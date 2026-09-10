Δυνάμεις χωρών του ΝΑΤΟ φέρεται να απέτρεψαν σχέδιο στο οποίο συμμετείχαν ρωσικά υποβρύχια, τα οποία εκπαιδεύονταν στη χρήση ενός μυστικού όπλου σχεδιασμένου να θέτει εκτός λειτουργίας κρίσιμα υποθαλάσσια καλώδια χωρίς να αφήνει ίχνη, σύμφωνα με δημοσίευμα.

Σε κοινή επιχείρηση, Βρετανία, Νορβηγία και Ηνωμένες Πολιτείες εντόπισαν και αντιμετώπισαν τα ρωσικά σκάφη στη θάλασσα, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι στο Reuters, μετά από μυστική ρωσική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Υποθαλάσσιου Πολέμου GUGI της Μόσχας.

Ρωσικά υποβρύχια εκπαιδεύονταν στη χρήση νέου όπλου

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης χρησιμοποιήθηκαν υποβρύχια βαθιάς κατάδυσης, τα οποία προσομοίωσαν την ανάπτυξη μιας προηγμένης και καταστροφικής τεχνολογίας, ικανής να διαταράξει τη λειτουργία καλωδίων που βρίσκονται σε μεγάλο βάθος και είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια συνδεσιμότητα του διαδικτύου και τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

Τα ρωσικά σκάφη εμποδίστηκαν να ολοκληρώσουν την άσκησή τους και τελικά αποχώρησαν από την περιοχή.

Η αποκάλυψη της ύπαρξης του νέου όπλου, της τοποθεσίας όπου πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση και της συμμετοχής των Ηνωμένων Πολιτειών έρχεται μήνες αφότου Βρετανία και Νορβηγία ανακοίνωσαν ότι είχαν εντοπίσει μια μυστική ρωσική επιχείρηση στα ύδατα της Αρκτικής.

Φόβοι για ρωσικές επιχειρήσεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη

Η αντιπαράθεση σε μεγάλο βάθος σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία ορισμένοι αξιωματούχοι των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών εκφράζουν φόβους ότι το Κρεμλίνο εντείνει τις επιχειρήσεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη και προετοιμάζεται για ενδεχόμενη σύγκρουση με το ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, η πτήση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τη Μολδαβία προς τη Νορβηγία καθυστέρησε, αφού ένα ρωσικό drone παραλίγο να χτυπήσει το αεροσκάφος του, όπως δήλωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στόρε.