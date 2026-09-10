Ο Μουσταφά δεν μπορεί να ξεφύγει από την ανάμνηση του μαχαιριού. Σηκώνει το χέρι του και δείχνει την ουλή στην εσωτερική πλευρά του μπράτσου του, λίγο κάτω από τον καρπό. «Αντιστάθηκα», εξηγεί, «οπότε με ανάγκασαν».

Ο Μουσταφά μοιάζει συντετριμμένος καθώς διηγείται την πρώτη φορά που κακοποιήθηκε. Ήταν μόλις 14 ετών. «Οι φίλοι μου, μου είπαν να πάω σε έναν κήπο, όπου θα τρώγαμε φρούτα και θα πίναμε ωραίους χυμούς», λέει. «Όταν έφτασα, περίμεναν εκεί επτά άνδρες. Προσπάθησα να αντισταθώ. Φώναζα και ούρλιαζα, αλλά μου έδεσαν τα χέρια και τα πόδια. Μετά χρησιμοποίησαν το μαχαίρι και όλα σκοτείνιασαν. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο μέχρι που ξύπνησα ώρες αργότερα στην έρημο. Ήταν η πρώτη φορά».

«Οι φίλοι μου δεν ήταν καλοί άνθρωποι», προσθέτει χαμηλόφωνα. «Απλώς φορούσαν τη μάσκα των φίλων».

Ο Μουσταφά είναι θύμα του bacha bazi, που σημαίνει «παιχνίδι με αγόρια», μιας μορφής σεξουαλικής εκμετάλλευσης αγοριών που είναι διαδεδομένη στις παστούνικες κοινότητες της Κεντρικής Ασίας, ιδιαίτερα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Η πρακτική είναι αρχαία και ενδέχεται να χρονολογείται από την εισβολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην περιοχή το 330 π.Χ. Τα θύματα είναι συνήθως νεαρά αγόρια, τα οποία υποχρεώνονται να φορούν γυναικεία ρούχα και να χορεύουν σε συγκεντρώσεις μπροστά σε ενήλικες άνδρες που τα κοιτούν επίμονα, προτού υποστούν εξαναγκασμό, διακίνηση και σεξουαλική κακοποίηση.

Υπάρχουν στη Δύση άνθρωποι που, μέσα από έναν αμφιλεγόμενο ηθικό σχετικισμό, περιγράφουν το bacha bazi ως απλή «πολιτιστική πρακτική». Όμως, σύμφωνα με το κείμενο, πρόκειται για βιασμό παιδιών. Σε ένα Αφγανιστάν που για χρόνια μαστίζεται από φτώχεια και βία, η πρακτική είναι ενδημική.

Οι καταγγελίες για το bacha bazi μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν

Φέτος συμπληρώνονται πέντε χρόνια από την εγκαθίδρυση του Ισλαμικού Εμιράτου του Αφγανιστάν. Πριν από την επιστροφή των Ταλιμπάν, οι αμερικανικές αρχές είχαν χαρακτηρίσει το bacha bazi «διάχυτο σε εθνικό επίπεδο» στο Αφγανιστάν.

Μόνο το 2020, οι αφγανικές αρχές ανέφεραν 237 υποθέσεις που παραπέμφθηκαν για δίωξη και 185 που βρίσκονταν υπό αστυνομική έρευνα. Παράλληλα, έρευνα της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Αφγανιστάν το 2014 είχε πάρει συνεντεύξεις από 36 άνδρες που ασκούσαν bacha bazi, με το 89% εξ αυτών να δηλώνουν ότι δεν είχαν οδηγηθεί ποτέ ενώπιον δικαστηρίου.

Το 2019, ακτιβιστές πέρασαν έξι μήνες παίρνοντας συνεντεύξεις από εκατοντάδες αγόρια ηλικίας 14 έως 20 ετών και εντόπισαν στοιχεία που έδειχναν ότι τουλάχιστον 165 είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση σε τρία δημόσια λύκεια. Τουλάχιστον πέντε αγόρια φέρεται να δολοφονήθηκαν σε λεγόμενες «δολοφονίες τιμής» από τις οικογένειές τους, αφού βίντεο με την κακοποίησή τους έγιναν δημόσια.

Η έρευνα στο Αφγανιστάν πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών διακυβέρνησης των Ταλιμπάν και με στόχο να διαπιστωθεί εάν το bacha bazi έχει πράγματι «εξαφανιστεί», όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση.

Σήμερα, η Καμπούλ βρίσκεται υπό τον απόλυτο έλεγχο των Ταλιμπάν. Ταλιμπάν περιπολούν στους δρόμους κρατώντας αμερικανικά όπλα, κληρονομιά της ήττας των δυνάμεων του συνασπισμού που κατείχαν τη χώρα για 20 χρόνια, ενώ η αστυνομία «αρετής και κακίας» πραγματοποιεί περιπολίες με σχολαστική σκληρότητα.

Ωστόσο, κάθε προσπάθεια συζήτησης για το bacha bazi προκαλεί αμέσως αλλαγή του κλίματος. Ακόμη και ο τοπικός συνεργάτης της έρευνας αρνείται να ασχοληθεί με το θέμα. «Δεν θέλεις να ρωτήσεις γι’ αυτό», λέει ένας ντόπιος. «Οι Ταλιμπάν δεν θα το ήθελαν. Και έτσι κι αλλιώς, το σταμάτησαν όλο».

Επισήμως, οι Ταλιμπάν απαγορεύουν την πρακτική. Ωστόσο, έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών το 2023 περιέγραψε ένα «μοτίβο σεξουαλικής δουλείας από τους Ταλιμπάν» και διαπίστωσε ότι τα περιστατικά bacha bazi είχαν αυξηθεί. Το 2024, πάντως, οι αρχές των Ταλιμπάν ανέφεραν μηδενικές έρευνες, διώξεις ή καταδίκες για διακίνηση ανθρώπων, με αποτέλεσμα η πραγματική έκταση της κακοποίησης να παραμένει σε μεγάλο βαθμό κρυφή.

Ο Μουσταφά: «Ήταν σαν να πεθαίνω»

Μέσω μεσαζόντων εντοπίζεται τελικά ο Μουσταφά. Η συνομιλία μαζί του γίνεται μέσω βιντεοκλήσης από μια παλιά αποθήκη στο κέντρο της πόλης. Οι χαλύβδινες πόρτες της επιτρέπουν, σε περίπτωση που εμφανιστούν οι Ταλιμπάν, να υπάρξει αρκετός χρόνος για διαφυγή από άλλη έξοδο πριν καταφέρουν να μπουν. Το πρόσωπό του είναι εν μέρει καλυμμένο με μαύρη μάσκα.

Ο Μουσταφά είναι αναλφάβητος και προέρχεται από φτωχή οικογένεια στη Χεράτ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν. Έχει κουρασμένα μάτια, θλιμμένη έκφραση και μαύρα, ίσια μαλλιά. Καθώς μιλά, γίνεται εύλογα όλο και πιο αναστατωμένος. Μετά την ημέρα που οι φίλοι του τον παρέσυραν στον κήπο, λέει ότι έμεινε τραυματισμένος ψυχολογικά και δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι. «Η οικογένειά μου με ρωτούσε: “Γιατί δεν πηγαίνεις στη δουλειά;” Και δεν είχα καμία εξήγηση».

Τελικά, ως ο άνθρωπος που συντηρούσε την οικογένειά του, παρότι ήταν ακόμη έφηβος, δεν είχε άλλη επιλογή από το να επιστρέψει σε μια χειρωνακτική εργασία, την οποία έχει ζητήσει να μην περιγραφεί.

Τα προβλήματά του, όμως, μόλις είχαν αρχίσει. Στην κοινότητα του Μουσταφά όλοι γνωρίζουν τις υποθέσεις όλων. Ήδη είχε τη φήμη ενός πολύ όμορφου παιδιού και εξαιρετικού χορευτή. Μετά την εμπειρία του στον κήπο, η πληροφορία διαδόθηκε: ήταν πλέον ένα αγόρι του bacha bazi.

Η Ζάχρα Τζόγια, αρχισυντάκτρια του Rukhshana Media και συγγραφέας του «The Vanishing Girl Of Kabul», εξηγεί ότι αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. «Είναι μια φρικτή πρακτική: να αναγκάζεσαι να χορεύεις και να κακοποιείσαι από αυτούς τους άνδρες», λέει. «Και τα θύματα υποφέρουν δύο φορές. Στην αφγανική κουλτούρα είναι ένα τρομερό στίγμα να χρησιμοποιείσαι με αυτόν τον τρόπο».

Η ίδια συνεχίζει: «Οι πλούσιοι άνδρες θέλουν τους νέους να χορεύουν γι’ αυτούς, και όχι μόνο. Φυσικά, για τις γυναίκες ο χορός απαγορεύεται, οπότε χρησιμοποιούν αγόρια».

Ένας από τους λόγους που το bacha bazi εδραιώθηκε τόσο βαθιά ήταν ο αυστηρός διαχωρισμός των φύλων στο Αφγανιστάν, ο οποίος έχει επιδεινωθεί υπό τους Ταλιμπάν, όπως αναφέρει η Daily Mail. Οι γυναίκες αποκλείονται πλήρως από τις περισσότερες συγκεντρώσεις και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χορεύουν μπροστά σε άνδρες εκτός της οικογένειάς τους. Έτσι, νεαρά αγόρια, ορισμένες φορές ντυμένα με γυναικεία ρούχα, φορώντας μακιγιάζ και εκτελώντας «θηλυκούς» χορούς, αναλαμβάνουν τον ρόλο των διασκεδαστών. Τα φτωχότερα αγόρια αποτελούν εύκολη λεία για ισχυρούς και σεξουαλικά απογοητευμένους άνδρες.

Μια ημέρα, λίγο μετά την επιστροφή του στη δουλειά, ο Μουσταφά έκανε ποδήλατο στον δρόμο όταν τον πλησίασαν και άλλοι άνδρες. «Σε ξέρουμε», του είπαν. «Έχουμε ακούσει ότι είσαι καλό αγόρι – πολύ νόστιμο». Τον άρπαξαν και τον βίασαν.

Η κακοποίηση συνεχίστηκε. Ο Μουσταφά είναι ταλαντούχος χορευτής. Χάνεται μέσα στον χορό, πάνω στη σκηνή τίποτα δεν έχει σημασία και για μια στιγμή, ξεφεύγει από τη δυστυχία της ζωής του. Είναι επίσης ένας τρόπος να κερδίζει χρήματα για την οικογένειά του, που βρίσκεται στα όρια της εξαθλίωσης και συχνά χρειάζεται βασικά είδη, όπως ρούχα και παπούτσια.

Όταν ήταν αγόρι, άνδρες του προσέφεραν περίπου 3.000 αφγανίδες, περίπου 34 λίρες, για να χορέψει. Στο τέλος, όμως, της παράστασης τα πράγματα άλλαζαν. «Όταν έρχεται η ώρα της πληρωμής, μου λένε ότι θα με πληρώσουν, αλλά πρέπει να κάνω κάτι άλλο», συμπληρώνει.

Σταματά, σαν να νιώθει σωματικό πόνο. «Μερικές φορές έμπαινα στα αποδυτήρια και έβλεπα δύο ή τρία άτομα εκεί και απλώς με έπαιρναν με τη βία».

Συνεχίζει, με τη φωνή του να τρέμει και το πρόσωπό του να γεμίζει ντροπή. «Και μερικές φορές έπαιρνα τα χρήματα, επειδή η οικογένειά μου τα χρειάζεται τόσο πολύ». Η αμοιβή ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος της γιορτής και τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Συχνά του προσφέρουν μόλις 500 αφγανίδες, περίπου 6 λίρες.

«Μετά από ένα πάρτι, δεν μπορούσα να σταθώ σωστά για μεγάλο χρονικό διάστημα», λέει, μορφάζοντας από την ανάμνηση.

«Δύο από τους άνδρες με μοιράστηκαν, με περνούσαν ο ένας στον άλλο. Προκάλεσε μεγάλη ζημιά στο σώμα μου», λέει.

Όταν ερωτάται πώς τον κάνει να αισθάνεται όλο αυτό, απαντά: «Όταν μου το κάνουν αυτό, ο κόσμος σκοτεινιάζει. Χάνω την ικανότητα να χρησιμοποιώ τα χέρια και τα πόδια μου. Είναι σαν να πεθαίνω».

Ο Μουσταφά είναι πλέον 20 ετών και η κακοποίηση εξακολουθεί να συμβαίνει. Δεν μπορεί να είναι βέβαιος πόσοι άνδρες τον έχουν κακοποιήσει, καθώς συχνά πρόκειται για τους ίδιους ανθρώπους, όμως συνολικά εκτιμά ότι έχει πέσει θύμα bacha bazi περίπου 70 ή 80 φορές.

«Είναι παντού»

Όταν ερωτάται πόσο διαδεδομένη είναι η πρακτική, ο Μουσταφά απαντά: «Είναι παντού». Τέσσερις ή πέντε φίλοι του υπέστησαν την ίδια κακοποίηση, αλλά μια τοπική μη κυβερνητική οργάνωση παρενέβη και τους μετέφερε σε ασφαλές μέρος στο Πακιστάν.

Από τη συνομιλία μαζί του γίνεται επίσης σαφές ότι, όπως και οι κυρίως πακιστανικές συμμορίες βιαστών παιδιών στη Βρετανία, οι δράστες είναι ιδιαίτερα οργανωμένοι.

Μερικές φορές ο Μουσταφά τελείωνε τον χορό, έβγαινε έξω και έβλεπε ένα αυτοκίνητο να περιμένει. Οι άνδρες τον ανάγκαζαν να μπει μέσα. «Δεν λένε πού πηγαίνουμε και μου καλύπτουν τα μάτια, ώστε να μην ξέρω ακριβώς πού βρίσκομαι», λέει. «Φτάνουμε σε μια βίλα ή έναν κήπο και με κρατούν εκεί για τέσσερις ή πέντε ώρες».

Οι άνδρες είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Κάποιοι είναι πλούσιοι, άλλοι λιγότερο. Ορισμένοι είναι γκάνγκστερ και αρνούνται να τον πληρώσουν. Σε αυτό το σημείο αναστατώνεται και δυσκολεύεται σχεδόν να βγάλει τις λέξεις από το στόμα του. «Οι ισχυροί άνθρωποι… με παίρνουν μακριά… και μου το κάνουν με τη βία», αναφέρει.

Υπάρχουν επίσης πολύ μεγαλύτεροι άνδρες που έχουν εμμονή με τη νεότητά του. «Μας λένε ότι “αγαπάμε τα αγόρια – είναι πολύ πιο χαρούμενα για εμάς”».

Το bacha bazi και η πρώτη περίοδος των Ταλιμπάν

Η καταπολέμηση του bacha bazi ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους οι Ταλιμπάν εμφανίστηκαν ως οργανωμένη δύναμη στον εφιαλτικό, σύμφωνα με το κείμενο, εμφύλιο κόσμο του Αφγανιστάν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν πολέμαρχοι και διοικητές πολιτοφυλακών είχαν τον έλεγχο. Μεταξύ των κακοποιήσεων που εξόργιζαν περισσότερο τον ιδρυτή των Ταλιμπάν, μουλά Μοχάμεντ Ομάρ, και τους ακολούθους του ήταν η σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών.

Σύμφωνα με τον θρύλο των Ταλιμπάν, την άνοιξη του 1994, σε ένα παστούνικο χωριό περίπου 25 μίλια δυτικά της Κανταχάρ, κάτοικοι είπαν στον Ομάρ ότι ένας τοπικός διοικητής πολιτοφυλακής είχε απαγάγει και επανειλημμένα βιάσει δύο έφηβες.

Ο Ομάρ συγκέντρωσε περίπου 30 Ταλιμπάν, θρησκευτικούς σπουδαστές και πρώην μαχητές και με μόλις 16 τουφέκια μεταξύ τους επιτέθηκαν στη θέση του διοικητή και απελευθέρωσαν τα κορίτσια. Στη συνέχεια, ο διοικητής κρεμάστηκε από την κάννη του δικού του άρματος και το σώμα του έμεινε να αιωρείται ως προειδοποίηση.

Μετά την κατάληψη της Κανταχάρ και στη συνέχεια της Καμπούλ, το πρώτο καθεστώς των Ταλιμπάν απαγόρευσε το bacha bazi. Από το 1996 έως την πτώση του καθεστώτος το 2001, η πρακτική αποτελούσε αδίκημα που τιμωρούνταν με θάνατο και οι αναφορές δείχνουν ότι οι Ταλιμπάν κατάφεραν να την οδηγήσουν σε μεγάλο βαθμό στην παρανομία. Τα ισλαμικά δικαστήριά τους ήταν διαβόητα για δημόσιες εκτελέσεις, ορισμένες φορές μπροστά σε πλήθη έως και 30.000 ανθρώπων στο στάδιο της Καμπούλ, καθώς και για μαστιγώσεις και ακρωτηριασμούς.

Η επιστροφή της πρακτικής μετά την πτώση των Ταλιμπάν

Όταν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους ανέτρεψαν τους Ταλιμπάν επειδή φιλοξενούσαν τον Οσάμα μπιν Λάντεν, τα χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου, το bacha bazi επανεμφανίστηκε. Πολέμαρχοι και διοικητές πολιτοφυλακών που είχαν πολεμήσει προηγουμένως τους Ταλιμπάν επέστρεψαν σε θέσεις εξουσίας, αυτή τη φορά συχνά ως σύμμαχοι του συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Η Human Rights Watch κατέγραψε πολλές περιπτώσεις διοικητών και των δυνάμεών τους που βίαζαν αγόρια, καθώς και γυναίκες και κορίτσια, χωρίς να αντιμετωπίζουν συνέπειες.

Ακόμη πιο ανησυχητικό ήταν, σύμφωνα με το κείμενο, ότι η κακοποίηση συχνά προερχόταν από τις ίδιες τις αφγανικές δυνάμεις στις οποίες η Δύση διοχέτευε δισεκατομμύρια για εκπαίδευση και εξοπλισμό. Στρατιώτες του συνασπισμού βρίσκονταν τακτικά να συνεργάζονται με άνδρες που βίαζαν μικρά αγόρια και κορίτσια και ήταν ανήμποροι να τους σταματήσουν.

Για τους Βρετανούς στρατιώτες, η πραγματικότητα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα φρικτή. Ένας έφεδρος, ο οποίος μίλησε στο πλαίσιο μελέτης του 2025 για Βρετανούς βετεράνους του Αφγανιστάν που δημοσιεύθηκε από το US Army War College, θυμήθηκε ότι είδε έναν αγρότη να απομακρύνει ένα παιδί που ούρλιαζε και να το βιάζει.

Ο στρατιώτης περίμενε από δύο άνδρες του Αφγανικού Εθνικού Στρατού που βρίσκονταν κοντά να παρέμβουν, όμως εκείνοι συμμετείχαν. Ο διοικητής της διμοιρίας διέταξε επίσης τους Βρετανούς στρατιώτες να μην επέμβουν, φοβούμενος αντίποινα και επίθεση εκ των έσω. Ο Βρετανός έφεδρος είπε αργότερα ότι αισθανόταν πως προστάτευε τους άνδρες την ώρα που βίαζαν το παιδί.

Αργότερα δεν μπορούσε να αντέξει τον ήχο παιδιών που έκλαιγαν, επειδή του θύμιζε τον βιασμό. Υπέφερε από μετατραυματικό στρες και τελικά επιχείρησε να αυτοκτονήσει. Οι ερευνητές δεν αναφέρουν την ημερομηνία του περιστατικού, αν και οι Βρετανοί βετεράνοι που συμμετείχαν στη μελέτη υπηρέτησαν στο Αφγανιστάν μεταξύ 2006 και 2014.

Ένας θεραπευτής που μίλησε στην ίδια μελέτη περιέγραψε επίσης την αφήγηση ενός άλλου βετεράνου, σύμφωνα με την οποία ένας Αφγανός αστυνομικός πήρε ένα αγόρι, που εκτιμάται ότι ήταν μόλις έξι ή επτά ετών, σε μια σπηλιά και το βίασε.

Το 2006, στην πόλη Σανγκίν της επαρχίας Χελμάντ, στρατιώτες αντέδρασαν με οργή όταν διατάχθηκαν να προστατεύσουν έναν αρχηγό της περιφερειακής αστυνομίας, τον οποίο οι κάτοικοι κατηγορούσαν ότι απήγαγε και βίαζε παιδιά. «Γιατί στο διάολο θα υποστηρίξουμε αυτόν τον τύπο;» θυμήθηκε ένας διοικητής διμοιρίας ότι τον ρωτούσαν εξοργισμένοι οι στρατιώτες του. «Θα έπρεπε να πάμε να τον σκοτώσουμε».

Οι Αμερικανοί στρατιώτες αντιμετώπισαν τον ίδιο εφιάλτη. Σύμφωνα με άρθρο του Τζόζεφ Γκόλντσταϊν στους New York Times τον Σεπτέμβριο του 2015, ο Αμερικανός πεζοναύτης Γκρέγκορι Μπάκλεϊ Τζούνιορ είπε στον πατέρα του κατά την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία τους ότι μπορούσε να ακούσει Αφγανούς αστυνομικούς να κακοποιούν σεξουαλικά αγόρια που είχαν φέρει στη βάση τους.

«Τη νύχτα μπορούμε να τους ακούμε να ουρλιάζουν, αλλά δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε τίποτα γι’ αυτό», θυμήθηκε ο πατέρας του ότι του είπε.

Ο Μπάκλεϊ είπε στον πατέρα του ότι οι αξιωματικοί του είχαν δώσει εντολή να κοιτάζει αλλού, επειδή «είναι η κουλτούρα τους». Ο Μπάκλεϊ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στη βάση το 2012. Έναν χρόνο νωρίτερα, ο Γκόλντσταϊν είχε αναφέρει ότι ο λοχαγός των Ειδικών Δυνάμεων Νταν Κουίν είχε έρθει αντιμέτωπος με έναν υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ διοικητή αφγανικής πολιτοφυλακής, ο οποίος κρατούσε ένα αγόρι αλυσοδεμένο στο κρεβάτι του ως σεξουαλικό σκλάβο.

Ο λοχαγός Κουίν και ο επιλοχίας πρώτης τάξης Τσαρλς Μάρτλαντ ξυλοκόπησαν τον διοικητή. Στη συνέχεια ο Κουίν απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και αποσύρθηκε από το Αφγανιστάν. Αργότερα είπε ότι η Αμερική είχε τελικά φέρει στην εξουσία άνδρες «που θα έκαναν πράγματα χειρότερα από όσα έκαναν οι Ταλιμπάν».

Η απαγόρευση του 2017 και η έλλειψη δικαιοσύνης

Η αφγανική κυβέρνηση τελικά ανέλαβε δράση και το 2017 ποινικοποίησε το bacha bazi, προβλέποντας μεγάλες ποινές φυλάκισης και αυστηρότερες κυρώσεις για αξιωματούχους και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Ωστόσο, οι νόμοι δεν έχουν σημασία όταν δεν υπάρχει βούληση για την εφαρμογή τους. Ακόμη και αν η πρακτική είναι επισήμως παράνομη, οι θύτες, όπως διαπίστωσε η έρευνα μέσα από τη συνομιλία με τον Μουσταφά, συχνά παραμένουν ανέγγιχτοι.

Ακούγοντας τον Μουσταφά, το συναίσθημα που προκαλείται είναι οίκτος, τρόμος και οργή. Τελικά τίθεται το προφανές ερώτημα: γιατί δεν απευθύνεται στους Ταλιμπάν; Άλλωστε, απεχθάνονται την πρακτική.

«Στα μάτια των Ταλιμπάν, είμαστε περισσότερο ένοχοι από τους ανθρώπους που το κάνουν. Θα με ρωτούσαν γιατί πήγα στα πάρτι», απαντά. «Αν τα αγόρια του bacha bazi καταγγείλουν αυτά τα εγκλήματα στην κυβέρνηση, μας σκοτώνουν».

Η Ζάχρα Τζόγια από το Rukhshana Media επιβεβαιώνει αυτή την εικόνα. «Πολλοί Ταλιμπάν εμπλέκονται στο bacha bazi και, ακόμη κι αν δεν εμπλέκονται, πολλοί το αποδέχονται», λέει. «Αν ένα θύμα πήγαινε στην αστυνομία, ο αρχηγός μπορεί απλώς να αγνοούσε την καταγγελία του ή ακόμη και να του επιτίθετο. Αυτή είναι η τραγωδία».

Χωρίς καμία ελπίδα για δικαιοσύνη, τίθεται στον Μουσταφά το ερώτημα πώς θα μπορούσε ποτέ να σταματήσει η κακοποίηση.

«Θα τελειώσει όταν πεθάνω», απαντά απλά.

«Ίσως μια μέρα κάποιος με σκοτώσει και τότε, στον επόμενο κόσμο, θα τελειώσει επιτέλους».

Μέχρι τότε, τα θύματα του bacha bazi θα συνεχίσουν να ζουν μέσα στην αγωνία, ως διαρκής μαρτυρία, σύμφωνα με το κείμενο, της αποτυχίας της Δύσης να τερματίσει τη βαρβαρότητα και των προβλημάτων από τα οποία το Αφγανιστάν απλώς δεν μπορεί να ξεφύγει, ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνά τη χώρα.