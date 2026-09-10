Ο πόλεμος στην Ουκρανία φαίνεται να επηρεάζει ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητα των Ρώσων, καθώς οι επιθέσεις με drones μεταφέρουν τις συνέπειες της σύγκρουσης στο εσωτερικό της χώρας.

Στη Μόσχα, ο Γιούρι αποφάσισε να λάβει μέτρα προστασίας για την οικογένειά του, τοποθετώντας ειδική διάφανη μεμβράνη ασφαλείας στα τζάμια του διαμερίσματός του. Η απόφασή του ήρθε μετά τις ζημιές που υπέστη το διαμέρισμα φίλου του από έκρηξη drone, κατά την οποία οι ένοικοι τραυματίστηκαν ελαφρά.

«Είναι δύσκολες στιγμές αυτές για εμάς και αποφάσισα να προστατεύσω την οικογένειά μου», δήλωσε ο ίδιος, την ώρα που ειδικό συνεργείο τοποθετούσε τη μεμβράνη στους υαλοπίνακες του σπιτιού του, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος σε περίπτωση θραύσης.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία βρίσκεται μπροστά στις πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022. Οι κάλπες θα στηθούν στις 18-20 Σεπτεμβρίου, με τις ανησυχίες για τον αντίκτυπο του πολέμου στην καθημερινή ζωή των πολιτών να αυξάνονται.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των ρωσικών αρχών ότι η χώρα κερδίζει τον πόλεμο, σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη της σύγκρουσης αρκετοί Ρώσοι εμφανίζονται ολοένα πιο ανήσυχοι, καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις με drones φέρνουν πλέον τον πόλεμο πιο κοντά τους.

Παραμένει, πάντως, αβέβαιο κατά πόσο η ανησυχία αυτή θα αποτυπωθεί στην εκλογική διαδικασία. Σε ένα πολιτικό σύστημα που βρίσκεται υπό στενό έλεγχο, το κυβερνών κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας, το οποίο στηρίζεται από τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, αναμένεται να διατηρήσει την κυριαρχία του στη Βουλή.

Ωστόσο, το Κρεμλίνο αναμένεται να εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή τόσο τη συμμετοχή όσο και τα αποτελέσματα των εκλογών, καθώς μπορούν να αποτελέσουν ένδειξη για το επίπεδο της ανησυχίας των πολιτών και την κόπωση που ενδεχομένως προκαλεί ο πόλεμος, την ώρα που ο Πούτιν συνεχίζει να προωθεί τους στρατιωτικούς του στόχους.

Εκατοντάδες επιθέσεις με drones και από τις δύο πλευρές

Σε νέα φάση έντασης φαίνεται να εισέρχεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τις επιθέσεις με drones να έχουν γίνει πλέον μέρος της καθημερινότητας και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Ουκρανία εξαπέλυε τακτικά εκατοντάδες drones βαθιά στο ρωσικό έδαφος, στοχεύοντας διυλιστήρια, αποθήκες εφοδιασμού και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Στόχος του Κιέβου ήταν να ασκήσει πίεση στη Μόσχα, ώστε να υποχωρήσει και να οδηγηθεί σε διαπραγματεύσεις για την ειρήνη.

Η εξέλιξη, ωστόσο, ήταν διαφορετική. Η Ρωσία κλιμάκωσε τις αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων, ενισχύοντας τους φόβους ότι η σύγκρουση περνά σε μια ακόμη πιο επικίνδυνη φάση.

Το κλίμα ανησυχίας αποτυπώνεται και στις εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις ρωσικής κρατικής εταιρείας, ενώ ορισμένοι άνδρες έχουν εγκαταλείψει προσωρινά τη χώρα, φοβούμενοι το ενδεχόμενο νέας επιστράτευσης μετά τις εκλογές, παρά τις επανειλημμένες διαψεύσεις του Κρεμλίνου.

Την ίδια στιγμή, αυξάνεται η ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν προστασία από τις συνέπειες των επιθέσεων. Τα ασφαλιστήρια κατοικίας που καλύπτουν ζημιές από drones γίνονται ολοένα πιο δημοφιλή, ενώ ανοδικά κινούνται και τα ασφάλιστρα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ρωσικής εταιρείας Solartek, η οποία κατασκευάζει αυτοκόλλητες μεμβράνες ασφαλείας για υαλοπίνακες. Οι μεμβράνες συγκρατούν τα θραύσματα σε περίπτωση θραύσης του τζαμιού, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο τραυματισμού.

Όπως δήλωσε ο διευθυντής της εταιρείας, Πάβελ Λέβιτ, η ζήτηση για τα προϊόντα της έχει αυξηθεί κατά 50% από τις αρχές του έτους. Από το εργαστήριό του στην Αγία Πετρούπολη εξήγησε ότι στους πελάτες της Solartek περιλαμβάνονται ιδιώτες, εταιρείες αλλά και κρατικοί φορείς.

«Έχει γίνει τόσο δημοφιλής που υπάρχει έλλειψη της προστατευτικής μεμβράνης στη ρωσική αγορά», δήλωσε ο Λέβιτ.

Ρωσία και Ουκρανία αρνούνται ότι στοχοθετούν εσκεμμένα αμάχους. Ωστόσο, πολυκατοικίες, καταστήματα και υποδομές συγκοινωνιών υφίστανται συχνά ζημιές από drones και πυραύλους που αναχαιτίζονται από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο πόλεμος έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε χιλιάδες αμάχους, με τη μεγάλη πλειονότητα των θυμάτων να είναι Ουκρανοί. Παράλληλα, όμως, οι θάνατοι αμάχων στη Ρωσία έχουν επίσης αυξηθεί σημαντικά μέσα στο 2026.

Εντείνονται οι φόβοι για επιστράτευση

Ως απάντηση στην εκστρατεία της Ουκρανίας με drones μεγάλου βεληνεκούς, ο Πούτιν κατηγορεί το Κίεβο ότι προσπαθεί να τρομάξει τους Ρώσους και να διαταράξει τις βουλευτικές εκλογές αυτού του μήνα.

Δηλώνει ότι η εκστρατεία είναι καταδικασμένη να αποτύχει, αλλά δημοσκόπηση του κρατικού ιδρύματος FOM δείχνει πως το καλοκαίρι που πέρασε, με συναγερμούς για drones και ελλείψεις καυσίμων που προκάλεσαν τα ουκρανικά πλήγματα, έχει επιβαρύνει το ηθικό των πολιτών.

Από τα τέλη Απριλίου, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες έκαναν λόγο για αίσθημα «ανησυχίας» μεταξύ των πολιτών, σε όλες πλην μίας από τις εβδομαδιαίες έρευνες του FOM.

Ο δείκτης ανησυχίας του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων παραμένει στο υψηλότερό του επίπεδο από την επιστράτευση στα τέλη του 2022, που οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες σε στρατεύσιμη ηλικία να φύγουν εκτός χώρας.

Φέτος κυκλοφορούν επίμονες εικασίες ότι οι Αρχές μπορεί να ανακοινώσουν και πάλι μια τέτοια κίνηση μετά τις εκλογές για να αναπληρώσουν τις απώλειες στο πεδίο των μαχών, παρά τις επαναλαμβανόμενες διαβεβαιώσεις από τον Πούτιν και άλλους αξιωματούχους ότι η Ρωσία έχει επαρκές ανθρώπινο δυναμικό.

Ωστόσο κάποιοι δεν το ρισκάρουν. Ο Ιβάν, 26 ετών, μηχανικός αυτοκινήτων, και ο Ρομάν, 34 ετών, υπεύθυνος εργοταξίου, δήλωσαν στο Reuters ότι έφυγαν από τη χώρα με τις οικογένειές τους καθώς φοβούνται νέα επιστράτευση. Έδωσαν μόνο τα μικρά τους ονόματα για να προστατευθούν.

Αυξήθηκαν τα ασφάλιστρα για κάλυψη κατοικίας

Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να δείχνουν πόσοι έφυγαν από τη Ρωσία λόγω των φόβων για νέα επιστράτευση. Άλλοι δείκτες, ωστόσο, καταδεικνύουν αυξημένη ζήτηση για προστασία απέναντι στους κινδύνους του πολέμου.

Τα αιτήματα για ασφαλιστική κάλυψη σε ό,τι αφορά τα ουκρανικά πλήγματα αυξήθηκαν την περασμένη χρονιά, δήλωσε ο Όλεγκ Χάνιν, επικεφαλής της ασφαλιστικής εταιρίας Soyuz, που προσφέρει πακέτα για πλήγματα drones.

«Μπορεί να πει κανείς ότι κάποτε δεν υπήρχε καθόλου ζήτηση», δήλωσε ο Χάνιν από το γραφείο του στη Μόσχα.

«Τώρα συμβαίνει το αντίθετο: καθόμαστε στο γραφείο μας και άνθρωποι από όλη τη Ρωσία μας καλούν σε όλες τις τηλεφωνικές μας γραμμές και στέλνουν μηνύματα σε όλα τα email μας».

Τα ασφάλιστρα για την κάλυψη κατοικίας αυξήθηκαν κατά 18% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της κεντρικής τράπεζας. Ένας από τους βασικούς λόγους για αυτή την υψηλότερη ζήτηση είναι οι συχνότερες επιθέσεις με drone, δήλωσε η Ρωσική Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών (All-Russian Insurance Association) τον Αύγουστο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.