Τραγικός είναι ο νεότερος απολογισμός από τη φονική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εμπορικό σκάφος με ξένη σημαία στην ανατολική Κίνα. Οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 25, καθώς άλλοι πέντε άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματά τους, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Το πύρινο μέτωπο ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες την ώρα που στο φορτηγό πλοίο εκτελούνταν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης.



Το περιστατικό σημειώθηκε σε ναυπηγείο στο πολυσύχναστο λιμάνι του Τσινγκντάο, προκαλώντας αμέσως συναγερμό στις τοπικές αρχές.



Οι έρευνες των διασωστικών συνεργείων συνεχίζονται, ενώ οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τα αίτια που οδήγησαν στη φονική φωτιά.

At least 20 people killed in a fire aboard a cargo ship in China’s Qingdao



The vessel was undergoing repairs at the port. Rescue operations are still underway. pic.twitter.com/2akHwh55hM — NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2026

«Μέσα στο πλοίο βρίσκονταν 42 άνθρωποι. Δώδεκα κατέστη δυνατό να απομακρυνθούν με ασφάλεια, πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο» αλλά «και οι 25 αγνοούμενοι βρέθηκαν νεκροί», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

🔸La agencia de noticias Xinhua informó que un buque de carga extranjero se incendió mientras se encontraba en labores de mantenimiento y reparación en un astillero de la ciudad de Qingdao. 20 personas murieron y otras 5 permanecen desaparecidas.



b pic.twitter.com/94rQxTavLj — HispanTV (@Nexo_Latino) September 10, 2026

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 11:15 π.μ. στο ναυπηγείο Beihai του Τσινγκντάο στη διάρκεια εργασιών επισκευής και επιθεώρησης, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο προσθέτοντας ότι νωρίς το απόγευμα (τοπική ώρα) η πυρκαγιά είχε κατασβησθεί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.