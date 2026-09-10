Σε 12 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ο 38χρονος Γκρέιαμ Τζάρβις, ο οποίος είχε συμφωνήσει με μία γυναίκα που γνώρισε μέσω διαδικτύου να κακοποιήσει σεξουαλικά τα παιδιά της και είχε σχεδιάσει να ταξιδέψει από το στρατόπεδο όπου διέμενε στο κεντρικό Λονδίνο μέχρι το σπίτι της στην Ουαλία, προκειμένου να διαπράξει τα αδικήματα.

Ωστόσο, ο Τζάρβις συνομιλούσε στην πραγματικότητα με αστυνομικό που εργαζόταν μυστικά και υποδυόταν τη μητέρα. Ο 38χρονος καταδικάστηκε την Πέμπτη για δύο κατηγορίες απόπειρας οργάνωσης της διάπραξης σεξουαλικού αδικήματος σε βάρος παιδιού. Ο ίδιος, ο οποίος διέμενε σε στρατώνες στο Χάιντ Παρκ, αρνήθηκε τις κατηγορίες, όμως κρίθηκε ένοχος μετά τη διεξαγωγή δίκης.

Ο δικαστής Άνταμ Χίντλεστον αποφάσισε ότι ο Τζάρβις θα πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα της ποινής των 12 ετών. Κατά την ανακοίνωση της απόφασης, του είπε ότι «δεν επρόκειτο για περίπτωση φαντασίωσης από την πλευρά σου», καθώς έκρινε ότι ο στρατιώτης είχε σοβαρή πρόθεση να βιάσει τα παιδιά.

Ο δικαστής ανέφερε ότι δεν είχε καμία αμφιβολία πως, όταν οργανώθηκε η συνάντηση, ο Τζάρβις «πίστευε ότι τα παιδιά ήταν πραγματικά». Όπως σημείωσε, «ήθελες να τα συναντήσεις και όταν το έκανες, με τη βοήθεια της μητέρας τους, σκόπευες να τα βιάσεις».

Ο Άνταμ Χίντλεστον δήλωσε επίσης ότι διάβασε τα μηνύματα του Τζάρβις «με τρόμο», υποστηρίζοντας πως αυτά αποκάλυπταν την «ψυχρή και κλινική» αντιμετώπιση των παιδιών από την πλευρά του, καθώς και την προθυμία του να τα «αντιμετωπίσει απλώς ως αντικείμενα για να ικανοποιήσει τις παρορμήσεις σου».

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο Τζάρβις άρχισε να συνομιλεί διαδικτυακά με μία γυναίκα που ζούσε στην Ουαλία τον Ιανουάριο του 2024. Η γυναίκα τού είπε ότι είχε δύο κόρες, ηλικίας επτά ετών και 10 μηνών, και ο 38χρονος της ανέφερε ότι «του άρεσαν τα κορίτσια», προτού κανονίσει συνάντηση στο σπίτι της.

Ο Τζάρβις ρώτησε τη μητέρα σχετικά με τη σεξουαλική εμπειρία της μεγαλύτερης κόρης της και εκείνη του είπε ότι στο παρελθόν είχε κακοποιηθεί από δύο άνδρες, όπως αναφέρει το Sky News. Όσον αφορά το μωρό, ο Τζάρβις ζήτησε από τη μητέρα να τον βοηθήσει να πραγματοποιήσει τον βιασμό.

Η Λίζα Γουίλσον, η οποία εκπροσώπησε τον Τζάρβις, υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο πελάτης της βρισκόταν «σε πολύ άσχημη κατάσταση» εξαιτίας μιας «τραυματικής περιόδου» όταν διέπραξε τα αδικήματα. Ανέφερε ακόμη ότι είχε απομακρυνθεί από τον στρατό μετά την καταδίκη του και ότι έκτοτε ολοκλήρωσε σπουδές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Ο δικαστής προειδοποίησε τον Τζάρβις ότι ενδέχεται να εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για παιδιά και διέταξε να παραμείνει στη φυλακή για τουλάχιστον οκτώ χρόνια. Στην ποινή προστέθηκαν επίσης δύο επιπλέον χρόνια υπό καθεστώς άδειας.