Η απόφαση του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, να αποχαρακτηρίσει και να δημοσιοποιήσει επίσημα έγγραφα σχετικά με το μαζικό κύμα μεταναστών που σημειώθηκε το καλοκαίρι στη Θέουτα φαίνεται πως είχε στόχο να δικαιώσει τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνησή του διαχειρίστηκε την κρίση. Ωστόσο, τα έγγραφα απειλούν πλέον να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο το ήδη δύσκολο πολιτικό σκηνικό, με έναν από τους κοινοβουλευτικούς συμμάχους του Σάντσεθ να χαρακτηρίζει την απόφαση «αυτογκόλ».

Σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσιοποίησε την Τετάρτη το γραφείο του πρωθυπουργού, οι ισπανικές υπηρεσίες πληροφοριών και οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν εκδώσει πολλές προειδοποιήσεις για το ενδεχόμενο μιας μαζικής εισβολής, αρκετές ημέρες πριν από την είσοδο 72.000 μεταναστών σε μία από τις ισπανικές περιοχές στη Βόρεια Αφρική, στις 30 Ιουλίου.

Μία ημέρα πριν από την άφιξη των μεταναστών, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ισπανίας προειδοποίησε την Πολιτοφυλακή και την Κυβερνητική Αντιπροσωπεία στη Θέουτα, δηλαδή το γραφείο που εκπροσωπεί την κυβέρνηση Σάντσεθ στην πόλη, ότι είχε εντοπίσει μηνύματα τα οποία καλούσαν σε μαζική διέλευση την επόμενη ημέρα. «Υπάρχει κάλεσμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επίθεση από τον φράχτη και τη θάλασσα αύριο», έγραψε πράκτορας των υπηρεσιών πληροφοριών σε μήνυμα μέσω WhatsApp προς τον επικεφαλής του επιτελείου της αντιπροσωπείας, προσθέτοντας ότι οι ομάδες που συζητούσαν για την κινητοποίηση είχαν 180.000 ακολούθους.

Λίγες ώρες αργότερα, η υπηρεσία πληροφοριών έστειλε επείγον μήνυμα στους Μαροκινούς ομολόγους της, προειδοποιώντας για τη σχεδιαζόμενη εισβολή και ευχαριστώντας το Ραμπάτ για την «ανεκτίμητη και συνεχή συνεργασία» του στο συγκεκριμένο ζήτημα, όπως αναφέρει το Politico. Τα έγγραφα περιλαμβάνουν επίσης 18 αναφορές που καταγράφουν αύξηση των μη εξουσιοδοτημένων εισόδων στη Θέουτα νωρίτερα το καλοκαίρι, καθώς και επιστολή της Πολιτοφυλακής με ημερομηνία 8 Ιουλίου, με την οποία προτεινόταν η ενίσχυση της ασφάλειας στα σύνορα.

Η ισπανική κυβέρνηση επιμένει ότι τα έγγραφα αποδεικνύουν πως δεν υπήρχε τρόπος να αποτραπεί το μαζικό κύμα μεταναστών. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι οι αναφορές δεν προέβλεπαν «την κλίμακα, τη φύση ή την πιθανότητα» όσων ακολούθησαν.

Την Πέμπτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη Θέουτα, Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ Τριάνο, υποβάθμισε τις προειδοποιήσεις που είχε λάβει το γραφείο του, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσαν να θεωρηθούν επίσημες προειδοποιήσεις, καθώς είχαν διαβιβαστεί μέσω WhatsApp και όχι μέσω επίσημων διαύλων.

Ωστόσο, πολιτικές δυνάμεις από όλο το πολιτικό φάσμα δεν φαίνεται να υιοθετούν την ερμηνεία της κυβέρνησης για τα έγγραφα. Η Έστερ Μουνιόθ, κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος, δήλωσε ότι τα αρχεία αποδεικνύουν πως η κυβέρνηση απέτυχε να αποτρέψει «την εισβολή και τους θανάτους» και ζήτησε τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, ώστε οι Ισπανοί να «αποφασίσουν αν θέλουμε έναν πρωθυπουργό που μας λέει ψέματα».

Ο Φρανσέσκ-Μαρκ Άλβαρο, βουλευτής της Ρεπουμπλικανικής Αριστεράς της Καταλονίας και ένας από τους κοινοβουλευτικούς συμμάχους του Σάντσεθ, δήλωσε ότι αδυνατεί να κατανοήσει την απόφαση να δημοσιοποιηθούν έγγραφα τα οποία φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με την κυβερνητική αφήγηση. «Αυτό είναι αυτογκόλ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «σε οποιαδήποτε άλλη προηγμένη δημοκρατία, κάποιος θα παραιτούνταν για αυτό».

Ο ίδιος χαρακτήρισε την κατάσταση στη Θέουτα «πολυκρίση» που βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από «όλα τα μπλεξίματα που έχουμε περάσει μέχρι αυτή τη νομοθετική περίοδο», υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση υπονομεύει τη θέση της ισπανικής κυβέρνησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.