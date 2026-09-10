Σοβαρά προβλήματα προκαλεί το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τις τελευταίες ώρες την κεντρική και βόρεια Ιταλία, με τις έντονες βροχοπτώσεις να έχουν μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια και να έχουν προκαλέσει πλημμύρες. Στην περιφέρεια Φριούλι καταγράφηκε μία τραγωδία, καθώς μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παγιδεύτηκε με το αυτοκίνητό της σε πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση.

Στην περιοχή Βαλτελίνα της Λομβαρδίας, 45 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης.

Η κακοκαιρία, παράλληλα, έχει προκαλέσει την άνοδο της στάθμης των ποταμών στην περιφέρεια της Τοσκάνης. Οι επιχειρήσεις των τοπικών ομάδων των Πυροσβεστών ξεπέρασαν τις 50, κυρίως για να παρασχεθεί βοήθεια σε κατοίκους πλημμυρισμένων ισογείων.

Ισχυρή νεροποντή έπληξε το μεσημέρι και την ιταλική πρωτεύουσα, ενώ στο Μιλάνο οι συνεχείς βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν την υπερχείλιση του ποταμού Λάμπρο. Παρά την άνοδο της στάθμης των υδάτων, δεν αναφέρθηκαν σημαντικές ζημιές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.