Νέα επίθεση με drone καταγράφηκε σήμερα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άμαχος. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο άνδρας.

Παράλληλα, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι ακόμα δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο.

Η περιφέρεια του Μπέλγκοροντ και οι γειτονικές της αποτελούν συχνά στόχο ουκρανικών επιθέσεων.

Παράλληλα ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, και η ουκρανική εταιρεία πετρελαίου Ukrnafta ανακοίνωσαν ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση των ρωσικών δυνάμεων σε πρατήριο βενζίνης στο Κίεβο.

Από την επίθεση σε συγκρότημα πρατηρίου βενζίνης στο νοτιοδυτικό Κίεβο, προκλήθηκε πυρκαγιά, καταστράφηκε τουλάχιστον ένα όχημα και προκλήθηκε πυρκαγιά σε γειτονικό κτίριο, όπως ανακοίνωσαν επίσης οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

«Δεν υπάρχει στρατιωτικός στόχος στις επιθέσεις αυτού του είδους. Είναι τρομοκρατία και εκφοβισμός του άμαχου πληθυσμού», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ukrnafta, Μποχντάν Κουκούρα.

Για σχεδόν δύο εβδομάδες, το Κίεβο βρίσκεται υπό ένα σχεδόν συνεχές μπαράζ αεριωθούμενων drones που έχουν στόχο αποθήκες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην πόλη και τα προάστιά της.

Τους τελευταίους μήνες, η Ρωσία έχει επιτεθεί σε γύρω στα 300 ουκρανικά πρατήρια βενζίνης, κυρίως σε ανατολικές περιφέρειες στο μέτωπο, σε μια προσπάθεια να διαταράξει την επιμελητειακή υποστήριξη του ουκρανικού στρατού. Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν και κατέστρεψαν αποθήκη πετρελαίου στην περιφέρεια του Κιέβου στα τέλη του Αυγούστου.

Η Ουκρανία έχει επίσης στοχοθετήσει ρωσικές εγκαταστάσεις καυσίμων με πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε πρατήρια βενζίνης, δεξαμενόπλοια και σιδηροδρομικές υποδομές για καύσιμα σε περιοχές υπό ρωσική κατοχή, όπως και διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία, προκαλώντας ελλείψεις σε καύσιμα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία έπληξε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια Γιαμάλο-Νένετς και θαλάσσιο λιμάνι στο Νταγκεστάν σε επιθέσεις της το τελευταίο 24ωρο.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι επλήγησαν επίσης οκτώ ρωσικές εγκαταστάσεις υποδομών που υποστηρίζουν τον πόλεμο, όπως και εγκαταστάσεις που δεν κατονόμασε στις περιφέρειες της Μόσχας, της Βορονέζ, της Αστραχάν και του Μπριάνσκ.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν σχεδόν τελείως μεγάλες αποθήκες πετρελαίου και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων της Ουκρανίας στις αρχές του πολέμου, πυροδοτώντας εκτεταμένη κρίση καυσίμων και αναγκάζοντας τη χώρα να αναθεωρήσει την εφοδιαστική της υποστήριξη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.