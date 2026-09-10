Η χαμένη υπερήπειρος Γκοντβάνα ανασυντέθηκε έπειτα από 550 εκατομμύρια χρόνια, με νέα μελέτη να δείχνει ότι ήταν ακόμη μεγαλύτερη από ό,τι εκτιμούσαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες.

Για χρόνια, οι επιστήμονες γνώριζαν ότι η αρχαία αυτή χερσαία μάζα περιλάμβανε περιοχές που σήμερα αντιστοιχούν στη Νότια Αμερική, την Αφρική, την Αραβία, τη Μαδαγασκάρη, την Ινδία, την Αυστραλία και την Ανταρκτική. Ωστόσο, νέα έρευνα δείχνει ότι η έκταση της Γκοντβάνα ήταν ακόμη μεγαλύτερη, καθώς οι ερευνητές εντόπισαν κρυμμένα τμήματα της αρχαίας ηπείρου σε διάφορες περιοχές του πλανήτη.

Ερευνητές από την Κινεζική Ακαδημία Γεωλογικών Επιστημών ανακάλυψαν άγνωστα μέχρι σήμερα θραύσματα μέσα σε προκάμβρια εδάφη, δηλαδή αρχαία τμήματα του γήινου φλοιού που σχηματίστηκαν πριν από την Κάμβρια περίοδο. Η ανακάλυψη δείχνει ότι η Γκοντβάνα μπορεί να αντιπροσώπευε περίπου το 80% της χερσαίας έκτασης της Γης εκείνη την εποχή.

«Ενώ η ιστορία της Γης καταγράφει τουλάχιστον τρεις ευρέως αναγνωρισμένες υπερηπείρους, την Κολούμπια, τη Ροδίνια και την Παγγαία, το καθεστώς της Γκοντβάνα ως υπερηπείρου υπήρξε για μεγάλο χρονικό διάστημα αντικείμενο διαμάχης», εξήγησαν οι ερευνητές. «Η μελέτη αυτή παρέχει ισχυρές ενδείξεις ότι η Γκοντβάνα πληροί πλήρως τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί “Μεγαλύτερη Γκοντβάνα”, μια υπερήπειρος».

Σήμερα η Γη διαθέτει επτά ηπείρους: την Ασία, την Αφρική, τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική, την Ωκεανία, την Ανταρκτική και την Ευρώπη. Στο παρελθόν, όμως, οι ήπειροι αυτές ήταν ενωμένες, σχηματίζοντας τις λεγόμενες «υπερηπείρους».

Προηγούμενες μελέτες είχαν εκτιμήσει ότι η αρχαία ήπειρος της Γκοντβάνα αποτελούσε το 64% της χερσαίας έκτασης της Γης και το 19% της συνολικής επιφάνειας του πλανήτη. Στη νέα μελέτη, η ερευνητική ομάδα επιχείρησε να διαπιστώσει αν η εκτίμηση αυτή ανταποκρινόταν πραγματικά στην έκταση της αρχαίας χερσαίας μάζας.

Στη μελέτη τους, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science Advances, οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Τάο Γουάνγκ, εξήγησαν ότι η προηγούμενη εκτίμηση «αναγκαστικά απέκλειε ελάχιστα διατηρημένα περιφερειακά θραύσματα, καθώς αυτά τα εδάφη είναι σήμερα βαθιά ενσωματωμένα σε νεότερες ορογενετικές ζώνες, γεγονός που καθιστά παραδοσιακά δύσκολο τον εντοπισμό, τη συσχέτιση και τον υπολογισμό της έκτασής τους».

Για να εξετάσει το ζήτημα, η ομάδα ανέλυσε δεδομένα από εκατοντάδες γεωχημικούς σε όλο τον κόσμο, συγκεντρώνοντας στοιχεία για 25.346 πυριγενή πετρώματα. Η ανάλυση αποκάλυψε βαθιά θαμμένα θραύσματα στη νοτιοανατολική Ασία, την κεντρική Ευρώπη και τη νοτιοανατολική Βόρεια Αμερική, τα οποία κάποτε αποτελούσαν τμήματα της Γκοντβάνα.

Με την προσθήκη αυτών των τμημάτων, η κάλυψη της Γκοντβάνα ως προς τη χερσαία έκταση της Γης ανέρχεται περίπου στο 80%, σύμφωνα με τους ερευνητές. «Η εκτίμηση αυτή παραμένει συντηρητική, καθώς αρκετά συστατικά εξακολουθούν να μην περιλαμβάνονται», σημείωσαν.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το 75% θεωρείται γενικά το όριο για τον χαρακτηρισμό μιας χερσαίας μάζας ως υπερηπείρου, όπως αναφέρει η Daily Mail. Με βάση το νέο μέγεθος που προκύπτει από την έρευνα, η Γκοντβάνα θα ήταν αρκετά μεγάλη ώστε να έχει επηρεάσει την Κάμβρια έκρηξη της ζωής.

Το κρίσιμο αυτό γεγονός σημειώθηκε πριν από περίπου 541 εκατομμύρια χρόνια και πυροδότησε την εξέλιξη των περισσότερων βασικών μορφών σώματος που παρατηρούμε στα σύγχρονα ζώα σήμερα. «Η ακτινοβολία των μεταζώων που έλαβε χώρα κατά τη μετάβαση από το Εδιακάραιο στην Κάμβρια περίοδο, πριν από 550 έως 500 εκατομμύρια χρόνια, θεωρείται ότι προκλήθηκε από κύκλους υπερηπείρων που επηρέασαν τη στάθμη της θάλασσας, τη μεταφορά θερμότητας στον μανδύα και τα επίπεδα των πτητικών αερίων στην ατμόσφαιρα», ανέφερε η ερευνητική ομάδα.

«Η Γκοντβάνα, η κύρια χερσαία μάζα εκείνη την εποχή, θεωρούνταν προηγουμένως πολύ μικρή για να δημιουργήσει αυτού του είδους τους κύκλους», αναφέρθηκε.

Τι ήταν η «Κάμβρια έκρηξη»;

Οι επιστήμονες έχουν διατυπώσει εδώ και καιρό την υπόθεση ότι μια σημαντική αύξηση των επιπέδων οξυγόνου κατά την «Κάμβρια έκρηξη» ήταν καθοριστική για την ανάπτυξη πολλών ειδών ζώων.

Η Κάμβρια έκρηξη, πριν από περίπου 541 εκατομμύρια χρόνια, ήταν μια περίοδος κατά την οποία μια μεγάλη ποικιλία ζώων εμφανίστηκε στο εξελικτικό προσκήνιο. Πριν από περίπου 580 εκατομμύρια χρόνια, οι περισσότεροι οργανισμοί ήταν απλοί και αποτελούνταν από μεμονωμένα κύτταρα, τα οποία περιστασιακά οργανώνονταν σε αποικίες.

Κατά τα επόμενα 70 ή 80 εκατομμύρια χρόνια, ο ρυθμός της εξέλιξης επιταχύνθηκε και η ποικιλότητα της ζωής άρχισε να αποκτά χαρακτηριστικά που προσεγγίζουν εκείνα που παρατηρούμε σήμερα. Η περίοδος αυτή ολοκληρώθηκε με το γεγονός εξαφάνισης Κάμβριας-Ορδοβίσιας, περίπου πριν από 488 εκατομμύρια χρόνια.