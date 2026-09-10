Λίγοι άνθρωποι μπορούν να βρεθούν σε τόσο δύσκολη θέση όσο μια φιλελεύθερη κόρη που έχει πατέρα με ακροδεξιές απόψεις. Η 22χρονη τρανς κόρη του Έλον Μασκ, Βίβιαν Τζένα Γουίλσον, φαίνεται πως επιλέγει για ακόμη μία φορά να αντιταχθεί δημόσια στον πατέρα της, πρωταγωνιστώντας σε νέα καμπάνια μόδας κατά της τεχνητής νοημοσύνης για την ισπανική εταιρεία Desigual, με τίτλο «Born to Disobey» («Γεννημένη να μην υπακούει»).

Στην καμπάνια, η Γουίλσον βάζει στο στόχαστρο ένα ανθρωποειδές ρομπότ, το οποίο μοιάζει αισθητά με το μοντέλο Optimus της Tesla που έχει δημιουργηθεί από τον Μασκ, όπως αναφέρει ο independet. Η ίδια το χρησιμοποιεί ως βάση για μπαστούνι του γκολφ, στη συνέχεια το βάζει να κουρέψει το γκαζόν πριν ανοίξει τα ποτιστικά, το βάζει σε λουρί σαν κατοικίδιο και το παίρνει μαζί της στο κρεβάτι. Στο τέλος, πετάει την άψυχη συσκευή πάνω στο χαλί και δηλώνει: «Μερικά πράγματα δεν είναι φτιαγμένα για να διορθώνονται».

Η σχέση της Βίβιαν Γουίλσον με τον Έλον Μασκ έγινε ολοένα και πιο τεταμένη όταν το μοντέλο, που είχε γεννηθεί ως Ξαβιέ, ξεκίνησε τη φυλομετάβασή της το 2020, σε ηλικία 16 ετών.

Εκείνη την περίοδο, ο Μασκ είχε γράψει σε τρανσφοβικό σχόλιο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα X: «Ο γιος μου, Ξαβιέ, πέθανε. Σκοτώθηκε από τον woke ιό του μυαλού. Τώρα, ο woke ιός του μυαλού θα πεθάνει».

Δύο χρόνια αργότερα, το μοντέλο άλλαξε νόμιμα το όνομά του και δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε πλέον να έχει καμία σχέση με τον Μασκ «με οποιονδήποτε τρόπο, σχήμα ή μορφή».

Η ρήξη της Βίβιαν Γουίλσον με τον Έλον Μασκ

Στη βιογραφία του Έλον Μασκ που έγραψε ο Γουόλτερ Άιζακσον το 2023, στην οποία ο συγγραφέας εναλλάσσει το όνομα που είχε η Γουίλσον πριν από τη φυλομετάβασή της με το μεσαίο της όνομα, η αποξένωσή της από τον πατέρα της αποδίδεται στις «νεομαρξιστικές επιρροές» της. Η ίδια, ωστόσο, αρνήθηκε τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό σε συνέντευξή της στο Teen Vogue τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους.

«Πιστεύω στη δωρεάν υγειονομική περίθαλψη. Πιστεύω ότι η τροφή, η στέγη και το νερό είναι ανθρώπινα δικαιώματα», είχε δηλώσει. «Νιώθω ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να αμείβονται δίκαια για τη δουλειά που κάνουν και δεν πιστεύω ότι ο πλούτος πρέπει να συσσωρεύεται από αυτούς τους μεγαδισεκατομμυριούχους που αποτελούν το κορυφαίο 1%, οι οποίοι έχουν ως προτεραιότητα τα δικά τους συμφέροντα. Έχω γνωρίσει μερικούς από αυτούς τους δισεκατομμυριούχους, δεν είναι καλοί άνθρωποι. Δεν νομίζω ότι είναι κανένας από αυτούς».

Η αποξένωση του Μασκ από τη Βίβιαν, αλλά και μια ευρύτερη εξέταση των οικογενειακών του σχέσεων, παρουσιάζεται στη νέα τετράωρη ταινία του Άλεξ Γκίμπνεϊ με τίτλο «Musk». Το ντοκιμαντέρ εξετάζει την αποτυχία του τεχνολογικού δισεκατομμυριούχου να αποκαταστήσει τη σχέση του με την κόρη του, ενώ σε αυτό μιλούν πολλές από τις πρώην γυναίκες της ζωής του, μεταξύ των οποίων και η πρώην σύντροφός του, η 28χρονη πρώην συντηρητική influencer Άσλεϊ Σεντ Κλερ.

Η Άσλεϊ Σεντ Κλερ απέρριψε 40 εκατ. δολάρια

Κατά την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, η Σεντ Κλερ αποκάλυψε ότι απέρριψε πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων, από την ομάδα του Έλον Μασκ, προκειμένου να μην εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ.

Η Σεντ Κλερ, η οποία βρίσκεται σήμερα σε δικαστική διαμάχη με τον Μασκ για την επιμέλεια του γιου τους, Ρομουλούς, είπε ότι η πρόταση την έκανε να αναλογιστεί τι σημαίνει για εκείνη η ελευθερία του λόγου και πόσο σημαντική είναι.

«Γιατί θέλουν να μου προσφέρουν αυτό το ποσό για να μη μιλήσω;» αναρωτήθηκε. «Θέλω να δώσω στα παιδιά μου το παράδειγμα ότι δεν πρέπει ποτέ να προτιμάς την υλική άνεση από το να λες την αλήθεια».

Η πρώην influencer που είχε υποστηρίξει το κίνημα MAGA διηγήθηκε επίσης ότι ο Μασκ της είχε γράψει σε μήνυμα πως ήθελε να αποκτήσει παιδί μαζί της επειδή χρειαζόταν «μια λεγεώνα παιδιών πριν από τον εμφύλιο πόλεμο». Η ίδια πρόσθεσε ότι, ό,τι κι αν συμβαίνει, «αυτό που κάνει με αυτή την πλατφόρμα στο X δεν μπορεί να αγνοηθεί, επειδή πυροδοτεί φλόγες που δεν υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο».

«Πιστεύω ότι προκαλεί σκόπιμα διχασμό που μπορεί να είναι καταστροφικός, αν δεν ρυθμιστεί ή δεν τιθασευτεί, ή αν δεν κάνουμε το μέρος που μας αναλογεί για να τον σταματήσουμε», ανέφερε.

Αναφερόμενη στις προηγούμενες δεξιές πολιτικές της απόψεις, η Σεντ Κλερ είπε ότι ήταν αφελής. «Αυτή η άγνοια δεν δικαιολογεί κανέναν ρόλο μου σε αυτό», δήλωσε. «Και ελπίζω ότι το ρίσκο που παίρνω τώρα, μιλώντας ανοιχτά και προσπαθώντας να αντιδράσω, τουλάχιστον βοηθάει λίγο».

Ο Έλον Μασκ αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ

Ο Έλον Μασκ, από την πλευρά του, αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Γκίμπνεϊ και χαρακτήρισε τον σκηνοθέτη «ηλίθιο», υποστηρίζοντας ότι «προφανώς θα κάνει το πιο πειστικά τρομερό συκοφαντικό έργο εναντίον μου που μπορεί να σκεφτεί».

Ο Γκίμπνεϊ, βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός ντοκιμαντέρ, ο οποίος έχει περάσει δεκαετίες γυρίζοντας ερευνητικές ταινίες για ισχυρά πρόσωπα, δήλωσε ότι ήταν διατεθειμένος να αμφισβητήσει τις αρχικές του υποθέσεις.

Όπως παραδέχθηκε, είχε ξεκινήσει το συγκεκριμένο πρότζεκτ ως «θαυμαστής» του δισεκατομμυριούχου. «Μετά αρχίζεις να ψάχνεις τα γεγονότα και τα ακολουθείς όπου σε οδηγούν», είπε αναφερόμενος στην πορεία που οδήγησε στο τελικό αποτέλεσμα.

Το ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη κυκλοφορεί τον Οκτώβριο και όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις που περιλαμβάνει, υπήρχαν αρκετές πλευρές της οικογενειακής ζωής του Μασκ που μπορούσαν να εξεταστούν.

Στο ντοκιμαντέρ και η πρώην σύζυγος του Μασκ

Στην ταινία μιλά και η πρώτη σύζυγος του Έλον Μασκ και μητέρα της Βίβιαν, Τζάστιν, η οποία έχει αποκτήσει ακόμη τέσσερα παιδιά με τον επιχειρηματία.

Το 2010, η συγγραφέας μυθιστορημάτων φαντασίας είχε αποκαλέσει τον εαυτό της «starter wife» του Μασκ, σε άρθρο που είχε γράψει για το Marie Claire. Τότε είχε προσθέσει ότι οι δυο τους δεν είχαν άμεση επικοινωνία και πως, όταν επρόκειτο για τις ρυθμίσεις που αφορούσαν τα παιδιά τους, εκείνη επικοινωνούσε με τον βοηθό του Μασκ.

Στη δημόσια συζήτηση για τις οικογενειακές σχέσεις του Μασκ έχει βρεθεί και η τραγουδίστρια Γκράιμς, η οποία έχει αποκτήσει τρία παιδιά μαζί του. Το 2023 έκανε πολύ πιο δημόσια την επικοινωνία της σχετικά με την κοινή επιμέλεια, όταν έστειλε μήνυμα στον βιογράφο του Μασκ, Γουόλτερ Άιζακσον, στην πλατφόρμα X, παρακαλώντας τον να πει στον τεχνολογικό μεγιστάνα να της επιτρέψει να δει τον γιο της.

Τον επόμενο χρόνο, η τραγουδίστρια δήλωσε ότι δεν είχε δει τα παιδιά της για πέντε μήνες, προτού η δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια επιλυθεί.

«Σταματήστε να χρησιμοποιείτε AI για τα πάντα»

Με 14 παιδιά, ηλικίας από 22 ετών έως βρέφη, οι οικογενειακές περιπέτειες του Έλον Μασκ δύσκολα φαίνεται να τελειώνουν εδώ.

Ακόμη και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, φαίνεται πως δεν μπορεί να εξαγοράσει τις πρώην συντρόφους και τα παιδιά του, προκειμένου να αποκαταστήσει τη φήμη του, η οποία γίνεται ολοένα και πιο προβληματική, ιδιαίτερα όταν η μεγαλύτερη κόρη του επιλέγει να μιλά ανοιχτά.

«Σταματήστε να χρησιμοποιείτε AI για τα πάντα, θα προκαλέσετε λοβοτομή στον εαυτό σας», δήλωσε η Γουίλσον σε συνέντευξη που συνοδεύει την καμπάνια της Desigual. «Το να αναθέτεις όλη την κριτική σου σκέψη στην AI είναι ο ευκολότερος τρόπος για να χάσεις την ατομικότητα και την οπτική σου».

Το αν αυτή η περιγραφή αφορά και τον ίδιο τον Μασκ, τον δισεκατομμυριούχο που έχει στραμμένο το βλέμμα του στον Άρη, παραμένει στην κρίση του καθενός.

Για τη Βίβιαν Γουίλσον, πάντως, ο πατέρας της απέχει πολύ από το να είναι ιδιοφυΐα.

Όταν ο Έλον Μασκ χαρακτηρίστηκε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, εκείνη απάντησε: «Είναι ένα αξιολύπητο παιδί-άντρας. Γιατί να τον φοβάμαι;».