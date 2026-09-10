Οι άνθρωποι της Εποχής των Παγετώνων ενδέχεται να ήταν οι πρώτοι χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών, καθώς νέα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι ήδη πριν από 25.000 χρόνια κάποιοι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες μασούσαν ή ρουφούσαν καρπούς που προκαλούν διεγερτική δράση, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Sun.

Αρχαιολόγοι εξέτασαν δόντια από δύο σπάνιους ανθρώπινους σκελετούς που βρέθηκαν στην Ινδονησία και χρονολογούνται από το διάστημα μεταξύ 23.000 και 4.300 π.Χ. Πρόκειται για μια περίοδο που συμπίπτει με την Εποχή των Παγετώνων και την Εποχή του Λίθου, όταν οι άνθρωποι ζούσαν ως κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες και συχνά χρησιμοποιούσαν σπήλαια ως καταφύγια.

Οι ερευνητές εντόπισαν στα δόντια των δύο ανθρώπων ασυνήθιστα μοτίβα φθοράς. Η μορφή των αλλοιώσεων υποδηλώνει ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα συνήθιζαν να ρουφούν «σκληρά, στρογγυλά αντικείμενα».

Η ανάλυση των χημικών καταλοίπων στα δόντια βοήθησε τους επιστήμονες να περιορίσουν τις πιθανότητες και να καταλήξουν στους καρπούς του φυτού areca, γνωστού ως καρποί ή σπόροι του φοίνικα areca. Οι καρποί αυτοί χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα σε αρκετές περιοχές της Ασίας και περιέχουν ψυχοδραστικές ουσίες με διεγερτική δράση.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η συνήθεια αυτή μπορεί να αποτελεί την αρχαιότερη γνωστή ένδειξη χρήσης ψυχοδραστικής ουσίας από ανθρώπους. Μέχρι σήμερα, ως ένα από τα παλαιότερα στοιχεία για τη χρήση ουσιών που προκαλούν ευφορία θεωρούνταν η παραγωγή μπύρας στο σημερινό Ισραήλ, περίπου 11.000 π.Χ.

Ο καθηγητής Adam Brumm, από το Griffith University της Αυστραλίας και συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε ότι η χρήση καρπών areca μπορεί να χρονολογείται έως και 25.000 χρόνια πριν και να αποτελεί «την αρχαιότερη ένδειξη χρήσης ναρκωτικών στον κόσμο». Οι καρποί areca εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως και σήμερα. Σύμφωνα με τον καθηγητή Brumm, αποτελούν την τέταρτη πιο διαδεδομένη ψυχοδραστική ουσία, μετά το αλκοόλ, την καφεΐνη και τη νικοτίνη.

Ωστόσο, η συνήθεια είχε ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο τίμημα για τους προϊστορικούς ανθρώπους.

Η συνεχής επαφή με τους σκληρούς και τραχιούς σπόρους προκαλούσε σταδιακά έντονη φθορά των δοντιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η φθορά ήταν τόσο σοβαρή ώστε έφτανε μέχρι τον εσωτερικό πολφό του δοντιού, αφήνοντάς τον εντελώς εκτεθειμένο.

Αυτό θα προκαλούσε έντονο πόνο, δυσκολία στη μάσηση και το φαγητό, αλλά και σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για χρόνιες μολύνσεις των δοντιών.

Μάλιστα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η συνήθεια μπορεί αρχικά να χρησιμοποιούνταν ακόμη και ως τρόπος αντιμετώπισης του πονόδοντου. Η διεγερτική δράση των καρπών ίσως προσέφερε προσωρινή ανακούφιση, όμως η μακροχρόνια χρήση είχε τελικά το αντίθετο αποτέλεσμα.

«Έτσι, ενώ αυτή η συνήθεια μπορεί να αποτελούσε ένα φάρμακο για τον πονόδοντο, η πολυετής και παρατεταμένη χρήση των καρπών προκαλούσε τελικά πολύ σοβαρότερα οδοντικά προβλήματα», εξήγησε ο καθηγητής Brumm.