Με έναν μάλλον ασυνήθιστο τρόπο επέλεξε να δείξει τη φυσική του κατάσταση ο πρόεδρος της Μογγολίας, Ουχναγκίν Χουρελσούχ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε στρατιωτική μονάδα της χώρας.

Ο 58χρονος πρόεδρος βρέθηκε σε χώρο εκγύμνασης της μονάδας και, όπως καταγράφεται σε βίντεο που έχει γίνει viral, κάθησε στον πάγκο και επιχείρησε μια ιδιαίτερα απαιτητική άσκηση με βάρη. Συγκεκριμένα, κατάφερε να πραγματοποιήσει 20 επαναλήψεις με 100 κιλά, προκαλώντας την έκπληξη και τον ενθουσιασμό των παριστάμενων.

Mongolia's President Khürelsükh, 58, bench-pressed 100 kg for 20 reps while visiting a military unit.



He's a former army officer, his name literally means "bronze axe," he founded Mongolia's Harley-Davidson club, plays guitar in a band, and follows predecessor Battulga who was a… pic.twitter.com/FnDevuljjf — Clash Report (@clashreport) September 10, 2026

Μάλιστα, ο Χουρελσούχ δεν χρειάστηκε να αλλάξει ενδυμασία για την επίδειξη δύναμης. Αφού έβγαλε μόνο το σακάκι του, παρέμεινε με το πουκάμισο και τη γραβάτα του και ξεκίνησε να σηκώνει τα βάρη, ενώ οι παρευρισκόμενοι τον ενθάρρυναν και τον χειροκρότησαν θερμά μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειάς του.

Ο πρόεδρος της Μογγολίας έχει άλλωστε περάσει από τις τάξεις του στρατού, καθώς υπήρξε αξιωματικός πριν αποχωρήσει από τις ένοπλες δυνάμεις, προκειμένου να συνεχίσει την πολιτική του δράση ως μέλος του κόμματος που υποστήριζε. Στη συνέχεια ακολούθησε μακρά πολιτική διαδρομή, έχοντας εκλεγεί βουλευτής και αναλάβει αργότερα το αξίωμα του πρωθυπουργού.

Πέρα από την πολιτική και τη στρατιωτική του ιδιότητα, ο Χουρελσούχ έχει και αρκετά διαφορετικά ενδιαφέροντα. Το όνομά του σημαίνει «χάλκινο τσεκούρι», ενώ έχει ιδρύσει το Harley-Davidson club στη Μογγολία. Παράλληλα, ασχολείται με τη μουσική και παίζει κιθάρα σε συγκρότημα.