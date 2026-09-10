Νέα πολιτική θύελλα στο Ισραήλ προκαλεί η αντιπαράθεση ανάμεσα στον αρχηγό της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Γκολάν και τη σύζυγο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, Σάρα Νετανιάχου, με φόντο τις κατηγορίες και τις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Γκολάν ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μήνυση για δυσφήμιση και υποκίνηση σε βία κατά της Σάρας Νετανιάχου, μετά από δηλώσεις της στις οποίες άφησε να εννοηθεί ότι ο επικεφαλής του κόμματος «Οι Δημοκράτες» γνώριζε εκ των προτέρων για τη σχεδιαζόμενη επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Γκολάν ζητά αποζημίωση ύψους 2,5 εκατομμυρίων σέκελ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 700.000 ευρώ.

Η δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις

Η Σάρα Νετανιάχου, σε τηλεοπτική συνέντευξή της στα τέλη Αυγούστου, υποστήριξε ότι ο Γιαΐρ Γκολάν ήταν «ήδη ντυμένος και έτοιμος» τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου 2023, την ώρα που –όπως είπε– άλλοι αξιωματούχοι, ακόμη και ο πρωθυπουργός, δεν γνώριζαν τι συνέβαινε.

Η αναφορά έγινε στο Channel 14, χωρίς η ίδια να κατηγορήσει ευθέως τον Γκολάν για συμμετοχή ή συμπαιγνία, ωστόσο η τοποθέτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό του Ισραήλ.

Υποστηρικτές του Γκολάν υπενθύμισαν ότι ο ίδιος, ως απόστρατος υποστράτηγος, είχε κινητοποιηθεί αυθόρμητα την ημέρα της επίθεσης, συμμετέχοντας στην προσπάθεια αντιμετώπισης της επίθεσης με το προσωπικό του όπλο.

Γκολάν: «Θεωρίες συνωμοσίας που επινοήθηκαν από σκοτεινότερα μυαλά»

Από την πλευρά του, ο Γιαΐρ Γκολάν κατήγγειλε ότι οι δηλώσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας σπίλωσης της προσωπικότητας και της πολιτικής του παρουσίας.

Στην αγωγή του κάνει λόγο για «θεωρίες συνωμοσίας που επινοήθηκαν από σκοτεινότερα μυαλά», υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν να πληγούν η αξιοπρέπεια και η φήμη του.

Η δικαστική κίνηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο για το Ισραήλ, καθώς η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Νέα πολιτική σύγκρουση γύρω από την επίθεση της Χαμάς

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στο Ισραήλ, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να δέχεται έντονη κριτική για τις αποτυχίες ασφαλείας που προηγήθηκαν.

Την ίδια στιγμή, αντιπολιτευόμενες δυνάμεις στράφηκαν κατά του πρωθυπουργού μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Haaretz, το οποίο υποστηρίζει ότι ο Νετανιάχου είχε ενημερωθεί για πιθανή μεγάλη επιχείρηση της Χαμάς πριν από την επίθεση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που βασίζεται σε υπό έκδοση βιβλίο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ φέρεται να είχε επικοινωνήσει με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2023, μεταφέροντας πληροφορίες για επικείμενη επιχείρηση της Χαμάς.

Η Haaretz υποστηρίζει ότι ο Νετανιάχου δεν ενημέρωσε σχετικά τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας.

Το γραφείο Νετανιάχου αρνείται τις καταγγελίες

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού χαρακτήρισε τις πληροφορίες «απόλυτο ψέμα», αρνούμενο ακόμη και ότι υπήρξε τέτοια επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΑΕ.

Παράλληλα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει αγωγή κατά της Haaretz για το συγκεκριμένο δημοσίευμα.

Οι αριθμοί της σύγκρουσης μετά την 7η Οκτωβρίου

Η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 1.221 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Παράλληλα, η Χαμάς απήγαγε 251 ανθρώπους, μεταφέροντάς τους στη Λωρίδα της Γάζας.

Η στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε στη συνέχεια το Ισραήλ στη Γάζα έχει προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, με το υπουργείο Υγείας της Γάζας να κάνει λόγο για περισσότερους από 73.000 νεκρούς, κυρίως γυναίκες και παιδιά.



