίτερα φέτος», ανέφεραν οι Αρχές.

Σειρά επιθέσεων στο Λονδίνο από τον Μάρτιο έως τον Μάιο

Μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου, το Λονδίνο βρέθηκε αντιμέτωπο με σειρά περιστατικών που στόχευσαν χώρους και οργανισμούς οι οποίοι συνδέονται με την εβραϊκή κοινότητα ή το Ιράν.

Η αλυσίδα των περιστατικών ξεκίνησε με εμπρηστική επίθεση εναντίον ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας.

Στη συνέχεια, στο στόχαστρο βρέθηκαν:

συναγωγή και πρώην συναγωγή ,

, ο περσόφωνος δημοσιογραφικός οργανισμός Iran International ,

, τοίχος μνήμης αφιερωμένος σε ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο Ιράν.

Οι βρετανικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει σύνδεση με ξένες υπηρεσίες ή οργανωμένες ενέργειες που απειλούν την εθνική ασφάλεια της χώρας.



