Κατηγορίες για τον βιασμό και τη σεξουαλική επίθεση σε βάρος μιας 22χρονης εργαζόμενης αντιμετωπίζει ο 54χρονος πρώην διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Κρίστιαν Μπράντλεϊ Γουίλιαμς, έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε στο γιοτ του, το οποίο ήταν ελλιμενισμένο στη Μασαχουσέτη.

Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, ο Γουίλιαμς κατηγορείται ότι νάρκωσε και βίασε τη νεαρή εργαζόμενη, λίγες μόλις ώρες αφότου η σύζυγός του, ο μικρός γιος τους και η νταντά είχαν αποχωρήσει από το σκάφος για να επιστρέψουν στη Φλόριντα, όπου βρίσκεται η οικογενειακή τους βάση.

Η 22χρονη είχε ξεκινήσει να εργάζεται στο γιοτ του Γουίλιαμς, το «Chimera», μόλις τον Ιούνιο, με αντάλλαγμα τη διαμονή της στο σκάφος. Μετά την αποχώρηση της οικογένειάς του, ο Γουίλιαμς φέρεται να της ζήτησε να «φορέσει ένα φόρεμα», λέγοντάς της ότι ήθελε να πάνε «κάπου ωραία». Όπως κατέθεσε η ίδια στην αστυνομία, όταν εκείνος την είδε με το φόρεμα, της είπε: «Ουάου, δείχνεις καταπληκτική», γεγονός που την έκανε να αρχίσει να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Ο Γουίλιαμς φέρεται ακόμη να της είπε ότι δεν ήθελε να γνωρίζει η σύζυγός του πως θα έβγαιναν μαζί για φαγητό. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, σύμφωνα με την αναφορά, σχολίασε ότι «πάντα ήθελε να κάνει κίνηση» σε μία από τις φίλες της συζύγου του.

Η νεαρή γυναίκα υποστήριξε ότι ο εργοδότης της έκανε σειρά από χυδαία σχόλια καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, αποκαλώντας την «γλυκιά μου» και λέγοντάς της: «Απόψε είσαι η sugar mommy μου». Σύμφωνα με την ίδια, χαρακτήρισε τον σύντροφό της «ηλίθιο που δεν σε έχει δεσμεύσει», ενώ παράλληλα της είπε: «Είσαι τόσο όμορφη».

Περίπου στις 8 το βράδυ, η γυναίκα άρχισε να αισθάνεται νευρικότητα και είπε στον Γουίλιαμς ότι ήθελε να επιστρέψουν στο γιοτ. Εκείνος φέρεται να της ζήτησε να πληρώσει εκείνη τον λογαριασμό, επειδή δεν ήθελε να δει η σύζυγός του τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Μετά την αποχώρησή τους από το εστιατόριο, ο Γουίλιαμς φέρεται να έκανε ανάληψη 500 δολαρίων από ΑΤΜ και να της έδωσε τα χρήματα, παρότι ο λογαριασμός για το δείπνο ήταν περίπου ο μισός. Η 22χρονη υποστήριξε ότι στη συνέχεια εκείνος την πίεζε επίμονα να πάνε για ποτό και εξακολούθησε να είναι «πολύ επίμονος» ακόμη και όταν επέστρεψαν στο σκάφος.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Γουίλιαμς έφτιαξε ένα ποτό με ρούμι και οι δύο ανέβηκαν στον επάνω χώρο του γιοτ, όπου η γυναίκα επανέλαβε ότι δεν ήθελε να βρίσκεται κοντά του. Η ίδια είπε στην αστυνομία ότι, αφού ήπιε το ποτό, άρχισε να αισθάνεται έντονη ζάλη και έχασε την όρασή της, παρότι στο εστιατόριο είχε καταναλώσει μόνο ένα ποτό.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι τότε ο Γουίλιαμς έπεσε πάνω της με όλο το βάρος του σώματός του και τη βίασε. Κατά τη διάρκεια της φερόμενης επίθεσης, όπως ανέφερε, εκείνος την κρατούσε ακινητοποιημένη, ενώ εκείνη του έλεγε: «Είμαι υπάλληλός σου, σε παρακαλώ, φύγε από πάνω μου».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, ο Γουίλιαμς την πήγε στο κρεβάτι του, όπου η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της μόλις ακούμπησε το κεφάλι της στο μαξιλάρι. Όταν ξύπνησε, αντιλήφθηκε σημάδια που, όπως ανέφερε, παρέπεμπαν σε σεξουαλική επίθεση και αποφάσισε να εγκαταλείψει αμέσως το γιοτ.

Η 22χρονη τηλεφώνησε στον εργοδότη της, Μαξ Σαπίρο, ιδιοκτήτη της εταιρείας Nantucket Launch Company, στην οποία εργαζόταν σε άλλη θέση, και του ζήτησε να συναντηθούν. Ο Σαπίρο φέρεται να είχε μεσολαβήσει ώστε η γυναίκα να βρει τη συγκεκριμένη εργασία στο γιοτ του Γουίλιαμς, η οποία προσέφερε διαμονή σε αντάλλαγμα για την εργασία ως μέλος του πληρώματος.

Όταν συναντήθηκαν, η γυναίκα φέρεται να του είπε ότι ξύπνησε «γυμνή και αιμόφυρτη» στο κρεβάτι του Γουίλιαμς. Σύμφωνα με την καταγγελία της, του υπενθύμισε ότι εκείνος ήταν αυτός που την είχε βοηθήσει να βρει τη δουλειά, με τον ίδιο να φέρεται να απαντά: «Γιατί μου το λες αυτό; Πήγαινε στη δουλειά, έχεις χτυπήσει κάρτα;»

Η αναφορά αναφέρει ότι στη συνέχεια ο Σαπίρο της είπε να «χτυπήσει κάρτα και να πάει σπίτι», ενώ η γυναίκα τελικά παραιτήθηκε από τη Nantucket Launch Company. Ο ίδιος έχει αρνηθεί την περιγραφή της γυναίκας για τη συνομιλία τους.

Ο Σαπίρο δήλωσε στη New York Post ότι «η συνομιλία στην αποβάθρα δεν είναι καθόλου ακριβής». Πρόσθεσε ότι γνωρίζει πως βρίσκεται σε εξέλιξη ενεργή αστυνομική έρευνα και ότι η εταιρεία του «υποστηρίζει την έρευνα με κάθε τρόπο», ενώ τόνισε ότι δεν πρόκειται να σχολιάσει περαιτέρω, «από σεβασμό και ανησυχία για το θύμα και την έρευνα».

Μετά την παραίτησή της, η γυναίκα δήλωσε ότι έφυγε κλαίγοντας από την αποβάθρα και τηλεφώνησε στον πατέρα της για να την παραλάβει, λέγοντάς του ότι «κάτι κακό συνέβη στο σκάφος». Υποβλήθηκε σε εξέταση για σεξουαλική επίθεση στο νοσοκομείο Nantucket Cottage Hospital, η οποία αργότερα βγήκε «θετική για ανδρικό DNA».

Ο Γουίλιαμς συνελήφθη σε χρόνο που δεν έχει δημοσιοποιηθεί και αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για βιασμό, καθώς και κατηγορία για άσεμνη επίθεση και βιαιοπραγία σε άτομο άνω των 14 ετών, που αφορούν την καταγγελλόμενη επίθεση της 9ης Αυγούστου.

Ο 54χρονος, με καταγωγή από τη Φλόριντα, έχει συνδεθεί με το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και στο παρελθόν είχε διατελέσει διοικητής του υποβρυχίου USS Springfield.

Ο Γουίλιαμς κρατούνταν με εγγύηση 50.000 δολαρίων. Κατά τη διάρκεια ακρόασης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, ο δικηγόρος του, Τομ Κοκονόφσκι, δήλωσε ότι η σύζυγός του θα μετέφερε τα χρήματα στη Ναντάκετ.